20 коротких фактов о сериале "Участок"

Самое главное - множество очень известных и популярных актеров приняли участие в съемках этого сериала. Многих уже и нет в живых. Но иногда хочется пересмотреть парочку серий. Наверное, именно из-за актеров.

А далее короткие факты про этот сериал:

1. Сценарист фильма Андрей Слаповский хотел стать милиционером, но излишне честная анкета (он сообщил о мелком правонарушении в детстве) поставила крест на этой профессии. Но зато Андрей Слаповский написал сценарий про милиционера.

2. Участковым Павлом Сергеевичем Кравцовым мог стать Гоша Куценко.

3. Также рассматривалась и кандидатура Михаила Ефремова.

4. Когда не получилось и с Михаилом Ефремовым, то обратили взоры на Александра Домогарова. Но он не понравился сценаристам, так как его типаж не подходил под персонажа.

5. Сергей Безруков принял предложение сыграть главную роль во многом из-за того, что он хотел отойти от популярного образа бандита Саши Белого. Из бандитов - в честные милиционеры.