Художник показал, как могли бы выглядеть животные, если бы вдруг сошли с детских рисунков

Абсолютно все детишки рисуют в большей или меньшей степени. И, конечно же, получается у них это в свойственной им манере — забавно и очаровательно. Художник и писатель Том Кёртис тоже так считает.
Изначально Том преобразовывал детские рисунки своих сыновей. Он превращал нарисованных ими животных в реальных, строго сохраняя все детали рисунков. Сейчас мальчишки выросли и практически не участвуют в творчестве отца, но проект не остановился: время от времени люди со всего мира присылают Тому рисунки своих малышей, а он с удовольствием делает их настоящими. Ну, или почти
О, кажется, этот царь зверей очень счастлив. Вы только посмотрите на его счастливую, сияющую мордашку!
Кстати, время от времени Том работает и с благотворительными организациями. Например, этот котик был создан как раз для одной из них.
Мишка выглядит просто ужасающе, но есть в нём какая-то притягательная харизма! И всё же мы не хотели бы встретиться с этим парнишкой! 🙂
Это действительно сокол. Мало того, что он глазаст и зубаст, так ещё и невероятно криклив, судя по всему. Если всякие грызуны будут смеяться над ним и если он никого из них не поймает, то просто наорёт! 🙂
Вы не находите, что этот милый зайчишка чем-то напоминает гремлинов? Тоже довольно миленький. На первый взгляд.
Источник:
- Что бы животные сказали, если бы умели говорить: 18 уморительных комиксов
- Иллюстратор рисует карикатуры знаменитостей, намеренно делая это максимально нелепо
- Отец-выдумщик оживляет детские рисунки: 17 смешных фото
- Бытовые ситуации с нетипичной стороны: 18 юморных комиксов
- Обычные детские рисунки превратили в мультяшных монстров-очаровашек