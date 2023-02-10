Не так страшна мать, как её рисуют дети: 19 смешных портретов мам

Устами ребенка глаголет истина, гласит известная поговорка. И мы с ней полностью согласны. Но что бы было, если бы истина проявлялась ещё и в детских рисунках? Представить такое смешно и даже немного страшно. Мы собрали невероятное крутые портреты, на которых дети от чистого сердца изображали своих прекрасных мам в честь какого-либо праздника или просто так. Творили, как могли. Или правильнее сказать — вытворяли? В любом случае у них получились шедевры, достойные выставки современного искусства.

Ребёнок идеально изобразил мой длинный нос