Бил жену и детей, бухал и дебоширил: в чём Анджелина Джоли обвиняет бедолагу Брэда Питта

Не исключено, что если экс-супруга сможет доказать все эти «зверства», то Питта быстренько «отменят» в Голливуде.
Питт и Джоли развелись несколько лет назад. И вот теперь голливудская дива решила рассказать всякое о бывшем муже. Когда/если это подтвердится, о больших ролях он может больше и не мечтать.
Например, Джоли рассказала о случае в самолёте: в сентябре 2016-го звёздная чата арендовала частный борт и отправилась в путешествие. В полёте Питт якобы забухал и стал орать на жену. Тогда за неё заступился сын Мэддокс, ну а супруг такого не потерпел и стал мутузить его как грелку. Перепало и другому ребёнку, который тоже вступился за мать. Ну а Джоли схватила буйного мужа «сзади, чтобы остановить».
С её слов, тогда Питт «повредил ей спину и локоть», и надавал тумаков ребятишкам. «Дети умоляли Питта остановиться. Они все были напуганы», - уверяет Анджелина.
А представители актрисы, которые тоже летели в самолёте заявляют, что он ещё успел облить Джоли и детей алкоголем.
«Периодически выходил из задней части самолета, чтобы кричать и ругаться на них и в какой-то момент он вылил пиво на Джоли, в другой раз он вылил пиво и красное вино на детей».
Понятно, что актёр всё отрицает. И говорит, что Джоли решила «наехать» на него из-за их общего винного бизнеса. Он был поделен между ними, а экс-супруга внезапно продала свою часть незнакомцу, поэтому всё и закрутилось.
Близкие Брэда строго на стороне актёра:
«Невероятно печально, что она продолжает перефразировать, пересматривать и переосмысливать свое описание события, которое произошло 6 лет назад, добавляя совершенно ложную информацию, чтобы попытаться привлечь к себе дополнительное внимание за счет их семьи. У нее была возможность поделиться информацией с правоохранительными органами, которые приняли решение не выдвигать обвинения.
У нее была возможность поделиться этим во время длительного судебного разбирательства по делу об опеке, в результате которого судья предоставил Питту опеку 50 на 50. Она прибегла к попыткам повторить то же самое. Возвращаясь к одному и тому же месяц за месяцем с новой и все еще ложной информацией в целях, которые только она может понять».
Да уж, целая драма получилась.
А в целом, кроме распила денег и совместного имущества, это похоже на очередную попытку «отмены». Джонни Деппа было мало, теперь могут взяться за Брэда Питта.
Но вся эта история с избиениями довольно сомнительна - потому что по сообщениям всех, кто знает актёра, он любящий отец и нормальный мужик. Это Джоли периодически отжигала, а он-то как раз старался быть примерным родителем.
Но не получилось. Зато теперь Питт сможет построить нормальные отношения - в которых его не будут обвинять во всех грехах.
Если, конечно, не «отменят».
Источник:
АНТИФИШКИ
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Из серии шутка. Конечно бьет, куча детей не от него и даже не скрывает
Ну так значит правильно, что дали."
Не исключено, что скоро начнется новый сезон "звезды в суде". Первый, как всем известно, закончился победой Джонни Деппа над его вездесрущей бывшей
- А ставим рубль?
- На что?
- Что врёт она!!!