Бэнкси сам попросил: во Франции осудили вора, укравшего знак парковки с нарисованной крысой

Французский суд приговорил к двум годам условно мужчину, укравшего рисунок Бэнкси из Центра Помпиду. Обвиняемый утверждал, что он был другом Бэнкси и что британский художник сам попросил его вернуть произведение искусства, нарисованное на знаке парковки с обратной стороны. Сам рисунок до сих пор не нашли.

Меджиди Р., 38-летний музыкант подготовился к краже. Он подогнал автовышку к задней стороне парковки, сломал вывеску автостоянки и похитил знак, на задней стороне которого Бэнкси и нарисовал крысу в маске с канцелярским ножом.

На суде Меджиди заявил, что технически – это не было кражей, потому что он друг Бэнкси и он сам попросил его вернуть рисунок.



