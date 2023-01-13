"Я сын губернатора!": рейс "Бангкок-Москва" пришлось экстренно посадить из-за пассажира, подравшегося с бортпроводниками

Молодой человек, представившийся отпрыском губернатора Красноярского края Усса, требовал к себе особого отношения, истерил и, в конце концов, устроил драку с персоналом.
Рейс, следовавший по маршруту "Бангкок-Москва" пришлось экстренно сажать в Самарканде. Один из пассажиров, летевший в эконом-классе, внезапно сообщил, что он - VIP-персона и потребовал к себе эксклюзивного обслуживания, обидевшись на то, что ему слишком долго не несли воду. А когда получил от стюардессы отказ, оттолкнул тележку с едой, а затем и стюардессу, отчего та упала и ударилась головой.
Мужчину скрутили пассажиры, но от поднявшегося переполоха летевшей этим рейсом беременной женщине стало плохо - в результате экипаж принял решение садиться в ближайшем аэропорту.
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Им оказался авиапорт в Самарканде. Пассажирам пришлось спешно доставать теплые вещи - Узбекистан встретил путешественников пятнадцатиградусным морозом.
Что касается "сына губернатора", то самозванцем оказался 28-летний красноярец по имени Сергей. Никакого отношения к Артёму Уссу он не имеет - тот сейчас сидит под домашним арестом в Италии.
А отдыхавшему в Тае с другом Сергею тоже предстоит поближе познакомиться с правоохранительными органами, только уже с российскими.
Пассажиров же, задержавшихся в Самарканде, доставили в Москву резервными рейсами.
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Сблёвышь очередной.