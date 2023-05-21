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«Я это делал с целью разжигания религиозной розни»: в Волгограде силовики задержали доставщика еды за сожжение Корана

«Я это делал с целью разжигания религиозной розни»: в Волгограде силовики задержали доставщика еды за сожжение Корана

Автор:
21 мая 2023 17:05
Сообщество : Криминал
Метки: Волгоград   видео   доставщик еды   коран   мечеть   подозреваемый   силовики   следователи   
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Снял это на видео, выложил в интернет и вскоре его приняли.

В пятницу, в ТГ-каналах появилось видео со сжиганием Корана на фоне мечети.

Уже на следующий день силовики показали другое видео заявили о задержании подозреваемого.

Это 19-летний житель Волгограда, он работает в доставке. По его словам, на него вышли сотрудники спецслужб соседней страны и предложили снять ролик с Кораном за 10 тысяч рублей.

Я это делал с целью разжигания религиозной розни между христианами и мусульманами, - заявил подозреваемый.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать расследование в СК Чеченской республики.

Источник:

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Метки: Волгоград   видео   доставщик еды   коран   мечеть   подозреваемый   силовики   следователи   
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12  комментариев
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2k
Alex Час назад
Странный способ самоубийства
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14k
a_komolow 3 минуты назад
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13k
Axel Полчаса назад
Дальше будет интереснее)

"Минюст предложил сослать сжегшего Коран в колонию мусульманского региона"

Министр юстиции Константин Чуйченко предложил сослать жителя Волгоградской области отбывать наказание в регионе страны с преимущественно мусульманским населением. Мужчину обвиняют в сожжении Корана, пишет ТАСС.

Чуйченко уверен, что такое решение будет «необходимым и правильным», а еще посодействует «уважению к религии и религиозным чувствам верующих». Говоря о возможности отправить обвиняемого в колонию мусульманского региона, глава Минюста описал Россию как «нашу многонациональную и многоконфессиональную страну».

https://m.lenta.ru/news/2023/05/21/ssylka/https://m.lenta.ru/news/2023/05/21/ssylka/
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15k
Господин Уэф 39 минут назад
Баран и Коран ... Интересно, кто велосипед прихватизировал ...
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305
dogz Господин Уэф 7 минут назад
Он ему уже не будет нужен...
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29k
Юрий 53 минуты назад
Каждый рубль попой отработает... Оно того стоило?
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5k
Котэ Час назад
когда ж начнут защищать чувства нормальных людей? почему только верунов защищают? их не защищать, а лечить и учить надо
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58
Васек повесил трубача Котэ Час назад
Будучи некроориентированным дегенератом с высокой степенью виктимности и склонностью к суициду ты напрасно причисляешь себя к нормальным людям.
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August

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