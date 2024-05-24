В Кузбассе задержали мужчину, который убил 8-летнюю девочку 17 лет назад

Убийцу искали всеми возможными способами, но не могли найти. Следствие по делу не прекращалось. Полицейские опросили более 600 свидетелей, просмотрели более 70 видеозаписей, провели более 2500 детализаций телефонных звонков, проверили более 3400 транспортных средств. Также были проведены различные экспертизы. Спустя 17 лет убийцу нашли благодаря современным методам исследования. Генетическая экспертиза показала, что убийцей оказался 63-летний житель Кемерова. На момент убийства ему было 47 лет. Мужчина так и не покинул родной город после преступления, продолжая жить там, где лишил жизни маленькую девочку.