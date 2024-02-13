В США мужчина проиграл суд, и теперь не сможет препятствовать смене пола сына

На превращении мальчика в девочку настаивает мать ребёнка и врач, который рекомендовал с девяти лет давать ему блокаторы полового созревания.
Очередное попрание здравого смысла случилось в США. Житель Нью-Йорка Деннис Хэннон семь лет судился с бывшей женой из-за «односторонней гендерной трансформации» их сына. Американец заметил, что что-то не так, когда не увидел уведомление из школы, где сына по имени Мэтью называли Руби Роуз. Оказалось, что мать ребёнка, одержимая сделать из него девочку, водила малыша к гендерному терапевту, и врач расписал путь перехода. Так, уже с 9 лет терапевт посоветовал начать давать ребёнку блокаторы полового созревания, а через время недодевочке хирургическим путём устранили бы всё, что напоминает о ненавистном поле.
Загвоздка лишь в том, что Мэтью идентифицирует себя мальчиком и вполне этим доволен. По словам Хэннона, на этих превращениях настаивала мать ребёнка, которая, как выяснилось, уже с трёх лет одевала сына в девчачью одежду - эта история началась через два года после развода.
Чтобы спасти ребёнка от посягательств на его естество, мужчина подал заявление в суд. Деннис признался журналистам, что многолетняя тяжба обошлась ему в 150 тысяч долларов. И хотя опеки над сыном он не потерял, но всё равно проиграл, и отныне не вправе препятствовать решениям медиков в отношении его мальчика. Более того, суд разрешил ему видеть ребёнка всего раз в неделю в течение нескольких часов. Также мужчина не имеет теперь возможности подать апелляцию, чтобы восстановить полноценную опеку.
Кстати, мать ребёнка утверждает, что руководствуется в первую очередь желаниями своего ребёнка, но кто знает, что у этой женщине в голове. Отец же мальчика переживает, что его сыну могут заморочить голову. К тому же, маленький ребёнок еще не способен оценить долгосрочные последствия гендерного перехода.
К сожалению, в отличие от других штатов, в Нью-Йорке несовершеннолетним трансгендерам оказывается гендерно-ориентированная медицинская помощь. Более того, город предоставляет доступ к ней тем, кто приезжает из других штатов, где эти услуги запрещены. И когда в 2020 году
Мэтью записали на консультацию к консультанту по психическому здоровью в Буффало, отцу пришлось вести мальчика туда, несмотря на то что у него никогда не было диагноза "гендерная дисфория". На эти консультации - кстати, платные - ребёнок ходил 1, 5 года еженедельно. Отец говорил, что если он откажется вести туда сына, то терапевт скажет, что родитель мешает лечению, и суд лишит его опеки. Так и произошло. Когда Деннис отказался водить ребёнка к гендерному терапевту, тот написал жалобу, и суд лишил родителя права принимать медицинские решения в отношении сына.
И уже бывало такое, что поддавшись пропаганде, дети совершали переход, о котором впоследствии жалели. Деннис Хэннон предлагает подождать и дать сыну время определиться самостоятельно, но кто его теперь послушает...
Что касается нашей страны, то Россия в гендерном вопросе выступает исключительно за классические ценности. В РФ запрещено движение ЛГБТ, а Патриарх Кирилл даже предложил запрещать усыновлять детей людям с гражданством стран, где разрешена смена пола.
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