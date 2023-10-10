FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 809 постов • 41 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Нижегородец устроил на борту пьяный дебош и заработал уголовную статью

Нижегородец устроил на борту пьяный дебош и заработал уголовную статью

Автор:
10 октября 2023 19:43
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   алкоголь   дебош   задержание   самолёт   уголовная статья   экстренная посадка   
2625
1
2

Мужчине грозит до семи лет колонии.

Жителю Нижнего Новгорода предстоял длительный перелёт из Владивостока в Москву и он решил его скрасить алкоголем. Однако он слишком увлёкся процессом и напился до скотского состояния. Как сообщают очевидцы, он принялся выкрикивать оскорбления в адрес все находящихся в самолёте, а когда к нему подошли бортпроводники с просьбой успокоиться, устроил с ними драку.


На помощь бортпроводникам пришли несколько крепких пассажиров и дебошира в итоге скрутили. Однако командир воздушного судна решил не рисковать и экстренно посадил самолёт в аэропорту Красноярска, где мужчину уже ждали сотрудники полиции. Сообщается, что на авиадебошира завели дело по ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство"). Мужчине грозит наказание вплоть до семи лет колонии.

А вот сегодняшний инцидент. К счастью, он произошёл ещё на земле, но история аналогичная. Пьяный дебошир, называвший себя "непростым человеком", устроил разборки с пассажиром на рейсе Волгоград — Москва. Самолёт "Аэрофлота" уже готовился к взлёту и ехал на ВПП, но из-за устроенного скандала, который едва не перерос в драку, борт пришлось возвращать обратно на стоянку и высаживать пьяного мужчину вместе с супругой. В итоге рейс из-за одного человека задержался на час.


Какое наказание грозит мужчине, пока неизвестно. Но угроза административного дела или выплаты крупного штрафа его не испугала. Стюардессам он заявил, что готов заплатить любую сумму, "хоть пять миллионов", и признался, что у него "бабок целый багаж".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   алкоголь   дебош   задержание   самолёт   уголовная статья   экстренная посадка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
82k
Доктор Джонс 2 часа назад
Дураки, не понимающие, что финал для них будет один...
Ну почему их в самолете пиз.дить не дают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
22k
babuby 22 минуты назад
....она заявил ...
Когда-ж вы научитесь писать!??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
ЦСКА Полчаса назад
Давно же хотели этих понтярщиков, быдланов и синяков, вносить в отдельную базу отстраненных от перемещения воздушным транспортом, которая тупо не позволит им купить билет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
жорик 44 минуты назад
из-за таких утырков нормальные люди страдают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
мемфрид Час назад
Две сиськи пьяные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Neo Час назад
Простой галимый понторез. Был бы непростой -летел бы бизнес-джетом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Aleksei Час назад
7 лет - это эмоции. можно было бы и десятку давать,не ? здраво рассудите: стоит пьяная выходка дебила,что б его закрыли на семь лет ? а если семья,дети ? понятно,что он лох и таким не место в самолете,но и перегибать не стоит.
наказать так,что б запомнил раз и навсегда (от3.14дить всем самолётом входит )-вполне себе гуманно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
alexis Час назад
Конечно не простой, это же Джордан.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа 2 часа назад
Приравнять пьяный дебош на борту самолёта к терроризму и всего делов. И за рулём автомобиля не мешало бы. Пусть пьяные свиньи сидят подольше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Юр21 2 часа назад
Алкаши долбаные...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
АнтонПолднев 2 часа назад
Мужчине грозит наказание вплоть до семи лет колонии.(с)
Не сажают их. В этом и проблема.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

176528



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Один день в метро Москвы: фрики, странные девушки и нестандартные ситуации
Один день в метро Москвы: фрики, странные девушки и нестандартные ситуации
Галкин написал пост в поддержку Израиля и получил кучу "полезных советов" от пользователей Сети
Галкин написал пост в поддержку Израиля и получил кучу "полезных советов" от...
Четыре тысячи долларов за отъезд
Четыре тысячи долларов за отъезд
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Действительно жёсткий

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#Прикол#факты#ДТП#Автовсячина#Россия#новости#Китай
#машина#автомир#в мире#животные#позитив#кино#фильм#США#шоу бизнес#подборка
#автомобили#Юмор#интересное#история#аварии#авто аварии#забавно#улыбнуло#дети#маразм
Четыре тысячи долларов за отъезд Четыре тысячи долларов за отъезд Пассажирский самолёт Сочи-Омск экстренно сел на грунт неподалёку от Новосибирска Пассажирский самолёт Сочи-Омск экстренно сел на грунт неподалёку от Новосибирска Бил жену и детей, бухал и дебоширил: в чём Анджелина Джоли обвиняет бедолагу Брэда Питта Бил жену и детей, бухал и дебоширил: в чём Анджелина Джоли обвиняет бедолагу Брэда Питта Алексея Панина задержали в Эстонии и отправили в вытрезвитель Алексея Панина задержали в Эстонии и отправили в вытрезвитель В Новосибирске мужик наорал и напал на полицейских В Новосибирске мужик наорал и напал на полицейских "Я сын губернатора!": рейс "Бангкок-Москва" пришлось экстренно посадить из-за пассажира, подравшегося с бортпроводниками "Я сын губернатора!": рейс "Бангкок-Москва" пришлось экстренно посадить из-за пассажира,...

На что жалуетесь?

Вернуться