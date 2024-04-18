Кадыров отреагировал на задержание главы чеченского МЧС в Дагестане

Глава Чечни заступился за министра и назвал поступок дагестанских силовиков постыдной провокацией.
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале пост, посвящённый скандальному видео с задержанием на КПП в Дагестане руководителя чеченского МЧС, генерал-майора Алихана Цакаева. В своей публикации он назвал задержание постыдной провокацией и призвал власти Дагестана принять меры в отношении тех, кто его проводил.
"Ряд лиц, личности которых уже нами установлены, попытались провести в грубейшей форме задержание Алихана Гармановича. Все эти действия проводились без объяснения причин, невзирая на то обстоятельство, что Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения. У него не было при себе служебных документов и формы, потому что он выехал в свой выходной день. Оказывается, это может стать причиной для разыгрывания целого спектакля на КПП. Отмечу, будь Цакаев в своей генеральской форме, сотрудники поста побоялись бы даже посмотреть в его сторону. Так и случилось позже", — написал Кадыров.
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Отметим, что задержание произошло в воскресенье, 14 февраля, но в сети запись появилась только вчера. СМИ писали, что водитель чёрного внедорожника GMC не остановился по требованию силовиков. Автовладелец попытался сбить сотрудников ДПС и остановить его машину удалось только с помощью "ежа". По данным журналистов, у Алихана Цакаева были признаки опьянения, не было документов, а автомобиль, на котором он въехал на территорию Дагестана, якобы находился в розыске канадской службы Интерпола.
Когда дагестанские силовики собирались отвезти задержанного в отдел полиции, к КПП примчались три легковушки с бойцами спецназа "Ахмад", которые потребовали отпустить Цакаева. Дагестанские силовики сделать это отказались, тогда чеченцы силой вызволили министра, а также забрали его автомобиль со штраф-стоянки.
Насколько эта история соответствует действительности — неизвестно. Но Кадыров в своей публикации ни словом не обмолвился о том, как Цакаев оказался в Чечне, кто его вызволял и что этому предшествовало. Зато написал целых три абзаца о борьбе с терроризмом, в которой принимали участи и дагестанские братья, и достопочтимый министр МЧС.
Публикация Кадырова целиком
Добавим, что в Кремле тоже знают о происшествии, но решили не вмешиваться. Песков посоветовал по поводу пьяной езды Цакаева без документов обращаться в соответствующие ведомства.
"Нет, это не наш вопрос, это вам нужно просто в упомянутое ведомство позвонить и там справляться", — заявил Песков на вопрос журналиста про задержание Цакаева.
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ЗЫ Хватит уже нас держать за полных идиотов!
Пьяный, без документов, борзый (не важно, что он министр!)... - перед законом все равны(!)...
Вы, что пишите, такое???...
p.s. Будем жаловаться на, именно ВАШу позицию инцидента!!!...
Иначе, нахуа-хуа конституция (???)... Давайте уже тогда анархию - ... Проще в понимании...)(
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все как всегда - рауфик ни фчем не уиноуин )))))))))))))))
Не все русские солдаты ещё из рабства в Чечне освобождены с войны, какое уже кому дело до бухого хача на краденом авто, который действует под покровительством тейпа Кадырова? Ну разве что его сыночку, засаленному хряку Адаму - очередной орден и звание присвоят.. такая "адекватная реакция" федеральной власти вполне может произойти.