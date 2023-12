Интересные факты о сериале «Байки из склепа»

Хранитель склепа впервые появился на страницах издания "Crime patrool" в конце 1949 года, а уже в следующем году в рамках комиксов "War crime" вышел некий сборник страшных комиксов под названием "The Crypt of Terror" и "The Vault of Horror", где также фигурировал наш любимый хранитель.

В последствии серия "The crypt of terror" поменяла свое название на "Tales from the crypt", то есть "Байки из склепа". А вот нумерация при этом не изменилась. именно поэтому серия комиксов "Байки из склепа" начинается не с первого, а сразу с 20-го номера.