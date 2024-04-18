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Кадыров отреагировал на задержание главы чеченского МЧС в Дагестане

Кадыров отреагировал на задержание главы чеченского МЧС в Дагестане

Автор:
18 апреля 2024 19:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Дагестан   МЧС   Реакция   Чечня   задержание   кадыров   министр   
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Глава Чечни заступился за министра и назвал поступок дагестанских силовиков постыдной провокацией.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале пост, посвящённый скандальному видео с задержанием на КПП в Дагестане руководителя чеченского МЧС, генерал-майора Алихана Цакаева. В своей публикации он назвал задержание постыдной провокацией и призвал власти Дагестана принять меры в отношении тех, кто его проводил.

"Ряд лиц, личности которых уже нами установлены, попытались провести в грубейшей форме задержание Алихана Гармановича. Все эти действия проводились без объяснения причин, невзирая на то обстоятельство, что Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения. У него не было при себе служебных документов и формы, потому что он выехал в свой выходной день. Оказывается, это может стать причиной для разыгрывания целого спектакля на КПП. Отмечу, будь Цакаев в своей генеральской форме, сотрудники поста побоялись бы даже посмотреть в его сторону. Так и случилось позже", — написал Кадыров.

Отметим, что задержание произошло в воскресенье, 14 февраля, но в сети запись появилась только вчера. СМИ писали, что водитель чёрного внедорожника GMC не остановился по требованию силовиков. Автовладелец попытался сбить сотрудников ДПС и остановить его машину удалось только с помощью "ежа". По данным журналистов, у Алихана Цакаева были признаки опьянения, не было документов, а автомобиль, на котором он въехал на территорию Дагестана, якобы находился в розыске канадской службы Интерпола.


Когда дагестанские силовики собирались отвезти задержанного в отдел полиции, к КПП примчались три легковушки с бойцами спецназа "Ахмад", которые потребовали отпустить Цакаева. Дагестанские силовики сделать это отказались, тогда чеченцы силой вызволили министра, а также забрали его автомобиль со штраф-стоянки.


Насколько эта история соответствует действительности — неизвестно. Но Кадыров в своей публикации ни словом не обмолвился о том, как Цакаев оказался в Чечне, кто его вызволял и что этому предшествовало. Зато написал целых три абзаца о борьбе с терроризмом, в которой принимали участи и дагестанские братья, и достопочтимый министр МЧС.

Добавим, что в Кремле тоже знают о происшествии, но решили не вмешиваться. Песков посоветовал по поводу пьяной езды Цакаева без документов обращаться в соответствующие ведомства.


"Нет, это не наш вопрос, это вам нужно просто в упомянутое ведомство позвонить и там справляться", — заявил Песков на вопрос журналиста про задержание Цакаева.

Источник:

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Метки: Видео   Дагестан   МЧС   Реакция   Чечня   задержание   кадыров   министр   
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39  комментариев
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1k
АртемШишков 2 часа назад
Ну естественно, мы в принципе все так и думали, финал истории был очевиден!
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5k
Феликс Дзержинский 52 секунды назад
Интересно, Бастрыкин уже взял на свой контроль вялого за щеку?
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0
Vasya 15 минут назад
Это хорошо когда обезьяны начинают жрать друг друга. У шимпанзе канибализм присутствует)))
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7k
Gamletof 21 минуту назад
Гайцам срочно извиниться, генералу медальку, схема рабочая, проверенная.
ЗЫ Хватит уже нас держать за полных идиотов!
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20
pilot52 Полчаса назад
Провокация как выглядела: дагестанские полицейские заранее насильно напоили алкоголем главу МЧС, затем посадили в подготовленную машину находящуюся в угоне, предварительно оформив на него документы и заставили этого несчастного ехать на ней, а потом сняли видеоролик с жестким задержанием, так дело было?
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393k
Алексей Полчаса назад
щас извинятся будут?
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23
Вы Чё Делаете Полчаса назад
"... - перед законом все равны(!)..."
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1k
c3nsor3d 37 минут назад
Кадыров, Вы уже совсем берега попутали???...
Пьяный, без документов, борзый (не важно, что он министр!)... - перед законом все равны(!)...
Вы, что пишите, такое???...
p.s. Будем жаловаться на, именно ВАШу позицию инцидента!!!...
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21k
Robin Hood 40 минут назад
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4k
Василий Афиногенов 43 минуты назад
этим,чехам,тоже бы ухи резать!
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5k
Двестиграмм 46 минут назад
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14k
Владимир 47 минут назад
На КПП в Донбассе с военными, провокация, бухой глава МЧС на тачке чуть ментов не переехал провокация. Это какой то сюр, наверное что Адам избил задержанного! Что бы тот не сделал, тоже провокация? Может проблема таки в чеченцах?
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Доктор 48 минут назад
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Доктор 48 минут назад
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10k
sedoisever 49 минут назад
Позор...
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24k
Shtoppi 49 минут назад
«Глава Чечни заступился за министра и назвал поступок дагестанских силовиков постыдной провокацией.»
---------
все как всегда - рауфик ни фчем не уиноуин )))))))))))))))
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4k
Chev Chelios 52 минуты назад
Неужели дагестанцы проглотят? Тоже вроде джигиты, месть, горячая кровь и тд.
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498
Владимир Г. 52 минуты назад
Слышь, Рамзес, на вавку своему министру ёще подуй.
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6k
Станислав 54 минуты назад
что сказать.... Позор всем силовым органам России! боимся признаться, что если какой_то приближеный "горностая".... то пусть будет! так скоро нас всех загонят в стойло как скот чтоб молчали!
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3k
ddp 58 минут назад
Если не будет адекватной реакции федеральной власти, это будет ещё один камень в стену межнациональной розни.
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184
М.К. 59 минут назад
По личному впечатлению, Дагестан устроил очередную либеральную провокацию. Неоднократно Дагестан шел на поводу украинских Ципсо.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2002 поста (2007 в горячем)
Лесник
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