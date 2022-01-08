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Канадских тусовщиков оставили в Мексике и заставили заплатить штраф за дебош на борту самолета

Канадских тусовщиков оставили в Мексике и заставили заплатить штраф за дебош на борту самолета (4 фото + 1 видео)

Автор:
08 января 2022 11:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Веселые   Канада   видео   дебош   мексика   рейс   самолет   тусовщики   
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Молодежь из Канады очень веселилась, когда протащила в самолет вейпы и алкоголь. Правда, закончилась эта история не так, как они планировали.

Не запостил - считай, что не было. Этим принципом руководствуются современные люди, которые, не задумываясь о последствиях, выкладывают в соцсети видео и фото своих похождений. Веселые тусовщики из Канады не ожидали, что после обнародования их полета в Мексику канадская авиакомпания аннулирует их обратные билеты и заставит выплатить штраф в 5000 канадских долларов на каждого.


СМИ сообщают, что группа молодых людей вылетела в Канкун из Монреаля 30 декабря чартерным рейсом Sunwing Airlines. Авиакомпания заявила, что поведение пассажиров было «неуправляемым и противоречило канадским авиационным правилам, а также правилам общественного здравоохранения». Поэтому, не желая подвергать опасности пассажиров рейса из Канкуна в Монреаль, обратные билеты компашки аннулировали.


Погуляли на кругленькую сумму! Будет, что вспомнить и сделать выводы. Правда, последнее, похоже, маловероятно.


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Метки: Веселые   Канада   видео   дебош   мексика   рейс   самолет   тусовщики   
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5k
Бу 50 минут назад
Дибилы это сила
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6k
Trenzel2003 7 минут назад
Надо было люк открыть на высоте 10К над землей.
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50k
smakido Полчаса назад
Выпивали - веселились, посчитали - прослезилась!
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755
Оля Т. 45 минут назад
Выкладывать отчет о своих приключениях надо уже сидя дома на диване.
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1k
Radugananebe 47 минут назад
Еще бы этот опыт чему-то научил...
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2k
Lovels Travel 47 минут назад
По 300к руб каждый )) Нормально погуляли.
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