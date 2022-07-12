В Индии задержали шайку мошенников, создавших фейковую крикет-лигу для обмана россиян на ставках

Банда арендовала отдаленную ферму в западном штате Гуджарат и нанимала безработных и бомжей, имитировавших игру в крикет. "Спортсмены" надевали майки с именами известных крикетистов, а шум толпы обеспечивали с помощью звуковых эффектов. Болливуд отдыхает!
Мошенники не дремлют, и идут на всё, чтобы заполучить дармовые деньги. В Индии шайка хитровыделанных мошенников решила запустить трансляцию фейковых матчей, для приема ставок на которых открыли специальный телеграм-канал. Расчет был сделан на российских "иванушек", которые не слишком сильно разбираются в игре, но азартны и мечтают сорвать куш.
Аферисты подошли к делу серьезно: арендовали ферму в отдоленном штате, установили на ней поле для крикета. "Матч" фиксировали камеры на земле с высоким разрешением, а для отображения на экране прямой трансляции использовали компьютерные технологии. Игра транслировалась на YouTube-канале, а ставки на нее принимались в Телеграм.
Безработные за 400 рупий (около 300 рублей) имитировали игру, для чего по очереди надевали майки с именами настоящих известных индийских команд Chennai Super Kings, Mumbai Indians и Gujarat Titans. Оператор снимал матч так, чтобы в кадр попадала не вся площадка, а крупным планом показывались "спортсмены". При этом, зритель слыша шум болельщиков и голос одного из настоящих индийских комментаторов IPL - все эти эффекты были найдены в Сети и использованы мошенниками для создания аутентичной атмосферы крикетного матча.
По данным полиции , фальш-турнир начался через три недели после фактического завершения настоящей "Индийской крикетной лиги" (IPL) в мае, но даже этот факт не смутил некоторых любителей ставок, которые успели перевести мошенникам более 300 000 рупий (около 240 тысяч рублей). Больше заработать аферисты не успели - по чьей-то наводке они попали в поле зрения полиции.
Между тем, в Индии крикет является самым популярным видом спорта, и игры местного чемпионата регулярно смотрят свыше 600 млн человек. В России эта игра отнюдь не так известна и любима, однако мошенников больше интересовали любители ставок, а их в нашей стране всегда было предостаточно.
Сейчас банда индийских мошенников арестована. Четыре человека дают показания. Но дело еще не закончено - по сообщениям в СМИ, ведутся поиски организатора, который координировал процесс, находясь в РФ.
Источник:
АНТИФИШКИ
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