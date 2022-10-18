Немного про особенности бразильских сериалов

Мне захотелось немного поностальгировать, вспомнить старые-добрые времена, когда мы смотрели всей семьёй и даже с соседями бразильские сериалы.
Любители бразильских "мыльных опер", наверное, как и я, заметили некоторые их особенности. Я напишу о тех, которые я заметила. А вы - продолжайте в комментариях.
1. Любовь перед долгой разлукой
Почти всегда главные герои сериала влюбляются в первых сериях, затем разлучаются, чтобы воссоединиться только к финалу. Около 90% сюжета они находятся в браке с нелюбимыми. Помню только единственный случай, когда главная героиня осталась со своим мужем, за которого её насильно выдали замуж - "Дороги Индии".
2. Злодейка-соперница
Любовные треугольники - ещё один обязательный атрибут сериалов. В бразильских - эти соперницы иногда бывает настолько жестоки и коварны, что волосы дыбом встают.
3. Многочисленные второстепенные персонажи
Иногда за некоторыми второстепенными персонажами интереснее наблюдать, чем за главными. А иногда такие персонажи, наоборот, кажутся лишними, эпизоды с ними скучные, глупые и только тянут хронометраж.
4. Актёры всех возрастов
Наверное, в каждом сериале Бразилии есть старички и дети. Насчёт детей вопросов нет, а вот персонажи бабулек и дедулек почему-то часто ведут себя не так, как из нашей жизни. Они словно обретают вторую молодость. Они молодятся, влюбляются, ходят на танцы, иногда создают пару с человеком, моложе себя раза в три.
5. Острые социальные темы
Помимо обилия романтики, любви, страстей в бразильских сериалах часто затрагиваются серьёзные темы, о которых мало кто будет громко кричать: "Клон" - наркомания, "Дороги Индии" - шизофрения, психопатия, "Спаси меня, Святой Геогрий" - торговля людьми, кража детей и т.д.
6. Потрясающие саундтреки
Я обожаю музыкальные темы из бразильских сериалов, где у каждого персонажа - своя песня. Мне очень понравились песни из сериалов про итальянцев: "Земля любви" и "Земля любви, земля надежды". Я даже скачивала сборники саундтреков из этих сериалов. Очень люблю итальянские песни, их было много, но были и песни на португальском. Кроме этого, качала песни из "Клона" и "Проспекта Бразилии".
7. Геи и трансы
Мне кажется, или толерантность в отношении секс-меньшинств в Бразилии появилась намного раньше, чем у нас и даже раньше, чем она стала активно появляться в фильмах и сериалах "Нетфликс"? Если покопаться в памяти, то чуть не в каждом бразильском сериале можно найти какого-нибудь чудика непонятного пола.
8. Социальное неравенство
Далеко не всегда бразильские сериалы ассоциируются у нас с беззаботной богатой жизнью аристократов из тропиков, которые попивают шампанское, пропадают целыми днями на пляже, летают на личных вертолётах. Иногда мы видим сильный контраст между жизнью богатых и бедных. Бывает, что персонажи живут не только в фавеллах, но и на свалках, как, например, в "Проспекте Бразилии".
А какие особенности бразильских сериалов вы можете отметить?
Источник:
АНТИФИШКИ
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