"Не ешьте наши каштаны": мэр Железноводска записал видеообращение к гостям курортного города

Это ж как надо оголодать. А если серьёзно, то к словам градоначальника некоторые горожане относятся скептически. Они ни разу не видели, чтобы туристы пожирали каштаны.
Мэра Железноводска (Ставропольский край) Евгения Бакулина шокировали гастрономические предпочтения туристов, которые поедают местные каштаны, об этом он рассказал в своём Телеграм-канале, записав видеообращение ко всем гостям города.
В своём ролике он предостерёг туристов и постояльцев санаториев от употребления в пищу так называемых конских каштанов, поскольку они не съедобны и даже ядовиты.
"Заметил одну странность. Наши отдыхающие почему-то едят наши железноводские каштаны. Понимаете, для меня это шок. Наши каштаны, насколько я знаю, они несъедобны. Их есть не надо, ни жевать, ни пробовать. Не надо этого делать. Каменная лестница, которая ведет в курортный парк – они дикие, они не съедобные. Я насколько знаю, в Грузии есть съедобные каштаны, в Азербайджане. Но наши не такие", — заявил в своём ролике градоначальник.
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Некоторые местные жители посмеялись с диких туристов, что жуют дикие каштаны, другие же считают, что мэр создаёт инфоповод и пытается отвлечь внимание горожан от проблем с отоплением. Они не поверили его словам и уверены, что все прекрасно осведомлены, в том числе и туристы, что конские каштаны есть нельзя. Во всяком случае, они никогда не видели, чтобы гости города собирали каштаны. Однако мэр на то и мэр, чтобы всё видеть. На вопрос скептически настроенных журналистов он ответил, что несколько раз своими глазами наблюдал, за туристами, которые поедают каштаны.
"Сам видел своими глазами. Подходил, сделал замечание. Они думали, что они съедобны. Утверждали, что где-то такие ели. И это не один раз, мой заместитель тоже поделился такой историей. Прям баннеры вешать не планировали, но мы подумали об информации через «Умный город»", — заявил Бакулин.
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Вбейте таблички с предупреждающими надписями, а дальше уже не ваши проблемы.
Если не дебил и надпись понял, то пройдёт мимо этих каштанов.
Ну, типа как с надписью: "Не влезай, убьёт!"