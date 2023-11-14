Сдал старший брат: в Екатеринбурге школьник убил девушку и её мать, украл банковскую карту и пошёл гулять

Жуткое двойное убийство совершил 16-летний учащийся из СОШ № 149 Екатеринбурга. Парень пришёл к своей 14-летней девушек, которая обучалась в другой школе. Сначала подростки мирно проводили время, но в какой-то момент между ними завязалась ссора. Парень взял нож и набросился на восьмиклассницу. Он трижды ударил свою возлюбленную - в шею и в спину. От полученных травм девочка скончалась. После этого убийства парень стал дожидаться 62-летнюю мать девочки, которая должна была прийти с работы. Когда женщина открыла дверь, убийца набросился на неё с ножом, который уже был в крови её дочери.

Мать одна воспитывала дочь. Поэтому больше никого ждать старшеклассник не стал. Он взял банковскую карточку убитой, закрыл квартиру на ключ и отправился гулять с другом.

Парень снял с карточки 20 тысяч на свои нужды и рассказал о своём преступлении другу, с которым гулял. Тот сделал вид, что никому не расскажет и не осуждает убийцу. В это же время он тайно рассказал о преступлении старшему брату школьника. Тот в свою очередь набрал номер полиции и сдал родственника, сообщает SHOT.

В полиции убийца признался в преступлении, теперь с ним работают следователи, уточняет "Комсомольская правда".