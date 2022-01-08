Канадских тусовщиков оставили в Мексике и заставили заплатить штраф за дебош на борту самолета

Молодежь из Канады очень веселилась, когда протащила в самолет вейпы и алкоголь. Правда, закончилась эта история не так, как они планировали.
Не запостил - считай, что не было. Этим принципом руководствуются современные люди, которые, не задумываясь о последствиях, выкладывают в соцсети видео и фото своих похождений. Веселые тусовщики из Канады не ожидали, что после обнародования их полета в Мексику канадская авиакомпания аннулирует их обратные билеты и заставит выплатить штраф в 5000 канадских долларов на каждого.
СМИ сообщают, что группа молодых людей вылетела в Канкун из Монреаля 30 декабря чартерным рейсом Sunwing Airlines. Авиакомпания заявила, что поведение пассажиров было «неуправляемым и противоречило канадским авиационным правилам, а также правилам общественного здравоохранения». Поэтому, не желая подвергать опасности пассажиров рейса из Канкуна в Монреаль, обратные билеты компашки аннулировали.
Погуляли на кругленькую сумму! Будет, что вспомнить и сделать выводы. Правда, последнее, похоже, маловероятно.
Источник:
- "Девушка, включи кондиционер!": пассажирка бизнес-класса устроила скандал в самолете на рейсе в Сочи
- Пьяный пассажир рейса Сочи–Москва подрался с парнем из-за его длинных волос
- Красиво жить не запретишь: российская туристка закурила на борту самолета
- Пьяные пассажиры самолета устроили драку с полицейскими
- Мусульманин решил помолиться на борту самолета, но был задержан полицией
Понравилось22