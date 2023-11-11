Министр просвещения Кравцов побывал в Чечне с рабочим визитом. Приехал в регион глава ведомства не с пустыми руками. Он привёз для школ ЧР 36 новеньких автобусов, приобретённых при поддержке министерства просвещения и Минпромторга в рамках госпрограммы.

А еще специально для главы Республики продемонстрировали переизданный учебник истории для старшеклассников. В нём по просьбе Кадырова исправили главу, в которой говорилось о репрессиях. Главу Чечни некогда возмутили грубые формулировки материала о ликвидации в 1943-1944 годах государственных образований карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар на основании фактов сотрудничества этих народов с оккупантами. В результате репрессий были допущены и ошибки, из-за чего пострадали и безвинные люди, а не только пособники врага.

×

×

В исправленном учебнике, по словам Кадырова, удалены "допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям". "Одним словом, справедливость восторжествовала", - написал глава Чечни в своём Телеграм-канале.