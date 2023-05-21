«Я это делал с целью разжигания религиозной розни»: в Волгограде силовики задержали доставщика еды за сожжение Корана

Снял это на видео, выложил в интернет и вскоре его приняли.
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Уже на следующий день силовики показали другое видео заявили о задержании подозреваемого.
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Это 19-летний житель Волгограда, он работает в доставке. По его словам, на него вышли сотрудники спецслужб соседней страны и предложили снять ролик с Кораном за 10 тысяч рублей.
Я это делал с целью разжигания религиозной розни между христианами и мусульманами, - заявил подозреваемый.
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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать расследование в СК Чеченской республики.
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"Минюст предложил сослать сжегшего Коран в колонию мусульманского региона"
Министр юстиции Константин Чуйченко предложил сослать жителя Волгоградской области отбывать наказание в регионе страны с преимущественно мусульманским населением. Мужчину обвиняют в сожжении Корана, пишет ТАСС.
Чуйченко уверен, что такое решение будет «необходимым и правильным», а еще посодействует «уважению к религии и религиозным чувствам верующих». Говоря о возможности отправить обвиняемого в колонию мусульманского региона, глава Минюста описал Россию как «нашу многонациональную и многоконфессиональную страну».
https://m.lenta.ru/news/2023/05/21/ssylka/https://m.lenta.ru/news/2023/05/21/ssylka/
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