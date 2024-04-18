Кадыров отреагировал на задержание главы чеченского МЧС в Дагестане

Отметим, что задержание произошло в воскресенье, 14 февраля, но в сети запись появилась только вчера. СМИ писали, что водитель чёрного внедорожника GMC не остановился по требованию силовиков. Автовладелец попытался сбить сотрудников ДПС и остановить его машину удалось только с помощью "ежа". По данным журналистов, у Алихана Цакаева были признаки опьянения, не было документов, а автомобиль, на котором он въехал на территорию Дагестана, якобы находился в розыске канадской службы Интерпола.





Когда дагестанские силовики собирались отвезти задержанного в отдел полиции, к КПП примчались три легковушки с бойцами спецназа "Ахмад", которые потребовали отпустить Цакаева. Дагестанские силовики сделать это отказались, тогда чеченцы силой вызволили министра, а также забрали его автомобиль со штраф-стоянки.





Насколько эта история соответствует действительности — неизвестно. Но Кадыров в своей публикации ни словом не обмолвился о том, как Цакаев оказался в Чечне, кто его вызволял и что этому предшествовало. Зато написал целых три абзаца о борьбе с терроризмом, в которой принимали участи и дагестанские братья, и достопочтимый министр МЧС.