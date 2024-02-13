В США мужчина проиграл суд, и теперь не сможет препятствовать смене пола сына

Кстати, мать ребёнка утверждает, что руководствуется в первую очередь желаниями своего ребёнка, но кто знает, что у этой женщине в голове. Отец же мальчика переживает, что его сыну могут заморочить голову. К тому же, маленький ребёнок еще не способен оценить долгосрочные последствия гендерного перехода.





К сожалению, в отличие от других штатов, в Нью-Йорке несовершеннолетним трансгендерам оказывается гендерно-ориентированная медицинская помощь. Более того, город предоставляет доступ к ней тем, кто приезжает из других штатов, где эти услуги запрещены. И когда в 2020 году

Мэтью записали на консультацию к консультанту по психическому здоровью в Буффало, отцу пришлось вести мальчика туда, несмотря на то что у него никогда не было диагноза "гендерная дисфория". На эти консультации - кстати, платные - ребёнок ходил 1, 5 года еженедельно. Отец говорил, что если он откажется вести туда сына, то терапевт скажет, что родитель мешает лечению, и суд лишит его опеки. Так и произошло. Когда Деннис отказался водить ребёнка к гендерному терапевту, тот написал жалобу, и суд лишил родителя права принимать медицинские решения в отношении сына.





