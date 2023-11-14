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Сдал старший брат: в Екатеринбурге школьник убил девушку и её мать, украл банковскую карту и пошёл гулять

Сдал старший брат: в Екатеринбурге школьник убил девушку и её мать, украл банковскую карту и пошёл гулять

Автор:
14 ноября 2023 09:53
Сообщество : Криминал
Метки: Девушка   жестокость   интересное   криминал   убийство   фото   школьник   
866
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После совершения убийства парень как ни в чём не бывало рассказал другу про деньги и преступление.

Жуткое двойное убийство совершил 16-летний учащийся из СОШ № 149 Екатеринбурга. Парень пришёл к своей 14-летней девушек, которая обучалась в другой школе. Сначала подростки мирно проводили время, но в какой-то момент между ними завязалась ссора. Парень взял нож и набросился на восьмиклассницу. Он трижды ударил свою возлюбленную - в шею и в спину. От полученных травм девочка скончалась. После этого убийства парень стал дожидаться 62-летнюю мать девочки, которая должна была прийти с работы. Когда женщина открыла дверь, убийца набросился на неё с ножом, который уже был в крови её дочери.

Мать одна воспитывала дочь. Поэтому больше никого ждать старшеклассник не стал. Он взял банковскую карточку убитой, закрыл квартиру на ключ и отправился гулять с другом.

Парень снял с карточки 20 тысяч на свои нужды и рассказал о своём преступлении другу, с которым гулял. Тот сделал вид, что никому не расскажет и не осуждает убийцу. В это же время он тайно рассказал о преступлении старшему брату школьника. Тот в свою очередь набрал номер полиции и сдал родственника, сообщает SHOT.

В полиции убийца признался в преступлении, теперь с ним работают следователи, уточняет "Комсомольская правда".

Источник:

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Метки: Девушка   жестокость   интересное   криминал   убийство   фото   школьник   
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6  комментариев
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602
александр ломовицкий Полчаса назад
решение болезни одно -воронка на месте ельцин-центра
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6k
livaneth 2 минуты назад
Такие всегда были, есть и всегда будут. Малолетние и постарше. Если правоохранительная система молнеиносно находит и жестоко карает преступников - таких будет мало. Будут бояться навказания. Если как в России при Ельцине - ну, тогда старшеклассники в банды сбивались. Но даже при самой эфективной системе отдельные выродки существовать будут. До нуля такая статистика не упадет
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355
DrEris 11 минут назад
А ведь ему больше 10 лет не дадут, тут надо око за око
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куджо 12 минут назад
ну вот и все, биомусор, зачем таким шанс лечение годы в колонии?!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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