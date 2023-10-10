"Не ешьте наши каштаны": мэр Железноводска записал видеообращение к гостям курортного города

Мэра Железноводска (Ставропольский край) Евгения Бакулина шокировали гастрономические предпочтения туристов, которые поедают местные каштаны, об этом он рассказал в своём Телеграм-канале, записав видеообращение ко всем гостям города.

В своём ролике он предостерёг туристов и постояльцев санаториев от употребления в пищу так называемых конских каштанов, поскольку они не съедобны и даже ядовиты.