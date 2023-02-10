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Не так страшна мать, как её рисуют дети: 19 смешных портретов мам

Не так страшна мать, как её рисуют дети: 19 смешных портретов мам

Автор:
10 февраля 2023 08:48
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   забавно   мама   портрет   рисунок   фото   
575
18

Рекомендую набрать побольше воздуха в лёгкие, ведь впереди вас ждёт крутота, которая точно заставит как следует посмеяться.

Устами ребенка глаголет истина, гласит известная поговорка. И мы с ней полностью согласны. Но что бы было, если бы истина проявлялась ещё и в детских рисунках? Представить такое смешно и даже немного страшно. Мы собрали невероятное крутые портреты, на которых дети от чистого сердца изображали своих прекрасных мам в честь какого-либо праздника или просто так. Творили, как могли. Или правильнее сказать — вытворяли? В любом случае у них получились шедевры, достойные выставки современного искусства.

Ребёнок идеально изобразил мой длинный нос

×
×

Великолепный портрет ко Дню матери

Нет, у меня не такой нос, конечно, но что поделать, он художник, он так видит

Это я. На лбу маска для сна


Как-то так…


Я красотка!


Рисунок сына, 7 лет


Моей дочке 8. Талант художника у неё от меня, да. Я сама так же нарисую, максимум


Мама похоже недавно вернулась из отпуска. Вы только взгляните на потрясающий загар


Я посередине


Мой ребенок сделал этот портрет более 10 лет назад. Я всё ещё выгляжу так же

Дочка рисовала портрет мамы, а получился Игорь Николаев

Немного покраснела

Второй класс рисовал своих мам, очень мило и крипово

А я вот какая красивая! В красном и с шикарной причёской!

А это я с перерывом в 2 года

Детское творчество у дочери в садике. Такого вы точно ещё не видели

Есть таланты, кстати. Кубизм увидел, абстракционизм, постмодернизм, примитивизм. На каждой второй картинке — мазки гения.

Наши мемы.

А вам дети когда-то преподносили подобные забавные портреты? Если у вас есть подобные сокровища — обязательно делитесь ими в комментариях к посту.

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Метки: Юмор   дети   забавно   мама   портрет   рисунок   фото   
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2  комментария
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88
Maikl 44 минуты назад
Самая ДОРОГАЯ портретная живопись )))))
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52k
smakido Полчаса назад
Пройдет много лет, а мама будет хранить этот портретик как бесценную реликвию своей жизни...
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Infinite

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