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В Кузбассе задержали мужчину, который убил 8-летнюю девочку 17 лет назад

В Кузбассе задержали мужчину, который убил 8-летнюю девочку 17 лет назад

Автор:
24 мая 2024 18:51
Сообщество : Криминал
Метки: интересное   криминал   поймали убийцу   убийца   убил ребёнка   фото   
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Поймать убийцу помогли современные технологии.

Следователи следственного управления СК РФ по Кемеровской области задержали местного жителя, который 17 лет назад убил 8-летнюю девочку. По данным следствия, 22 июля 2007 года девочка 1998 года рождения вышла гулять и домой не вернулась. Девочку искали весь день. К вечеру на одном из приусадебных участков садового общества нашли тело девочки. На нём были следы насильственной смерти, рассказали в следственном комитете.

Убийцу искали всеми возможными способами, но не могли найти. Следствие по делу не прекращалось. Полицейские опросили более 600 свидетелей, просмотрели более 70 видеозаписей, провели более 2500 детализаций телефонных звонков, проверили более 3400 транспортных средств. Также были проведены различные экспертизы. Спустя 17 лет убийцу нашли благодаря современным методам исследования. Генетическая экспертиза показала, что убийцей оказался 63-летний житель Кемерова. На момент убийства ему было 47 лет. Мужчина так и не покинул родной город после преступления, продолжая жить там, где лишил жизни маленькую девочку.

Личность подозреваемого и его причастность к совершенному преступлению была установлена, при силовой поддержке ОМОН Росгвардии мужчина был задержан 23 мая 2024 года на территории Ленинского района города Кемерово, — сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчине предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство несовершеннолетней при отягчающих обстоятельствах). Он был взят под стражу решением суда, сообщает NGS.

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Метки: интересное   криминал   поймали убийцу   убийца   убил ребёнка   фото   
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5  комментариев
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Александр 37 минут назад
Ну приямо никак не могли найти... 50 лет назад надодили, а тут.. Ну прямо никак.. Извините, но наша следсвенная система упала ниже плинтуса..
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5054 поста (4839 в горячем)
Pika-Pika?
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