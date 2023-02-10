В Британии слепой боксёр сразится со зрячим соперником

В СМИ сообщают, что дебютный матч состоится в марте 2023 года, и пока Серес усердно к нему готовится, тренируясь по три дня в неделю. О том, кто будет соперником практически слепого боксёра, который в обычной жизни передвигается исключительно с тростью, пока неизвестно.