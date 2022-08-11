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Вера Фишер - актриса сериалов из Бразилии

Вера Фишер - актриса сериалов из Бразилии

Автор:
11 августа 2022 10:44
Сообщество : Кино
Метки: актриса   вера фишер   кино   роль   сериал   судьба   факты   фильм   
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Вера Фишер - это одна из самых красивых и узнаваемых актрис из Бразилии. Российскому зрителю она прежде всего знакома телесериалам, которые крутили на нашем ТВ.

Вера родилась в 1951 году в Блуменау. Ее родители - немцы.

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Уже в 15 лет Вера Фишер начала карьеру в качестве модели, так как ее природные данные позволяли это сделать.

В 1969 году в возрасте 18 лет Вера Фишер выиграла конкурс красоты под названием "Мисс Бразилия".


Победа в таком конкурсе означала одно - теперь для Веры были открыты все дороги. Хочешь - в кино, хочешь - в модельный бизнес, хочешь - на телевидении. А можно было и всё сразу.

Уже в 70-е годы Вера имела опыт съемок в кино и сериалах. Далеко не всегда эти киноработы были "приличной" направленности. А в начале 80-х годов, когда прошло время первой молодости, Вера Фишер активно начала сниматься в сериалах.

В это же время она не перестала сниматься для журналов, в том числе "мужской" направленности.

Благодаря сериалам Вера Фишер стала известной не только тем, кто следит за миром красоты, но и любит поглядеть многосерийный фильм, где страсти не только кипят, но и заставляют переживать.

В частности она сыграла в сериале "Киломбу", который датируется 1984 годом.

В 1988 году у Веры Фишер родился сын, а еще она окончательно порвала с модельным бизнесом, посвятив свободное время съемкам в телесериалах.

К сожалению, "актерская болезнь" не обошла Веру Фишер стороной. В конце 90-х она лечилась от "зависимости". На время лечения была лишена родительских прав.

В 2000-м году права ей были возвращены, а еще Вера сделал себе омолаживающие процедуры.

С этого времени в ее карьере начался второй взлет.

Имея за плечами большой опыт съемок в сериалах, в 2000 году она сыграла главную роль в сериале "Семейные узы".

А через год она сыграла роль в сериале "Клон".

Далее у нее были работы в таких проектах, как "Хозяйка судьбы", "Америка", "Амазония", "Дороги Индии", "Георгий Победоносец".

Сегодня Вера Фишер является одной из самых высокооплачиваемых актрис Бразилии.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актриса   вера фишер   кино   роль   сериал   судьба   факты   фильм   
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2  комментария
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milonitch 43 минуты назад
Сейчас большинство артисток мира, крашенных в блондинок, на одно лицо. Я их не различаю.
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