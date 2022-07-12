В Индии задержали шайку мошенников, создавших фейковую крикет-лигу для обмана россиян на ставках

Мошенники не дремлют, и идут на всё, чтобы заполучить дармовые деньги. В Индии шайка хитровыделанных мошенников решила запустить трансляцию фейковых матчей, для приема ставок на которых открыли специальный телеграм-канал. Расчет был сделан на российских "иванушек", которые не слишком сильно разбираются в игре, но азартны и мечтают сорвать куш.

Аферисты подошли к делу серьезно: арендовали ферму в отдоленном штате, установили на ней поле для крикета. "Матч" фиксировали камеры на земле с высоким разрешением, а для отображения на экране прямой трансляции использовали компьютерные технологии. Игра транслировалась на YouTube-канале, а ставки на нее принимались в Телеграм.