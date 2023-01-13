"Я сын губернатора!": рейс "Бангкок-Москва" пришлось экстренно посадить из-за пассажира, подравшегося с бортпроводниками







Рейс, следовавший по маршруту "Бангкок-Москва" пришлось экстренно сажать в Самарканде. Один из пассажиров, летевший в эконом-классе, внезапно сообщил, что он - VIP-персона и потребовал к себе эксклюзивного обслуживания, обидевшись на то, что ему слишком долго не несли воду. А когда получил от стюардессы отказ, оттолкнул тележку с едой, а затем и стюардессу, отчего та упала и ударилась головой.





Мужчину скрутили пассажиры, но от поднявшегося переполоха летевшей этим рейсом беременной женщине стало плохо - в результате экипаж принял решение садиться в ближайшем аэропорту.



