Кадыров : среди десятков тысяч воюющих в рядах гитлеровцев бывших граждан СССР, не было чеченцевО чём это он ?

- Массовое дезертирство чеченцев и ингушей: всего за три года Великой Отечественной войны из рядов Красной Армии дезертировало 49362 чеченца и ингуша, еще 13389 «доблестных горца»...