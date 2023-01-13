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"Я сын губернатора!": рейс "Бангкок-Москва" пришлось экстренно посадить из-за пассажира, подравшегося с бортпроводниками

"Я сын губернатора!": рейс "Бангкок-Москва" пришлось экстренно посадить из-за пассажира, подравшегося с бортпроводниками

Автор:
13 января 2023 10:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: USS   Ynews   Бангкок   Самарканд   авиадебошир   видео   самолет   сын губернатора   хулиган   экстренная посадка   
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Молодой человек, представившийся отпрыском губернатора Красноярского края Усса, требовал к себе особого отношения, истерил и, в конце концов, устроил драку с персоналом.



Рейс, следовавший по маршруту "Бангкок-Москва" пришлось экстренно сажать в Самарканде. Один из пассажиров, летевший в эконом-классе, внезапно сообщил, что он - VIP-персона и потребовал к себе эксклюзивного обслуживания, обидевшись на то, что ему слишком долго не несли воду. А когда получил от стюардессы отказ, оттолкнул тележку с едой, а затем и стюардессу, отчего та упала и ударилась головой.


Мужчину скрутили пассажиры, но от поднявшегося переполоха летевшей этим рейсом беременной женщине стало плохо - в результате экипаж принял решение садиться в ближайшем аэропорту.


Им оказался авиапорт в Самарканде. Пассажирам пришлось спешно доставать теплые вещи - Узбекистан встретил путешественников пятнадцатиградусным морозом.



Что касается "сына губернатора", то самозванцем оказался 28-летний красноярец по имени Сергей. Никакого отношения к Артёму Уссу он не имеет - тот сейчас сидит под домашним арестом в Италии.


А отдыхавшему в Тае с другом Сергею тоже предстоит поближе познакомиться с правоохранительными органами, только уже с российскими.


Пассажиров же, задержавшихся в Самарканде, доставили в Москву резервными рейсами.

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Метки: USS   Ynews   Бангкок   Самарканд   авиадебошир   видео   самолет   сын губернатора   хулиган   экстренная посадка   
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15  комментариев
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28k
Levyathan Час назад
С неадекватом в самолете столкнулся всего один раз в жизни. Но стоило ему обматерить стюардессу- в табло тут же прилетело от соседа по ряду, а в проходе медленно выросла очередь желающих продолжить. Хам мгновенно протрезвел и притворился спинкой от кресла,до конца полета.
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1k
Леший Минуту назад
очередной сын лейтенанта Шмидта.....
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8k
Фомич 11 минут назад
Что заставляет таких уродов так себя вести?! Страх полета? Спиртное иначе действует в самолетах?
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42k
Aleksandr 15 минут назад
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10k
Вампир Кашёлкин 17 минут назад
Ну и оставить его там в зиндане!
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17k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Молодой человек, представившийся отпрыском(ц)
Сблёвышь очередной.
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6k
x3matic Полчаса назад
Как только человек произносит что то типа что он сын губернатора,сенатора и тому подобным нахлебникам.Этого идиота нужно сразу сбрасывать с самолета.
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61k
Александр Ломовицкий 38 минут назад
вещи вокруг человека умнеют и приобретают самостоятельность , а человеки тупеют не по дням а по часам.
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9k
Shtoppi 39 минут назад
Видимо этот петушара в Таиланд летел на операцию по смене пола и уже заранее роль "королевы" на себя примерять начал.
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12k
harlamov 42 минуты назад
Так он же педераст!
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3k
pinbalist 42 минуты назад
В этом посте не хватает главного - видео, как "королю" прилетает в табло.
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24k
Serg2001 57 минут назад
Для начала пожизненный запрет на использование воздушного транспорта. Пусть в следующий раз до Таиланда автостопом добирается. Общественные работы 2-3 месяца. Ну и штраф само собой.
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