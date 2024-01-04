В Нижнем Тагиле Рашад и Камал избили 11-летнюю девочку

Нижний Тагил. В 5-й класс школы № 56 перевелись два брата без национальности Рашад и Камал. Перевелись они из другой школы, откуда были отчислены за драки.

В новой школе Рашад и Камал тоже сразу