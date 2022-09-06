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20 коротких фактов о сериале "Участок"

20 коротких фактов о сериале "Участок"

Автор:
06 сентября 2022 10:00
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   роль   сериал   съеика   участок   факты   фильм   
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Сериал "Участок" помните? Было такое время, когда его крутили по ТВ, а мы с удовольствием смотрели. Пусть и сюжет простенький. Но большего и не требовалось.

Самое главное - множество очень известных и популярных актеров приняли участие в съемках этого сериала. Многих уже и нет в живых. Но иногда хочется пересмотреть парочку серий. Наверное, именно из-за актеров.


А далее короткие факты про этот сериал:

1. Сценарист фильма Андрей Слаповский хотел стать милиционером, но излишне честная анкета (он сообщил о мелком правонарушении в детстве) поставила крест на этой профессии. Но зато Андрей Слаповский написал сценарий про милиционера.

2. Участковым Павлом Сергеевичем Кравцовым мог стать Гоша Куценко.

3. Также рассматривалась и кандидатура Михаила Ефремова.

4. Когда не получилось и с Михаилом Ефремовым, то обратили взоры на Александра Домогарова. Но он не понравился сценаристам, так как его типаж не подходил под персонажа.

5. Сергей Безруков принял предложение сыграть главную роль во многом из-за того, что он хотел отойти от популярного образа бандита Саши Белого. Из бандитов - в честные милиционеры.

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6. Сценаристы признавались, что когда сценарий дорабатывался конкретно под Безрукова, они старались сделать его персонажа полной противоположностью Саши Белого.

7. Первоначально пес Цезарь должен был быть породы "бордосский дог". Но, по одной версии, кинологи были против, а по другой версии- породу забраковал режиссер из-за недостаточной выразительности. В итоге снялся пес породы "бландхаунд". Между прочим, его действительно звали Цезарь.


8. Место действия сериала - деревня Анисовка. Ее роль играло село Похвистнево из Калужской области.

9. Село было выбрано из-за своих небольших размеров. Да и каких-то дополнительных декораций создавать было не нужно.

10. Первоначально хотели снимать малоизвестных актеров. Но потом, когда кинопробы затянулись, решили позвать опытных актеров, разбавив состав начинающими.

11. Из-за звездности актерского состава были некоторые проблемы с организацией съемок, так как актеры были много где задействованы. Собрать их в одном кадре было непросто.

12. В сериале мог сняться Константин Хабенский в роли Дуганова. Но сняться ему не позволила высокая занятость. В этой роли снялся Юрий Кузнецов. Но рассматривали и кандидатуру Владимир Конкина. Только вот Конкин получался слишком городским.

13. Между прочим деда Хали-Гали звали Семеном Мироновичем.

14. Изначально Хали-Гали должен был сыграть Сергей Юрский. Потом выбор пал на Михаила Кононова (он уже несколько лет жил в деревне). Но Кононов раскритиковал сценарий, заявив, что это "издевательство над русским народом". После этого роль отдали Валерию Золотухину.

15. Валерий Золотухин сам изменил образ Хали-Гали. Сначала это был персонаж этакий "весельчак-балагур", но Золотухин сделал роль драматичной.

16. Местные жители села принимали участие в съемках массовых сцен. Под них даже пришлось перестроить график работы, так как съемки съемками, но вечерние дойки никто не отменял.

17. В 2006 году вышло продолжение сериала под названием "Заколдованный участок". Но новый сериал уже не получил такой любви от зрителей.

18. Сериал транслировался на телеэкранах с 8 по 30 декабря 2003 года. Всего было показано 12 серий.

19. Были неоднократные повторы на "Первом канале" - в 2004, 2008 и в 2012 годах. Также сериал показывали на ТВ Центре, Рен ТВ, Звезде и Пятом канале.

20. В сериале дебютировали две известные в будущем актрисы - Юлия Пересильд и Анна Снаткина.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   кино   роль   сериал   съеика   участок   факты   фильм   
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12  комментариев
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20k
babuby 2 дня назад
Отличный сериал получился!
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29
Царь 2 дня назад
Нормальный,мне всегда нравился. Бабушкину деревню напоминал.
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942
Сергей 2 дня назад
Обожаю.Тёплый,домашний,добрый.Бальзам для души.
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−12
Фома 2 дня назад
Вообще-то скопировали с Анискина
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5k
Наталья 2 дня назад
Отличный душевный сериал) Впрочем, вторая часть тоже неплохая. Но, первая- навсегда в моем сердце)
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27k
pokevon 2 дня назад
Пересильд красивая была, как деревенская девушка, даже не знал что это она
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14k
Сергей 2 дня назад
Ссылка youtu.be
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19k
Вишенка Крокодилова 2 дня назад
Не бландхаунд, а бладхаунд.
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75
Аврашалом Маркович 2 дня назад
Знаю я под кого косил участковый со своей собакой пусть хоть и немного другой породы
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10k
kaboza 2 дня назад
блин, только в этом году посмотрел, состав бомба, оба сезона хорошо зашли, палец вверх.
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−29
300n 2 дня назад
Сериал пересматривал несколько раз. А "Заколдованный участок" так и не смог досмотреть. Как по мне, Ярмольник и его психология, и западание на молоденьких девочек никак не вписывались в дух сериала.
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