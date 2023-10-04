Полиция не стала заводить уголовное дело против сына Кадырова

Полиция Грозного вынесла отказ в возбуждении уголовного дела против сына главы Чечни Адама Кадырова за избиение в СИЗО Никиты Журавеля, задержанного за сожжение Корана. Как отметили в МВД, нарушителю всего 15 лет, а ответственность за подобные преступления наступают с 16 лет.

При этом, как стало известно, проверку по факту применения физической силы к задержанному начали ещё 18 августа. В ситуации, разбирался отдел полиции номер 1 Ахматовского района города Грозного, следует из письменных ответов регионального СК и прокуратуры на запросы некоего Ивана Матвеева, который требовал привлечь к ответственности сотрудников СИЗО 1, допустивших в помещение постороннего человека.