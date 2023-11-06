Во Владимирской области подросток со своим взрослым товарищем украл деньги, чтобы купить вкусняшек и шашлык

Чего только не сделаешь ради того, чтобы покушать шашлычка!
Житель Киржачского района в августе 2023 года выполнял хозяйственные работы в одном из частных домов микрорайона Красный Октябрь вместе с 14-летним помощником. Мужчина случайно увидел, где хозяин дома прячет деньги. Вор не смог совладать с тягой к наживе, и предложил своему младшему товарищу похитить деньги. Тот сначала отказался, но мужчина пообещал ему, что на деньги они купят всякие вкусности, в том числе и шашлык. 14-летний парень согласился, не сумев отказаться от шашлычка.
Злоумышленники дождались, пока хозяин уйдёт из дома, после чего через проем в заборе проникли на участок, выставили окно и влезли в комнату, откуда похитили хранившиеся там денежные средства в размере 12 тысяч рублей. Деньги похитители потратили вместе, всю сумму, купив различные продукты питания, в том числе шашлык, - описывают ситуацию в прокуратуре Владимирской области.
Было возбуждено уголовное дело, которое после направили в суд.
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С компенсацией украденного конечно потерпевшему от зарплаты.Сразу,через банк.
Снег мести,листву,мусор.Часа по четыре в день..Четырехдневку,пару недель.
Воровство?
Несомненно.
Но потраченное только на еду,хоть и не на только "чёрствый хлеб с водичкой"