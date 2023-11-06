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Во Владимирской области подросток со своим взрослым товарищем украл деньги, чтобы купить вкусняшек и шашлык

Во Владимирской области подросток со своим взрослым товарищем украл деньги, чтобы купить вкусняшек и шашлык

Автор:
06 ноября 2023 14:18
Сообщество : Криминал
Метки: владимирская область   интересное   кража   криминал   наказание   фото   шашлык   
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Чего только не сделаешь ради того, чтобы покушать шашлычка!

Житель Киржачского района в августе 2023 года выполнял хозяйственные работы в одном из частных домов микрорайона Красный Октябрь вместе с 14-летним помощником. Мужчина случайно увидел, где хозяин дома прячет деньги. Вор не смог совладать с тягой к наживе, и предложил своему младшему товарищу похитить деньги. Тот сначала отказался, но мужчина пообещал ему, что на деньги они купят всякие вкусности, в том числе и шашлык. 14-летний парень согласился, не сумев отказаться от шашлычка.

Злоумышленники дождались, пока хозяин уйдёт из дома, после чего через проем в заборе проникли на участок, выставили окно и влезли в комнату, откуда похитили хранившиеся там денежные средства в размере 12 тысяч рублей. Деньги похитители потратили вместе, всю сумму, купив различные продукты питания, в том числе шашлык, - описывают ситуацию в прокуратуре Владимирской области.

Было возбуждено уголовное дело, которое после направили в суд.

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Метки: владимирская область   интересное   кража   криминал   наказание   фото   шашлык   
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10  комментариев
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77k
Viktor 2 часа назад
Трудное детство, предел мечтаний - шашлык!
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18k
RDen 8 минут назад
14и летний пофиг - максимум штраф родителям и постановка в ПДН.. А от взрослый прилип...Как уж договорятся с пострадавшим + вовличение несовершеннолетнего...
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7k
Андрей Крылов 10 минут назад
За кражу ежы даже в шариатских странах миловали... В РОссии и подано миловали тех. чьто с голодухи п ирожок украл. ПРавда не всегда. Игногда зха такое били больно и даже насмерть... Ну елси то не поставлено на поток и как тема проаражи украденного в принц ипе... Всякий случай индивидуальный.Буду ли я бить даже голождную кошку, стырившую. кусочек вкусняшки с лотка или лично из того, чтна столе забыл в доступпном мсте? а человека? А если тот человек - опсустившийся бомж или полубомж сосед?
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5k
foggen2 Полчаса назад
На первый раз младшему можно и трудовыми работами отдать.
С компенсацией украденного конечно потерпевшему от зарплаты.Сразу,через банк.
Снег мести,листву,мусор.Часа по четыре в день..Четырехдневку,пару недель.
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5k
foggen2 38 минут назад
Смешанное чувство........
Воровство?
Несомненно.
Но потраченное только на еду,хоть и не на только "чёрствый хлеб с водичкой"
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49k
Aleksandr Час назад
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6k
Babangdida 2 часа назад
А нельзя ли побольше подробностей? ФИО, фото, адрес, дактилоскопический атлас, ИНН и т.д. Страна имеет право знать своих хероев, чтобы кто-нибудь другой не ошибся нанимать их. И интересно на каких основаниях работал 14-и летний?
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18
Patiot веселый просто 8 минут назад
Сильно сомневаюсь насчёт ИК. Особенно в отношении несовершеннолетнего.
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