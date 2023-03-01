Комиксы, в которых художник смешивает повседневную жизнь с фантастическими сюжетами

Художник их Екатеринбурга Павел Югринов рисует комиксы, стирающие грань между вымыслом и реальностью. Никакой дементор не сравниться с начальником, который не хочет давать отпуск. Не так ужасает сражение с воинами преисподней, как разборки со старушками в автобусе. И все мы когда-то хотели быть как наши любимые герои из мультиков, но в итоге ближе всего нам стали Незнайка и ёжик в тумане…

Так вот в чём секрет!