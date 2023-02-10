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В Британии слепой боксёр сразится со зрячим соперником

В Британии слепой боксёр сразится со зрячим соперником

Автор:
10 февраля 2023 10:00
Сообщество : Спорт
Метки: Thomas Seres   Ynews   Британия   Томас Серес   бокс   боксер   видео   поединок   ринг   слепой   
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23-летний Томас Серес едва различает предметы, но хочет по-настоящему сразиться со спортсменом, у которого нет проблем со зрением. Надеется, что тот его не станет жалеть за недуг и будет боксировать в полную силу.


Томас Серес родился практически полностью слепым, и за свою жизнь перенёс много операций. Сейчас мужчина почти не видит, различая контуры предметов на расстоянии не больше одного метра, однако каким-то образом сумел получить боксёрский сертификат второго уровня. Он усердно тренируется и мечтает о поединке.



Второго практически слепого боксёра в Британии не нашлось, и Серес решился на поединок со зрячим спортсменом.


Участвовать в матче боксёр хочет по личным причинам: он мечтает таким образом собрать деньгᴎ дᴫᴙ крyпнейшей οрганᴎзацᴎᴎ пο ᴎссᴫедοванᴎю рака Canᴄer Researᴄh UK. Недавно Серес потерял любимого деда, который умер от этой болезни.

Серес настроен оптимистично. Он заявляет, что бокс - спорт ближнего боя, а значит, всё, что нужно, он разглядит. К тому же, он в полной мере овладел искусством отправлять соперника в нокаут, а потому рассчитывает на успех.

В СМИ сообщают, что дебютный матч состоится в марте 2023 года, и пока Серес усердно к нему готовится, тренируясь по три дня в неделю. О том, кто будет соперником практически слепого боксёра, который в обычной жизни передвигается исключительно с тростью, пока неизвестно.

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Метки: Thomas Seres   Ynews   Британия   Томас Серес   бокс   боксер   видео   поединок   ринг   слепой   
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5  комментариев
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1k
Vladislav Grigorenko Полчаса назад
При всём уважении к слабовидящему спортсмену, спорт повсеместно превращается в дорогостоящий балаган с цирком уродов. Более того, управлять этим балаганом предоставляется исключительно и предпочтительно ещё более худшим уродам, чем те, кто в нём выступает.
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20k
nobody® 21 минуту назад
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5k
Котэ 23 минуты назад
надеюсь он уже получил водительские права и лицензию на оружие
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Избиение младенца?
Или просто пиар, а "боя" как такового не будет?
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4k
Владимир Час назад
удачи в бою!
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