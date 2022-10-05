FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6813 постов • 753 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Бил жену и детей, бухал и дебоширил: в чём Анджелина Джоли обвиняет бедолагу Брэда Питта

Бил жену и детей, бухал и дебоширил: в чём Анджелина Джоли обвиняет бедолагу Брэда Питта

Автор:
05 октября 2022 14:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Брэд Питт   алкоголь   анджелина джоли   бизнес   дебош   дети   развод   самолет   
1210
6

Не исключено, что если экс-супруга сможет доказать все эти «зверства», то Питта быстренько «отменят» в Голливуде.

Питт и Джоли развелись несколько лет назад. И вот теперь голливудская дива решила рассказать всякое о бывшем муже. Когда/если это подтвердится, о больших ролях он может больше и не мечтать.

×
×

Например, Джоли рассказала о случае в самолёте: в сентябре 2016-го звёздная чата арендовала частный борт и отправилась в путешествие. В полёте Питт якобы забухал и стал орать на жену. Тогда за неё заступился сын Мэддокс, ну а супруг такого не потерпел и стал мутузить его как грелку. Перепало и другому ребёнку, который тоже вступился за мать. Ну а Джоли схватила буйного мужа «сзади, чтобы остановить».

С её слов, тогда Питт «повредил ей спину и локоть», и надавал тумаков ребятишкам. «Дети умоляли Питта остановиться. Они все были напуганы», - уверяет Анджелина.

А представители актрисы, которые тоже летели в самолёте заявляют, что он ещё успел облить Джоли и детей алкоголем.

«Периодически выходил из задней части самолета, чтобы кричать и ругаться на них и в какой-то момент он вылил пиво на Джоли, в другой раз он вылил пиво и красное вино на детей».

Понятно, что актёр всё отрицает. И говорит, что Джоли решила «наехать» на него из-за их общего винного бизнеса. Он был поделен между ними, а экс-супруга внезапно продала свою часть незнакомцу, поэтому всё и закрутилось.

Близкие Брэда строго на стороне актёра:

«Невероятно печально, что она продолжает перефразировать, пересматривать и переосмысливать свое описание события, которое произошло 6 лет назад, добавляя совершенно ложную информацию, чтобы попытаться привлечь к себе дополнительное внимание за счет их семьи. У нее была возможность поделиться информацией с правоохранительными органами, которые приняли решение не выдвигать обвинения.

У нее была возможность поделиться этим во время длительного судебного разбирательства по делу об опеке, в результате которого судья предоставил Питту опеку 50 на 50. Она прибегла к попыткам повторить то же самое. Возвращаясь к одному и тому же месяц за месяцем с новой и все еще ложной информацией в целях, которые только она может понять».

Да уж, целая драма получилась.

А в целом, кроме распила денег и совместного имущества, это похоже на очередную попытку «отмены». Джонни Деппа было мало, теперь могут взяться за Брэда Питта.

Но вся эта история с избиениями довольно сомнительна - потому что по сообщениям всех, кто знает актёра, он любящий отец и нормальный мужик. Это Джоли периодически отжигала, а он-то как раз старался быть примерным родителем.

Но не получилось. Зато теперь Питт сможет построить нормальные отношения - в которых его не будут обвинять во всех грехах.

Если, конечно, не «отменят».

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Брэд Питт   алкоголь   анджелина джоли   бизнес   дебош   дети   развод   самолет   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
30  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Андрей Иванов 3 часа назад
Ну бил то точно, даже видео есть
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
995
Олег 4 минуты назад
Как то Бреда попросили высказаться по какой-то злободневной теме, на что тот ответил - Я пудрю лицо, пользуюсь косметикой, читаю заученные тексты и выполняю в кадре то что мне велит режиссер. Ну какой из меня комментатор? А ведь все верно, это Джоли является "послом доброй воли ООН" и светится везде. Как например во Львове где ради нее даже воздушную тревогу обьявили. Он же четко понимает что он всего лишь актер и не лезет со своими суждениями туда где ничего не понимает. Только лишь этот факт вызывает уважения именно к нему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
791
Олег Шишкин 5 минут назад
Но видео или других доказательств, конечно же, нет. Угадал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 10 минут назад
и конечно же в этот момент все камеры на телефонах были выключены, у всех сели аккумуляторы....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
tamin 14 минут назад
Джоли вроде лечилась у психологов. Я бы поверил мужику.
Из серии шутка. Конечно бьет, куча детей не от него и даже не скрывает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Vladimir Полчаса назад
Вот представляю себе картину, летят в самолете Питт, Джоли и ее 10 адвокатов. И тут на Брэда что-то находит и он начинает бить детей и жену у всех на глазах. До такого даже Херд не додумалась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Marlboro Полчаса назад
Деп выкрутился, надеюсь и Питт выкрутиться. А вот Вайнштайну, Спейси и другим повезло меньше, они пошли в первый заход и им сломали карьеру.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
584
Олег Мещеряков 45 минут назад
Джонни Деп - дубль два?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Duke_kir 53 минуты назад
Всё может повториться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
МихА 57 минут назад
А у них свои дети есть или весь этот цветник приёмный?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Сергей 57 минут назад
автор походу последние пять лет провел в коме...Всю эту хрень наркоманка Джоли на суде несла, что бы запретить Бреду встречаться с детьми. Доказать ничего не смогла. Бред с детьми встречается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Copycat Час назад
Бред какой то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Добрый Алабай 2 часа назад
Сколько раз он успел пожалеть, что ушёл от Дженифер Энистон к этой психичке ненормальной?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Kucher 2 часа назад
..."Пел немузыкально, скандалил,
Ну так значит правильно, что дали."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Похабыч 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Levyathan 2 часа назад
Не думаю, что ухудшение репутации Питта, удержит, скажем, Тарантино, от его съемки в главной роли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sergei 2 часа назад
Что-то я пропустил тему... она уже срала ему в кровать или еще нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
337
Jlav 2 часа назад
Слава Эмбер покоя не даёт?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Shtoppi 2 часа назад
<<Не исключено, что если экс-супруга сможет доказать все эти «зверства», то Питта быстренько «отменят» в Голливуде.>>
Не исключено, что скоро начнется новый сезон "звезды в суде". Первый, как всем известно, закончился победой Джонни Деппа над его вездесрущей бывшей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Babangdida 3 часа назад
Как пел Высоцкий:
- А ставим рубль?
- На что?
- Что врёт она!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
wanderer Babangdida 2 часа назад
Твм немножко не так: Отвечу рупь за сто, что врет она!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
pynh 3 часа назад
а теперь выяснится что она на кровать ему срала...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 комментариев
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

172647



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Верные друзья»: секрет успешной комедии, ставшей первой ласточкой «хрущевской оттепели»
«Верные друзья»: секрет успешной комедии, ставшей первой ласточкой «хрущевской оттепели»
Тунгусская загадка. Человечество так и не узнало, что это было
Тунгусская загадка. Человечество так и не узнало, что это было
Набирающие популярность в сообществах
Впечатляющий электрический Ford Mustang 1967 года с полным приводом
Впечатляющий электрический Ford Mustang 1967 года с полным приводом
30 стран, которые оказались страшным разочарованием для туристов
30 стран, которые оказались страшным разочарованием для туристов
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сырок захотелось

Лучшие демотиваторы
Скажу внукам, что раньше так в холодильник поступали горчица, кетчуп и майонез

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#факты#дтп#Ynews#дети#сатира#звезды#кино
#Юмор#прикол#картинки#Россия#новости#Разное#Еда#фотографии#автомобили#люди
#интересно#подборка#интересное#аварии#авто аварии#природа#позитив#шоу бизнес#забавно#Приколы
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием Канадских тусовщиков оставили в Мексике и заставили заплатить штраф за дебош на борту самолета Канадских тусовщиков оставили в Мексике и заставили заплатить штраф за дебош на борту самолета "Настримила": многодетная мать лишилась детей после прямого эфира "Настримила": многодетная мать лишилась детей после прямого эфира Брэд Питт все-таки будет отцом Брэд Питт все-таки будет отцом "Нищебродов прошу не писать": почему мужчины стали обходить стороной разведенок с детьми "Нищебродов прошу не писать": почему мужчины стали обходить стороной разведенок с детьми Пьяный батя посадил за руль маленькую дочку, а потом избил её Пьяный батя посадил за руль маленькую дочку, а потом избил её

На что жалуетесь?

Вернуться