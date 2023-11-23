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Художник показал, как могли бы выглядеть животные, если бы вдруг сошли с детских рисунков

Художник показал, как могли бы выглядеть животные, если бы вдруг сошли с детских рисунков

Автор:
23 ноября 2023 08:54
Сообщество : Юмор
Метки: Том Кёртис   Юмор   дети   животные   забавно   рисунок   художник   
933
21

Абсолютно все детишки рисуют в большей или меньшей степени. И, конечно же, получается у них это в свойственной им манере — забавно и очаровательно. Художник и писатель Том Кёртис тоже так считает.

Изначально Том преобразовывал детские рисунки своих сыновей. Он превращал нарисованных ими животных в реальных, строго сохраняя все детали рисунков. Сейчас мальчишки выросли и практически не участвуют в творчестве отца, но проект не остановился: время от времени люди со всего мира присылают Тому рисунки своих малышей, а он с удовольствием делает их настоящими. Ну, или почти

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О, кажется, этот царь зверей очень счастлив. Вы только посмотрите на его счастливую, сияющую мордашку!

Кстати, время от времени Том работает и с благотворительными организациями. Например, этот котик был создан как раз для одной из них.

Мишка выглядит просто ужасающе, но есть в нём какая-то притягательная харизма! И всё же мы не хотели бы встретиться с этим парнишкой! 🙂

Это действительно сокол. Мало того, что он глазаст и зубаст, так ещё и невероятно криклив, судя по всему. Если всякие грызуны будут смеяться над ним и если он никого из них не поймает, то просто наорёт! 🙂

Вы не находите, что этот милый зайчишка чем-то напоминает гремлинов? Тоже довольно миленький. На первый взгляд.

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Метки: Том Кёртис   Юмор   дети   животные   забавно   рисунок   художник   
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890
София 24 минуты назад
Медведь на проросшую картошку похож
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713
дмитрий викторович 44 минуты назад
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713
дмитрий викторович 44 минуты назад
Рысь убойная!
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