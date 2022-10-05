Бил жену и детей, бухал и дебоширил: в чём Анджелина Джоли обвиняет бедолагу Брэда Питта

Понятно, что актёр всё отрицает. И говорит, что Джоли решила «наехать» на него из-за их общего винного бизнеса. Он был поделен между ними, а экс-супруга внезапно продала свою часть незнакомцу, поэтому всё и закрутилось.

Близкие Брэда строго на стороне актёра:

«Невероятно печально, что она продолжает перефразировать, пересматривать и переосмысливать свое описание события, которое произошло 6 лет назад, добавляя совершенно ложную информацию, чтобы попытаться привлечь к себе дополнительное внимание за счет их семьи. У нее была возможность поделиться информацией с правоохранительными органами, которые приняли решение не выдвигать обвинения.

У нее была возможность поделиться этим во время длительного судебного разбирательства по делу об опеке, в результате которого судья предоставил Питту опеку 50 на 50. Она прибегла к попыткам повторить то же самое. Возвращаясь к одному и тому же месяц за месяцем с новой и все еще ложной информацией в целях, которые только она может понять».

Да уж, целая драма получилась.