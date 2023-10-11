17 детей со средневековых картин, которых нарисовали не милашками, а страшными человечками

Средневековье и эпоха Возрождения — это периоды, которые славятся серьёзными и величественными произведениями искусства. Художники поднимали важные темы и задавались экцистенциальными вопросами, стремясь обыграть их в своих работах.
Однако на картинах того времени есть одна интересная и очень необычная особенность — некрасивые изображения детей. На некоторых полотнах они выглядят просто забавно, на других крайне нереалистично и даже жутковато.
Глядя на этих малышей, возникает закономерный вопрос: «Неужели художники не могли изобразить детей более красивыми?». Нет, не могли. И этому есть несколько причин. О них читайте ниже.
Картина 1505 года Альбрехта Дюрера, находящаяся в национальной галерее искусств, Вашингтон
Смешной малыш, нарисованный итальянским художником Паоло Уччелло
«Очень приятно, царь»
Лучшее изображение искреннего удивления
Почему же детей на картинах изображали столь странным образом? Неужели художники прошлого не умели рисовать? Возможно, вы будете шокированы, но талант творцов здесь не при чём. Детей изображали некрасивыми умышленно. Виной всему — религия. Большинство картин того времени создавалось по заказу церкви. А это значит, что всех детей рисовали в образе Иисуса или библейских младенцев.
Согласно святым писаниям, Иисус появился на свет в подобии взрослого человека (гомункула), а не ребёнка. Именно это и повлияло на то, как художники изображали малышей. Со временем люди так привыкли к этому стилю, что уже и не представляли, как иначе могут выглядеть дети на художественных полотнах.
Трапезничает
Явно с кем-то заигрывает
Почему этот ребёнок выглядит как взрослый?
Херувим-злюка
Художников прошлого меньше всего интересовал натурализм. Они больше склонялись к изображению экспрессионистских традиций и сюжетов. Стоит сказать, что средневековые картины могут похвастаться не только несимпатичными младенцами, но и довольно несимпатичными взрослыми. Хотя, конечно, они выглядели чуть более гармонично.
Стопудово замышляет шалость
Все мы выглядим как-то так в понедельник утром
Циклоп, ты ли это?
Сама серьёзность
Момент, когда мама просит с ней сфотографироваться и как следует попозировать
Тот самый момент, когда кто-то сказал явную чушь
Корона-то явно маловата будет
Картина художника Мазаччо «Богородица и дитя», 1426 год
Чуть позже дети всё-таки перестали выглядеть как жуткие, маленькие человечки. Материальное положение людей среднего класса возросло, что позволило им заказывать портреты своих чад у художников. Теперь они хотели, чтобы их малыши выглядели симпатично. Гомункулоподобные изображения постепенно уходили в прошлое. Так во многом изменились стандарты в искусстве.
Подозрение. Вы точно ничего не задумали, нет?
Источник:
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