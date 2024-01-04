Глава Чечни считает, что если преступник скрывается, нужно найти и наказать его родственников.
На предновогоднем совещании с сотрудниками местных МВД и Росгвардии глава Чечни обсудил вопросы обеспечения общественной безопасности в праздничные дни. Рамзан Кадыров призвал не оставлять безнаказанными убийства полицейских и туристов, напомнив, что в Республике всегда действовали традиции "кровной мести".
"Любой, кто нарушает общественный порядок или коснулся рукой сотрудника милиции, гостя республики. Если мы его не найдем, мы не будем его искать, мы найдем его домашних. У нас всегда было, и у наших отцов: если не находили виновника, оглашали месть его брату, отцу. Мы отомстим им за их родственника".
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"Мы постоянно наблюдаем, как на площадках ряда соцсетей, администрируемых из-за рубежа, агитируют молодежь к совершению тяжких преступлений. Подчеркнул, что любая попытка совершить посягательство на жизнь человека отразится в том числе на родственниках виновного. Если кто-то считает, что имеет право зомбировать молодежь, находясь за пределами страны, то глубоко ошибается. Такие случаи, если они проявятся, будем пресекать очень жестко и на корню, чтобы другие тысячу раз задумались, прежде чем дать себя использовать. Близкие родственники должны знать, чем занимается представитель их семьи, и нести за него ответственность, чему нас веками учат чеченские адаты.
В ходе совещания обозначил комплекс мер по борьбе с преступностью, профилактике ДТП, противодействию чуждой идеологии. Необходимо усилить оперативную и профилактическую работу. Это особенно важно сейчас, когда экстремистские рупоры пытаются влиять на умы подрастающего поколения через социальные сети и мессенджеры", - написал Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.
Глава Чечни и ранее говорил о необходимости ответственности родственников за преступления, соврешенные членами семьи. Так, 28 декабря 2020 года братья Хусейн и Хасан Темурзиевы напали на сотрудников полиции в центре Грозного. Один из правоохранителей тогда был убит, другой тяжело ранен. Обоих преступников ликвидировали, однако родственники убийц, по словам Кадырова, повели себя некорректно.
"Они поддержали убийц, даже не выразили соболезнования родственникам невинно погибшего. Если думают, что им такое поведение сойдет с рук, они ошибаются. Легко быть смелым, сидя за экраном". Тогда Рамзан Кадыров поручил министру МВД по ЧР, начальнику управления Росгвардии по ЧР и прокуратуре ЧР провести следственные мероприятия и привлечь к ответственности по всей строгости закона за поддержку терроризма тех, кто поддержал убитых террористов.
Сейчас он фактически призывает действовать так же: нести ответственность за члена семьи, чтобы молодые и не очень люди представляли, чем обернутся для его клана поспешные действия.
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У них клан, род, тейп или еще как ни назови не важно. Личность - это главный, тот который принимает решения, все остальные уже не совсем.
В их психологии - это нормально, когда за поступок любого члена клана несет ответственность (или получает награду) именно клан в лице главного.
Как следствие - внутри клана все свои. Все кто не в клане - потенциальные враги.
Так что подобные заявления - это нормально, с точки зрения их психологии.
Лет через 200-300 все изменится.
А Чечня это точно Россия?
УК РФ только не забудь сначала пролистать
А отказаться от непутевого родственника нужно до того как он совершил преступление или сразу после?
Можно ли отказаться непосредственно в момент когда к человеку пришли "причинять" месть за родственника или тогда уже поздно?
все.
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Этого достаточно.
Нижний Тагил. В 5-й класс школы № 56 перевелись два брата без национальности Рашад и Камал. Перевелись они из другой школы, откуда были отчислены за драки.
В новой школе Рашад и Камал тоже сразу