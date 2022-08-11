Вера Фишер - актриса сериалов из Бразилии

К сожалению, "актерская болезнь" не обошла Веру Фишер стороной. В конце 90-х она лечилась от "зависимости". На время лечения была лишена родительских прав.

В 2000-м году права ей были возвращены, а еще Вера сделал себе омолаживающие процедуры.

С этого времени в ее карьере начался второй взлет.

Имея за плечами большой опыт съемок в сериалах, в 2000 году она сыграла главную роль в сериале "Семейные узы".

А через год она сыграла роль в сериале "Клон".