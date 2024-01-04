



"Мы постоянно наблюдаем, как на площадках ряда соцсетей, администрируемых из-за рубежа, агитируют молодежь к совершению тяжких преступлений. Подчеркнул, что любая попытка совершить посягательство на жизнь человека отразится в том числе на родственниках виновного. Если кто-то считает, что имеет право зомбировать молодежь, находясь за пределами страны, то глубоко ошибается. Такие случаи, если они проявятся, будем пресекать очень жестко и на корню, чтобы другие тысячу раз задумались, прежде чем дать себя использовать. Близкие родственники должны знать, чем занимается представитель их семьи, и нести за него ответственность, чему нас веками учат чеченские адаты.

×

×





В ходе совещания обозначил комплекс мер по борьбе с преступностью, профилактике ДТП, противодействию чуждой идеологии. Необходимо усилить оперативную и профилактическую работу. Это особенно важно сейчас, когда экстремистские рупоры пытаются влиять на умы подрастающего поколения через социальные сети и мессенджеры", - написал Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.





Глава Чечни и ранее говорил о необходимости ответственности родственников за преступления, соврешенные членами семьи. Так, 28 декабря 2020 года братья Хусейн и Хасан Темурзиевы напали на сотрудников полиции в центре Грозного. Один из правоохранителей тогда был убит, другой тяжело ранен. Обоих преступников ликвидировали, однако родственники убийц, по словам Кадырова, повели себя некорректно.



