FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1199 постов • 260 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
В США мужчина проиграл суд, и теперь не сможет препятствовать смене пола сына

В США мужчина проиграл суд, и теперь не сможет препятствовать смене пола сына

Автор:
13 февраля 2024 13:45
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   Суд   здравый смысл   опека   смена пола   трансгендерный переход   
1791
5

На превращении мальчика в девочку настаивает мать ребёнка и врач, который рекомендовал с девяти лет давать ему блокаторы полового созревания.

Очередное попрание здравого смысла случилось в США. Житель Нью-Йорка Деннис Хэннон семь лет судился с бывшей женой из-за «односторонней гендерной трансформации» их сына. Американец заметил, что что-то не так, когда не увидел уведомление из школы, где сына по имени Мэтью называли Руби Роуз. Оказалось, что мать ребёнка, одержимая сделать из него девочку, водила малыша к гендерному терапевту, и врач расписал путь перехода. Так, уже с 9 лет терапевт посоветовал начать давать ребёнку блокаторы полового созревания, а через время недодевочке хирургическим путём устранили бы всё, что напоминает о ненавистном поле.


×
×

Загвоздка лишь в том, что Мэтью идентифицирует себя мальчиком и вполне этим доволен. По словам Хэннона, на этих превращениях настаивала мать ребёнка, которая, как выяснилось, уже с трёх лет одевала сына в девчачью одежду - эта история началась через два года после развода.


Чтобы спасти ребёнка от посягательств на его естество, мужчина подал заявление в суд. Деннис признался журналистам, что многолетняя тяжба обошлась ему в 150 тысяч долларов. И хотя опеки над сыном он не потерял, но всё равно проиграл, и отныне не вправе препятствовать решениям медиков в отношении его мальчика. Более того, суд разрешил ему видеть ребёнка всего раз в неделю в течение нескольких часов. Также мужчина не имеет теперь возможности подать апелляцию, чтобы восстановить полноценную опеку.


Кстати, мать ребёнка утверждает, что руководствуется в первую очередь желаниями своего ребёнка, но кто знает, что у этой женщине в голове. Отец же мальчика переживает, что его сыну могут заморочить голову. К тому же, маленький ребёнок еще не способен оценить долгосрочные последствия гендерного перехода.


К сожалению, в отличие от других штатов, в Нью-Йорке несовершеннолетним трансгендерам оказывается гендерно-ориентированная медицинская помощь. Более того, город предоставляет доступ к ней тем, кто приезжает из других штатов, где эти услуги запрещены. И когда в 2020 году

Мэтью записали на консультацию к консультанту по психическому здоровью в Буффало, отцу пришлось вести мальчика туда, несмотря на то что у него никогда не было диагноза "гендерная дисфория". На эти консультации - кстати, платные - ребёнок ходил 1, 5 года еженедельно. Отец говорил, что если он откажется вести туда сына, то терапевт скажет, что родитель мешает лечению, и суд лишит его опеки. Так и произошло. Когда Деннис отказался водить ребёнка к гендерному терапевту, тот написал жалобу, и суд лишил родителя права принимать медицинские решения в отношении сына.



И уже бывало такое, что поддавшись пропаганде, дети совершали переход, о котором впоследствии жалели. Деннис Хэннон предлагает подождать и дать сыну время определиться самостоятельно, но кто его теперь послушает...


Что касается нашей страны, то Россия в гендерном вопросе выступает исключительно за классические ценности. В РФ запрещено движение ЛГБТ, а Патриарх Кирилл даже предложил запрещать усыновлять детей людям с гражданством стран, где разрешена смена пола.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: США   Суд   здравый смысл   опека   смена пола   трансгендерный переход   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
991
Pūkains no Vidzemes 2 часа назад
Ущербное в своей основе общество. Просто писец... И эти твари такое же культивируют у нас в Латвии...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
34k
Ego sum qui sum Полминуты назад
Даешь всем америкосам принудительную смену пола каждые два года!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Егор Попов 36 секунд назад
Жестоко. Вывезти сына из страны у него врятли получится. Он может попробовать обратиться в посольство России или Китая и попросить политическое убежище вместе с сыном. Или не может?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34
Dima 7 минут назад
если он папа (настоящий), то уже бы давно обратился бы в РФ для получения гражданства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Glory to Urine! 8 минут назад
Вот потому и приняли в России закон о запрете ЛГБТ, чтоб не началось всё это.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
370
Посейдон 16 минут назад
Если сыну отрезают яйца по желанию его мамы, а ты ничего сделать не можешь, это очень страшно. Человек с радикальным мышлением может купить оружие, закупить еды, забаррикадироваться с сыном и стоять насмерть. А весь мир будет наблюдать как армия пид.расов финансируемая правительством такой страны уничтожает человека отказавшегося делать сына одним из них.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
145
Krrsantan 16 минут назад
@банутая дура, с такой только через пи@дюлину разговаривать.. ну а как еще?! Сын нехочет бабой быть и все равно переделывают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn 22 минуты назад
Тот случай, когда все довольны - и иноагенты типа макаревича и всякие там би2, и весь цивилизованный мир доволен - пусть гегемон догнивает, и врачи получающие барыши довольны, и мамаши реализующие ,пусть и больные, но - свои влажные мечты, и хохлы довольны - ибо хозяин так желает, и только один малыш когда то может быть взгрустнет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
grigorenko vladislav 23 минуты назад
Твари конченые! Угробить ребёнка в угоду своим извращениям...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Андрей Полчаса назад
Я бы выкрал ребёнка, вывез в Мексику и оттуда окольными путями в Россию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Shtoppi Полчаса назад
по ходу 36анутая бывшая жена этого чела, таким образом просто-напросто мстит не только экс супругу, а всему мужскому полу в целом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Григорий 41 минуту назад
калечат детей ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ФЫВАПРОЛ Час назад
Чем больше пи..сов, тем меньше пи..сов.)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
livaneth Час назад
В России тоже: если разведешься, то сына оставят жене, а тебя обяжут за всё платить. А дальше всё на усмотрение этой стервы. Разве что хирургическая кастрация ещё пока не узаконена. Но вот например..... Да кучу всего баба может сделать сыну, лишь бы бывшему отомстить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
413
zolotoman livaneth 57 минут назад
Смотря как будешь биться за ребенка. Я один воспитываю сына, все суды выиграл, против мамы никогда не настраивал. Скоро ему уже 18.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Александр Час назад
Правильно делают, пусть продолжают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
V2.Smirnov Час назад
Всё теперь. Учитывая, что у них прецедентное право - прокомпостировали. Теперь так и будет всегда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Совранский 2 часа назад
надо было 150 штук дать "бывшей тещё", чтобы она дочке мозги пересадила для начала!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
128k
Аааа 2 часа назад
Спасти сына он может, но ценой свободы. Мамашу нужно завалить в прямом смысле, а ребенка увезти в республиканский штат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Федор 2 часа назад
Ребенка жалко. А так про пиндосню могу сказать только одно - Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

219788



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 закулисных кадров из известных фильмов, которые покажут их с другой стороны
20 закулисных кадров из известных фильмов, которые покажут их с другой стороны
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Человеческие зоопарки — когда людей содержали в вольерах для развлечения публики
Человеческие зоопарки — когда людей содержали в вольерах для развлечения публики
На общую тему &nbsp;
На общую тему  
Зачем отдавать ребенка на плавание
Зачем отдавать ребенка на плавание
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Встречали таких?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомобили#забавно#позитив#авто аварии#Россия#Китай#интересное#Автовсячина
#животные#в мире#автомир#люди#аварии#кот#кино#Реакция#полиция#собака
#Прикол#машина#интересно#факты#ДТП#США#фильм#история#улыбнуло#природа
Зачем отдавать ребенка на плавание Зачем отдавать ребенка на плавание Суд в США признал отсидевшего в тюрьме 48 лет мужчину невиновным Суд в США признал отсидевшего в тюрьме 48 лет мужчину невиновным Американец выиграл больше миллиарда долларов и подал в суд на свою девушку Американец выиграл больше миллиарда долларов и подал в суд на свою девушку Американцу назначили штраф в 1,4 млн долларов за одно превышение скорости Американцу назначили штраф в 1,4 млн долларов за одно превышение скорости В Саудовской Аравии казнили американца за убийство В Саудовской Аравии казнили американца за убийство Американка подала заявление в суд на студию Warner Bros. из-за волшебной палочки Гарри Поттера Американка подала заявление в суд на студию Warner Bros. из-за волшебной палочки Гарри Поттера

На что жалуетесь?

Вернуться