Не так страшна мать, как её рисуют дети: 19 смешных портретов мам

Рекомендую набрать побольше воздуха в лёгкие, ведь впереди вас ждёт крутота, которая точно заставит как следует посмеяться.
Устами ребенка глаголет истина, гласит известная поговорка. И мы с ней полностью согласны. Но что бы было, если бы истина проявлялась ещё и в детских рисунках? Представить такое смешно и даже немного страшно. Мы собрали невероятное крутые портреты, на которых дети от чистого сердца изображали своих прекрасных мам в честь какого-либо праздника или просто так. Творили, как могли. Или правильнее сказать — вытворяли? В любом случае у них получились шедевры, достойные выставки современного искусства.
Ребёнок идеально изобразил мой длинный нос
Великолепный портрет ко Дню матери
Нет, у меня не такой нос, конечно, но что поделать, он художник, он так видит
Это я. На лбу маска для сна
Как-то так…
Я красотка!
Рисунок сына, 7 лет
Моей дочке 8. Талант художника у неё от меня, да. Я сама так же нарисую, максимум
Мама похоже недавно вернулась из отпуска. Вы только взгляните на потрясающий загар
Я посередине
Мой ребенок сделал этот портрет более 10 лет назад. Я всё ещё выгляжу так же
Дочка рисовала портрет мамы, а получился Игорь Николаев
Немного покраснела
Второй класс рисовал своих мам, очень мило и крипово
А я вот какая красивая! В красном и с шикарной причёской!
А это я с перерывом в 2 года
Детское творчество у дочери в садике. Такого вы точно ещё не видели
Есть таланты, кстати. Кубизм увидел, абстракционизм, постмодернизм, примитивизм. На каждой второй картинке — мазки гения.
Наши мемы.
А вам дети когда-то преподносили подобные забавные портреты? Если у вас есть подобные сокровища — обязательно делитесь ими в комментариях к посту.
Источник:
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