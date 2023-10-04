Полиция не стала заводить уголовное дело против сына Кадырова

В МВД заявили, что Адам Кадыров ещё не дорос до ответственности.
Полиция Грозного вынесла отказ в возбуждении уголовного дела против сына главы Чечни Адама Кадырова за избиение в СИЗО Никиты Журавеля, задержанного за сожжение Корана. Как отметили в МВД, нарушителю всего 15 лет, а ответственность за подобные преступления наступают с 16 лет.
При этом, как стало известно, проверку по факту применения физической силы к задержанному начали ещё 18 августа. В ситуации, разбирался отдел полиции номер 1 Ахматовского района города Грозного, следует из письменных ответов регионального СК и прокуратуры на запросы некоего Ивана Матвеева, который требовал привлечь к ответственности сотрудников СИЗО 1, допустивших в помещение постороннего человека.
В ответе СК говорится, что проверку по факту противоправных действий в отношении задержанного передали в МВД. Однако Матвеев не согласился с этим решением и попытался обжаловать передачу проверки, обратившись в прокуратуру города Грозного. Там ответили, что процессуальная проверка продолжается и находится на контроле прокуратуры. Как пишут СМИ, Матвеев собирается пойти дальше и написать заявление в ФСБ. По его мнению, в деле с избиением Журавеля присутствует коррупционная составляющая, заставляющая бездействовать правоохранительные органы.
Добавим, что неделю назад Адам Кадыров опубликовал в запрещённом "Инстаграме" пост, в котором ответил всем своим недоброжелателям. Модераторы соцсети среагировали мгновенно и заблокировали его аккаунт. Однако Адам не растерялся и завёл себе новый, запостив фото с автоматами (фото из нового аккаунта сына Кадырова и сообщение о причинах блокировки его прежней странички на скринах выше).
Источник:
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Ещё не отпраздновал 16-ю весну, значит мал.
В Швеции сожгли коран, бездействуют - плохо
В России тоже сделали, получил пистов - тоже плохо
Вы уж бл@дь определитесь чего вы хочите
Это тоже занятие
Эээээээ, мил человек.
Да ты не знаешь, что такое «наказать по беспределу».
Пара лещей от прыщавого пубертата, это ни разу не это
Не надо избивать людей за сожжение книг, не так надо защищать бога.
p.s.
Будда, говорил, что Бог это дыра в отхожем месте, что это самое точное объяснение, которое может быть дано. Представьте себе, говорил он, грязный и засранный нужник. Есть ли в нем хоть что-нибудь чистое? Есть. Это дыра в его центре. Ее ничего не может испачкать. Все просто упадет сквозь нее вниз. У дыры нет ни краев, ни границ, ни формы - все это есть только у стульчака. И вместе с тем весь храм нечистоты существует исключительно благодаря этой дыре. Эта дыра - самое главное в отхожем месте, и в то же время нечто такое, что не имеет к нему никакого отношения вообще. Больше того, дыру делает дырой не ее собственная природа, а то, что устроено вокруг нее людьми: нужник. А собственной природы у дыры просто нет.
(с) Пелевин
А папику штраф выписали за херовое воспитание своего обсоса?