Канадских тусовщиков оставили в Мексике и заставили заплатить штраф за дебош на борту самолета

Не запостил - считай, что не было. Этим принципом руководствуются современные люди, которые, не задумываясь о последствиях, выкладывают в соцсети видео и фото своих похождений. Веселые тусовщики из Канады не ожидали, что после обнародования их полета в Мексику канадская авиакомпания аннулирует их обратные билеты и заставит выплатить штраф в 5000 канадских долларов на каждого.