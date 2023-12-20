Интересные факты о сериале «Байки из склепа»

Кадры со съемок и несколько интересных фактов о создании культового сериала ужасов "Байки из склепа".
1. Сериал "Байки из склепа" создан по мотивам одноименных комиксов, но сам жуткий хранитель склепа появился немного раньше.
Хранитель склепа впервые появился на страницах издания "Crime patrool" в конце 1949 года, а уже в следующем году в рамках комиксов "War crime" вышел некий сборник страшных комиксов под названием "The Crypt of Terror" и "The Vault of Horror", где также фигурировал наш любимый хранитель.
В последствии серия "The crypt of terror" поменяла свое название на "Tales from the crypt", то есть "Байки из склепа". А вот нумерация при этом не изменилась. именно поэтому серия комиксов "Байки из склепа" начинается не с первого, а сразу с 20-го номера.
2. Еще до выхода сериала в 1972 и 1973 году вышло два полнометражных фильма "Байки из склепа", каждый из которых включал в себя по пять жутких историй. Правда, сами фильме не сыскали славы, в отличие от сериала, который стал нереально культовым.
Хотя, стоит отметить, что еще в юности Роберт Земекис просто обожал эти картины. Возможно, это и сыграло свою роль в том, что он захотел создать этот сериал.
3. Одним из авторов идеи (всего их было пятеро) переноса комиксов в формат сериала принадлежит известному режиссеру и продюсеру Роберту Земекису, который на тот момент уже был известен как режиссер таких культовых фильмов как "Назад в будущее", "Роман с камнем" и "Кто подставил кролика Роджера". Он же, кстати, стал продюсером сериала и даже снял эпизод под названием "Мирно дремлет старый дом…" про убийцу в костюме Санта Клауса.
4. В сериале "Байки из Склепа" участвовало огромное количество известных звезд, таких как Деми Мур, Джо Пеши, Патрисия Аркетт, Марк Дакаскос, Тим Карри, Дэн Эйкройд, Мартин Шин, Майкл Джей Фокс, Лиа Томпсон, Тим Рот, Кирк Дуглас и другие.
Помимо этого, многие знаменитости побывали и в режиссерском кресле. Так, например, режиссерами некоторых эпизодов стали Том Хэнкс, Фрэнк Дарабонт, Майкл Джей Фокс и даже Арнольд Шварценеггер (эпизод "Замена" про старика, который заплатил кучу денег ,чтобы вернуть молодость).
5. Помимо сериала в середине 90-х вышло два полнометражных фильма под названием "Демон ночи" и "Кровавый бордель". И если фильм "Демон ночи" с Билли Зейном и Уильямом Сэдлером в главных ролях очень хорошо зашел аудитории и даже был номинирован на премию "Сатурн" как лучший фильм ужасов, то "Кровавый бордель" показал довольно плохие результаты.
Правда, непонятно, почему фильм называется "Демон ночи", ведь в оригинале он называется "Demon knight", что переводится как "Демонический рыцарь" или "Рыцарь-демон". Впрочем, когда данный фильм показывали по телевизору, то наши локализаторы перевели его как "Рыцарь-дьявол", что хоть и не совсем верно, но все таки ближе к оригиналу.
6. Кстати, культовый фильм Роберта Родригеса "От заката до рассвета" мог бы стать частью серии "Байки из склепа", но авторы "Баек" отказались от этого фильма в пользу другого фильма про вампиров, а именно "Кровавый бордель". Дело в том, что они не сошлись во мнениях с Квентином Тарантино и Робертом Родригесом. Как оказалось, они прогадали, ведь фильм "От заката до рассвета" стал настоящим хитом.
7. Тот самый дом, что мы видим в заставке был построен не в полную величину. Это по сути небольшая декорация, которая снималась с помощью миниатюрных камер.
8. Изначально планировалось снять всего три сезона сериала, но шоу было настолько популярным, что растянулось аж на 7 сезонов, которые в общей сложности включали в себя 93 эпизода.
9. 6 кукловодов отвечали за движения хранителя склепа. Часть из них отвечала за движения всего тела, ног и рук, тогда как другая часть была ответственна только за лицо и мимику.
Причем, в первых сезонах хранитель говорил довольно медленно, тогда как в последующих сезонах скорость его речи была заметно увеличена. А все из-за того, что в начале съемок первого сезона кукловодам было трудно сделать так, чтобы рот хранителя открывался быстро. Со временем бюджет сериала стал больше, что позволило усовершенствовать куклу, благодаря чему ее ртом можно было управлять гораздо проще и лучше.
10. Если фильм "От заката до рассвета" не взяли в "Байки из склепа", то фильм "Страшилы" Питера Джексона напротив хотели включить в серию. Но исполнительный продюсер фильма "Страшилы" Роберт Земекис, который также был продюсером "Баек из склепа", наотрез отказался от этой затеи, посчитав, что фильм "Страшилы" слишком хорош, чтобы быть частью франшизы, и он непременно должен быть самостоятельным проектом.
11. Хранитель склепа засветился в одной сцене фильма "Каспер" (1995). Это происходит примерно на 30-й минуте фильма когда доктор Харви смотрится в зеркало и видит в отражении Клинта Иствуда, Родни Денджерфилда, Мэла Гибсона, а затем и нашего хранителя склепа.
12. Хранителя склепа озвучивал актер Джон Кассир. По его словам в конце каждого съемочного дня ему приходилось выпивать стакан лимонного сока с медом, так как после озвучки его голос приходил в негодность.
Джон Кассир - голос хранителя склепа
13. Изначально у хранителя склепа должен был присутствовать нос. Во время создания куклы было перепробовано множество вариантов носов, но все они смотрели неестественно и не страшно. Тогда Роберт Земекис предложил вообще убрать нос что и было сделано.
14. В 1993 году вышел отдебный мультсериал под названием "Байки хранителя склепа". Самого хранителя склепа также озвучивал Джон Кассир.
15. Уильям Сэдлер и Билли Зейн сыграли не только в эпизодах сериала "Байки из склепа", но и в полнометражном фильме "Байки из склепа. Демон ночи", который многие из нас знают под названием "Рыцарь-дьявол".
16. В 2016 году было объявлено о перезапуске сериала "Байки из склепа", режиссером которого должен был стать М. Найт Шьямалан, известный по таким фильмам как "Шестое чувство", "Знаки", "Сплит" и др. Но в 2017 году было объявлено об отмене съемок по некоторым юридическим причинам.
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