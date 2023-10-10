Нижегородец устроил на борту пьяный дебош и заработал уголовную статью

Жителю Нижнего Новгорода предстоял длительный перелёт из Владивостока в Москву и он решил его скрасить алкоголем. Однако он слишком увлёкся процессом и напился до скотского состояния. Как сообщают очевидцы, он принялся выкрикивать оскорбления в адрес все находящихся в самолёте, а когда к нему подошли бортпроводники с просьбой успокоиться, устроил с ними драку.





На помощь бортпроводникам пришли несколько крепких пассажиров и дебошира в итоге скрутили. Однако командир воздушного судна решил не рисковать и экстренно посадил самолёт в аэропорту Красноярска, где мужчину уже ждали сотрудники полиции. Сообщается, что на авиадебошира завели дело по ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство"). Мужчине грозит наказание вплоть до семи лет колонии.