Художник показал, как могли бы выглядеть животные, если бы вдруг сошли с детских рисунков

Изначально Том преобразовывал детские рисунки своих сыновей. Он превращал нарисованных ими животных в реальных, строго сохраняя все детали рисунков. Сейчас мальчишки выросли и практически не участвуют в творчестве отца, но проект не остановился: время от времени люди со всего мира присылают Тому рисунки своих малышей, а он с удовольствием делает их настоящими. Ну, или почти