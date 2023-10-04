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Полиция не стала заводить уголовное дело против сына Кадырова

Полиция не стала заводить уголовное дело против сына Кадырова

Автор:
04 октября 2023 17:13
Сообщество : Криминал
Метки: Адам Кадыров   МВД   избиение   коран   никита журавель   сизо   уголовное дело   
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В МВД заявили, что Адам Кадыров ещё не дорос до ответственности.

Полиция Грозного вынесла отказ в возбуждении уголовного дела против сына главы Чечни Адама Кадырова за избиение в СИЗО Никиты Журавеля, задержанного за сожжение Корана. Как отметили в МВД, нарушителю всего 15 лет, а ответственность за подобные преступления наступают с 16 лет.


При этом, как стало известно, проверку по факту применения физической силы к задержанному начали ещё 18 августа. В ситуации, разбирался отдел полиции номер 1 Ахматовского района города Грозного, следует из письменных ответов регионального СК и прокуратуры на запросы некоего Ивана Матвеева, который требовал привлечь к ответственности сотрудников СИЗО 1, допустивших в помещение постороннего человека.

В ответе СК говорится, что проверку по факту противоправных действий в отношении задержанного передали в МВД. Однако Матвеев не согласился с этим решением и попытался обжаловать передачу проверки, обратившись в прокуратуру города Грозного. Там ответили, что процессуальная проверка продолжается и находится на контроле прокуратуры. Как пишут СМИ, Матвеев собирается пойти дальше и написать заявление в ФСБ. По его мнению, в деле с избиением Журавеля присутствует коррупционная составляющая, заставляющая бездействовать правоохранительные органы.

Добавим, что неделю назад Адам Кадыров опубликовал в запрещённом "Инстаграме" пост, в котором ответил всем своим недоброжелателям. Модераторы соцсети среагировали мгновенно и заблокировали его аккаунт. Однако Адам не растерялся и завёл себе новый, запостив фото с автоматами (фото из нового аккаунта сына Кадырова и сообщение о причинах блокировки его прежней странички на скринах выше).

Источник:

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Метки: Адам Кадыров   МВД   избиение   коран   никита журавель   сизо   уголовное дело   
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44  комментария
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34k
Fat Lynx 40 минут назад
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Колорад 10 минут назад
Пока не определят куда сажать представителей RGB - в мужскую или женскую турму, так и будут они уходить от ответственности.
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74
ИНО 10 минут назад
А у меня своё мнение - там ВСЕ не правы!
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6k
magic32 13 минут назад
А дело на тех ребят, которые его в СИЗО пропустили?
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19k
Андрей 18 минут назад
Сын вождя.
Ещё не отпраздновал 16-ю весну, значит мал.

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859
Mil-ast 22 минуты назад
А кто допустил постороннего в режимный объект уже под следствием?
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15k
GROMOZEKA 22 минуты назад
Ну ничем не угодить местным комментаторам.
В Швеции сожгли коран, бездействуют - плохо
В России тоже сделали, получил пистов - тоже плохо

Вы уж бл@дь определитесь чего вы хочите
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30k
Григорий 24 минуты назад
А вот забавно - ну как сынок Кадырова оказался-бы слабее? Ну да, тут крепкие парни из охраны помогли-бы восстановить правосудие.
Не надо избивать людей за сожжение книг, не так надо защищать бога.
p.s.
Будда, говорил, что Бог это дыра в отхожем месте, что это самое точное объяснение, которое может быть дано. Представьте себе, говорил он, грязный и засранный нужник. Есть ли в нем хоть что-нибудь чистое? Есть. Это дыра в его центре. Ее ничего не может испачкать. Все просто упадет сквозь нее вниз. У дыры нет ни краев, ни границ, ни формы - все это есть только у стульчака. И вместе с тем весь храм нечистоты существует исключительно благодаря этой дыре. Эта дыра - самое главное в отхожем месте, и в то же время нечто такое, что не имеет к нему никакого отношения вообще. Больше того, дыру делает дырой не ее собственная природа, а то, что устроено вокруг нее людьми: нужник. А собственной природы у дыры просто нет.
(с) Пелевин
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27k
AzuveR Полчаса назад
А ,что в чуркестане могло быть по другому ? Кто позволит наехать на сыночка главного чуркабеса ? Как срали они на Российские законы, так и дальше будут срать. Извиняюсь за грубость.
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4k
workmen77 Полчаса назад
А как посторонние проникли в колонию, у них там что, день открытых дверей, генпрокурора это не интересует, на этом его полномочия - всё?
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434
Александр Богомолов 38 минут назад
А почему расследовать этот случай решили в Чечне, а не отправили дело в Волгоград? Непонятно. Ну и как бы по логике дело должно открываеться в любом случае. А уж потом , после разбирательства, его можно закрыть.
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24
Орёл Александр Богомолов Полчаса назад
это нарушение УПК, но им насрать...особенно бастрыкину и генпрокурору
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114
babai65 38 минут назад
Ну что и требовалось доказать. Пока будет продолжаться подлизывание ни хрена им не будет. Потому что Саурон запретил.
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2k
BAMBRA 38 минут назад
А теперь задумайтесь, может быть в том числе из-за заких семеек Кадровых народы, населявшие когда то территории бывшего союза не горят желанием жить в одной большой стране?
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44
Knives22 BAMBRA Полчаса назад
Они себе беззаконие свое собственное хотят.
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6k
Трям 40 минут назад
Такой маленький, а уже такой черножопый!
А папику штраф выписали за херовое воспитание своего обсоса?
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3k
Pioner76 47 минут назад
Потому что это другое.
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1k
Кожар 56 минут назад
А в 16 лет он убъёт первого русского. Яблочко от яблоньки...
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1k
Ванька Каин Час назад
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13k
Кыся Час назад
Ну ок, отмазали по возрасту. Но разве в этом случае не возбуждают дело против его родителей?
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9k
Дмитрий Час назад
"Адам Кадыров опубликовал в запрещённом "Инстаграме" пост".....Закрывайте тему. Здесь больше не о чём говорить.
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3k
kuchipachi Час назад
Да кто бы сомневался...
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ЦСКА Час назад
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