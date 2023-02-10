В Британии слепой боксёр сразится со зрячим соперником

23-летний Томас Серес едва различает предметы, но хочет по-настоящему сразиться со спортсменом, у которого нет проблем со зрением. Надеется, что тот его не станет жалеть за недуг и будет боксировать в полную силу.
Томас Серес родился практически полностью слепым, и за свою жизнь перенёс много операций. Сейчас мужчина почти не видит, различая контуры предметов на расстоянии не больше одного метра, однако каким-то образом сумел получить боксёрский сертификат второго уровня. Он усердно тренируется и мечтает о поединке.
Второго практически слепого боксёра в Британии не нашлось, и Серес решился на поединок со зрячим спортсменом.
Участвовать в матче боксёр хочет по личным причинам: он мечтает таким образом собрать деньгᴎ дᴫᴙ крyпнейшей οрганᴎзацᴎᴎ пο ᴎссᴫедοванᴎю рака Canᴄer Researᴄh UK. Недавно Серес потерял любимого деда, который умер от этой болезни.
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Серес настроен оптимистично. Он заявляет, что бокс - спорт ближнего боя, а значит, всё, что нужно, он разглядит. К тому же, он в полной мере овладел искусством отправлять соперника в нокаут, а потому рассчитывает на успех.
В СМИ сообщают, что дебютный матч состоится в марте 2023 года, и пока Серес усердно к нему готовится, тренируясь по три дня в неделю. О том, кто будет соперником практически слепого боксёра, который в обычной жизни передвигается исключительно с тростью, пока неизвестно.
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Или просто пиар, а "боя" как такового не будет?