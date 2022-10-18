Немного про особенности бразильских сериалов

Я обожаю музыкальные темы из бразильских сериалов, где у каждого персонажа - своя песня. Мне очень понравились песни из сериалов про итальянцев: "Земля любви" и "Земля любви, земля надежды". Я даже скачивала сборники саундтреков из этих сериалов. Очень люблю итальянские песни, их было много, но были и песни на португальском. Кроме этого, качала песни из "Клона" и "Проспекта Бразилии".

7. Геи и трансы

Мне кажется, или толерантность в отношении секс-меньшинств в Бразилии появилась намного раньше, чем у нас и даже раньше, чем она стала активно появляться в фильмах и сериалах "Нетфликс"? Если покопаться в памяти, то чуть не в каждом бразильском сериале можно найти какого-нибудь чудика непонятного пола.