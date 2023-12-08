Она хотела стать единственным ребёнком в семье

10 декабря Круз и Ловелла были в школе, когда Крузу позвонили и попросили как можно быстрее ехать домой, потому что в него ворвались какие-то люди. Через четверть часа мужчина примчался домой и у входа увидел окровавленное покрывало и нож. Круз начал звать детей, но ему никто не ответил. Входная дверь была заперта, задняя тоже и мужчина просто выломал её. В гостиной он нашёл тело Гвенн, а у входной Луиса. На теле девушки не было живого места - порезы, синяки, раны. Луис был с кляпом во рту, связан и так же как и сестра, весь исколот и изрезан. Вокруг валялись осколки от бутылок, бита, молоток. Круз стоял посреди этого кошмара, но нигде не видел третьей дочери. Он решил обследовать дом, с ужасом понимая, что скорее всего найдёт третий изувеченный труп. Но в этот момент Дженис, целая и невредимая (вот только вся мокрая) вышла из комнаты.

Круз утверждал, что приёмная дочь была перепугана, а криков отца и того, как он выламывал дверь, она не слышала, потому что "принимала душ". Круз был несколько поражён тем, что Дженис решила помыться, пока в соседней комнате умирают её брат и сестра, но в тот момент списал это всё на шок.

Круз позвонил в полицию и Ловелле. Она долго не могла поверить в то, что её родных детей больше нет, что их убили, да ещё и так жестоко. Полиция тут же принялась допрашивать единственного выжившего ребёнка - Дженис.

Девушка начала рассказывать, что в дом ворвались трое мужчин в масках, тут же накинулись на её брата. Дженис утверждала, что она спряталась под кровать у себя в спальне и написала пост в социальной сети, что в доме находятся неизвестные. Вот поэтому Крузу и позвонил тот неизвестный номер. Полиция легко поверила девушке, потому что характер нанесённых ран говорил о том, что убийца был не один. Так же быстро они нашли вещи нападавших, они сняли с себя окровавленную одежду прямо в доме и пытались выбросить пакет в реку, но тот зацепился за ветку дерева.



