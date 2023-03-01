Комиксы, в которых художник смешивает повседневную жизнь с фантастическими сюжетами

Работы художника докажут, что мы все каждый день хотя бы ненадолго становимся фантастическими героями, даже если мы этого совсем не хотим.
Художник их Екатеринбурга Павел Югринов рисует комиксы, стирающие грань между вымыслом и реальностью. Никакой дементор не сравниться с начальником, который не хочет давать отпуск. Не так ужасает сражение с воинами преисподней, как разборки со старушками в автобусе. И все мы когда-то хотели быть как наши любимые герои из мультиков, но в итоге ближе всего нам стали Незнайка и ёжик в тумане…
Так вот в чём секрет!
Превосходно
— Серьёзно?! Дети ещё гуляют на улице, а не сидят уткнувшись в экран сотового?!
— Уткнувшись в экран смартфона сидят взрослые, поэтому не видят что дети такие же как и были.
Не болейте!
— На рисунке вверху главрач терапевт. Внизу психиатр, хирург и эпидемиолог.
— Это не психиатр, а гастроэнтеролог.
Истинная жестокость
Тебе не будет грустно, если никаких каникул и не было. Лайфхак.
Но сбылось же!
Будьте осторожны со своими желаниями — они имеют свойство сбываться.
Игра, в которую играют все
Настольная методичка для режиссёра
На случай если изобретут машину времени
Перед путешествием необходима справка о прохождении полного обследования на все вирусные заболевания, а то по возвращении можно обнаружить, что на ресепшене тебе строит глазки рептилия, а человечество вымерло от гриппа в доисторические времена.
Это вы ещё не слышали истории прадеда
— Вы кого обмануть пытаетесь? Из-за нехватки семок гопники вымерли еще в 2015.
— Про тараканов тоже так говорили.
А какой ты сегодня?
Хитрый крендель — все за него работу делают.
Об этих воинах ходят легенды
Бабушки в поликлинике: +100% к защите, + 250% к нападению, режим берсерка активирован.
Вечная борьба со стрессом
К шашлычному сезону
Орден был создан в тысяча двести угольном году мангало-татарским императором.
Какая страшная сказка
Не хватает только роботов, чтобы препод с гаечным ключом спрашивал «кому тут помочь разобраться?»
Не так страшен апокалипсис, как постапокалипсис
Немного о зрелищности спорта
Не «курица лапой», а колдун под прикрытием
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