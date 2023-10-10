Нижегородец устроил на борту пьяный дебош и заработал уголовную статью

Мужчине грозит до семи лет колонии.
Жителю Нижнего Новгорода предстоял длительный перелёт из Владивостока в Москву и он решил его скрасить алкоголем. Однако он слишком увлёкся процессом и напился до скотского состояния. Как сообщают очевидцы, он принялся выкрикивать оскорбления в адрес все находящихся в самолёте, а когда к нему подошли бортпроводники с просьбой успокоиться, устроил с ними драку.
На помощь бортпроводникам пришли несколько крепких пассажиров и дебошира в итоге скрутили. Однако командир воздушного судна решил не рисковать и экстренно посадил самолёт в аэропорту Красноярска, где мужчину уже ждали сотрудники полиции. Сообщается, что на авиадебошира завели дело по ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство"). Мужчине грозит наказание вплоть до семи лет колонии.
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А вот сегодняшний инцидент. К счастью, он произошёл ещё на земле, но история аналогичная. Пьяный дебошир, называвший себя "непростым человеком", устроил разборки с пассажиром на рейсе Волгоград — Москва. Самолёт "Аэрофлота" уже готовился к взлёту и ехал на ВПП, но из-за устроенного скандала, который едва не перерос в драку, борт пришлось возвращать обратно на стоянку и высаживать пьяного мужчину вместе с супругой. В итоге рейс из-за одного человека задержался на час.
Какое наказание грозит мужчине, пока неизвестно. Но угроза административного дела или выплаты крупного штрафа его не испугала. Стюардессам он заявил, что готов заплатить любую сумму, "хоть пять миллионов", и признался, что у него "бабок целый багаж".
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Ну почему их в самолете пиз.дить не дают?
Когда-ж вы научитесь писать!??
наказать так,что б запомнил раз и навсегда (от3.14дить всем самолётом входит )-вполне себе гуманно.
Семь лет много? За борт наКуй.
Не сажают их. В этом и проблема.