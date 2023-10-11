17 детей со средневековых картин, которых нарисовали не милашками, а страшными человечками

Однако на картинах того времени есть одна интересная и очень необычная особенность — некрасивые изображения детей. На некоторых полотнах они выглядят просто забавно, на других крайне нереалистично и даже жутковато.

Глядя на этих малышей, возникает закономерный вопрос: «Неужели художники не могли изобразить детей более красивыми?». Нет, не могли. И этому есть несколько причин. О них читайте ниже.

Картина 1505 года Альбрехта Дюрера, находящаяся в национальной галерее искусств, Вашингтон