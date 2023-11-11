По просьбе главы Чечни в издании изменили главы о репрессированных народах в СССР.
Министр просвещения Кравцов побывал в Чечне с рабочим визитом. Приехал в регион глава ведомства не с пустыми руками. Он привёз для школ ЧР 36 новеньких автобусов, приобретённых при поддержке министерства просвещения и Минпромторга в рамках госпрограммы.
А еще специально для главы Республики продемонстрировали переизданный учебник истории для старшеклассников. В нём по просьбе Кадырова исправили главу, в которой говорилось о репрессиях. Главу Чечни некогда возмутили грубые формулировки материала о ликвидации в 1943-1944 годах государственных образований карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар на основании фактов сотрудничества этих народов с оккупантами. В результате репрессий были допущены и ошибки, из-за чего пострадали и безвинные люди, а не только пособники врага.
В исправленном учебнике, по словам Кадырова, удалены "допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям". "Одним словом, справедливость восторжествовала", - написал глава Чечни в своём Телеграм-канале.
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В отредактированном учебнике эта глава выглядит так: "Трагической страницей в истории ВОВ стало массовое выселение народов в 1941–1944 годах, в условиях близости фронта и боевых действий огульно обвиненных ГКО в предательстве. Насильственному переселению (депортации) подверглись 12 народов, которые лишились не только родной земли, но и национально-территориальных автономий, имевшихся у большинства из них. В кратчайшие сроки сотни тысяч человек под конвоем высылались на другой конец страны — в Сибирь и Среднюю Азию. Наряду с отдельными отщепенцами и предателями пострадали массы совершенно безвинных и лояльных советской власти людей, в том числе сражавшихся в рядах Красной Армии. Переселенцам пришлось пережить много бед и лишений. Справедливость была постепенно восстановлена в 1957–2014 годах. В СССР, а потом и в Российской Федерации репрессии в отношении целых народов были осуждены и выработаны меры по их полной реабилитации".
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так то 3 миллиона всётаки цифра по сравнению с ...
Что-то в последнее время слишком много мути вокруг этого обрезка
а куда депортировали например... хохлов или прое*балтов?
Аналогичная ситуация и по другим народам\национальностям.
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насколько далеко ему позволено зайти в преступлениях против России, против закона, морали и здравого смысла?
почему террорист, психопат и религиозный фанатик является главой региона?
И ГКО не огульно их обвинил ! За дело все уехали !
А идеолог нацистов сказал...