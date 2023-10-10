FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7002 поста • 3076 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
"Не ешьте наши каштаны": мэр Железноводска записал видеообращение к гостям курортного города

"Не ешьте наши каштаны": мэр Железноводска записал видеообращение к гостям курортного города

Автор:
10 октября 2023 17:56
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Еда   Железноводск   каштаны   мэр   туристы   
734
2
1

Это ж как надо оголодать. А если серьёзно, то к словам градоначальника некоторые горожане относятся скептически. Они ни разу не видели, чтобы туристы пожирали каштаны.

Мэра Железноводска (Ставропольский край) Евгения Бакулина шокировали гастрономические предпочтения туристов, которые поедают местные каштаны, об этом он рассказал в своём Телеграм-канале, записав видеообращение ко всем гостям города.


В своём ролике он предостерёг туристов и постояльцев санаториев от употребления в пищу так называемых конских каштанов, поскольку они не съедобны и даже ядовиты.


"Заметил одну странность. Наши отдыхающие почему-то едят наши железноводские каштаны. Понимаете, для меня это шок. Наши каштаны, насколько я знаю, они несъедобны. Их есть не надо, ни жевать, ни пробовать. Не надо этого делать. Каменная лестница, которая ведет в курортный парк – они дикие, они не съедобные. Я насколько знаю, в Грузии есть съедобные каштаны, в Азербайджане. Но наши не такие", — заявил в своём ролике градоначальник.

Некоторые местные жители посмеялись с диких туристов, что жуют дикие каштаны, другие же считают, что мэр создаёт инфоповод и пытается отвлечь внимание горожан от проблем с отоплением. Они не поверили его словам и уверены, что все прекрасно осведомлены, в том числе и туристы, что конские каштаны есть нельзя. Во всяком случае, они никогда не видели, чтобы гости города собирали каштаны. Однако мэр на то и мэр, чтобы всё видеть. На вопрос скептически настроенных журналистов он ответил, что несколько раз своими глазами наблюдал, за туристами, которые поедают каштаны.


"Сам видел своими глазами. Подходил, сделал замечание. Они думали, что они съедобны. Утверждали, что где-то такие ели. И это не один раз, мой заместитель тоже поделился такой историей. Прям баннеры вешать не планировали, но мы подумали об информации через «Умный город»", — заявил Бакулин.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Видео   Еда   Железноводск   каштаны   мэр   туристы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Lexx 42 минуты назад
Так даже съедобные каштаны предварительно жарят. Их не жрут сырыми. С таким же успехом можно жёлуди хавать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
25k
Slawa49 2 секунды назад
конский каштан что растет у нас это не то что жарят французы (хотя и то так себе, семки жареные вкуснее) хотя мэра судя по его тройному подбородку стоит ими накормить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
fkamash 3 минуты назад
Полные портфели набивали пока со школы шли домой. У нас весь городок в них. Но есть никто насколько я помню- не пробовал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Росомаха 6 минут назад
"каштаны негры продают на площади конкорд"....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
669
Шурман 17 минут назад
Кстати если покажите того дебила кто их просто так кушает то покажите , я лично не видел , у нас их даже на рождественских базарах жарят или просто там где бельгийские вафли продают и все покупают , как семечки но стоят правда в 10 раз дороже . С фундуком которого здесь дофига та же история . С детьми если в лес выхожу тоже беру пакетик для фундука . Правда последний год много червивых стало , хотя хрен его знает почему , может быть из за того что мало дождей последние 4 года .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
669
Шурман 20 минут назад
Бред какой то , ну пускай чистит тогда сам все , ему люди собирают все и меньше затрат в бюджете а так и бабки не от куда списывать , это так получается ? . В Бельгии вижу как только поспели и открыли старики и кому не лень то собирают то сбивают и тоже самое с грецкими орехами , да что греха таить и мать моя тем же занимается а если каштаны хорошо обжарить не на гриле а так на сковородке так это тема и посыпать солью то улет , кто еще пиво пьет так как закуска само то .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Звёздный князь 39 минут назад
А в чём собственно проблема?
Вбейте таблички с предупреждающими надписями, а дальше уже не ваши проблемы.
Если не дебил и надпись понял, то пройдёт мимо этих каштанов.
Ну, типа как с надписью: "Не влезай, убьёт!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Андрей 41 минуту назад
Это не дикий каштан, а конский.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
99k
Татьяна Юсова 43 минуты назад
А какие проблемы с отоплением? В воскресенье у нас было +26, вчера +16, и только сегодня дождь и похолодало до +10.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

176470



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Галкин написал пост в поддержку Израиля и получил кучу "полезных советов" от пользователей Сети
Галкин написал пост в поддержку Израиля и получил кучу "полезных советов" от...
40 уморительных фото животных с конкурса Comedy Wildlife
40 уморительных фото животных с конкурса Comedy Wildlife
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Четыре тысячи долларов за отъезд
Четыре тысячи долларов за отъезд
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Уровень владения языком

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#животные#факты#ДТП#Автовсячина#США#шоу бизнес#новости
#машина#автомир#в мире#Прикол#история#кино#фильм#Россия#дети#маразм
#автомобили#Юмор#интересное#позитив#аварии#авто аварии#забавно#улыбнуло#Китай#милота
Четыре тысячи долларов за отъезд Четыре тысячи долларов за отъезд Куча дорогих часов, чёрная икра и оружие: в Дагестане прошёл обыск в замке экс-министра спорта республики Куча дорогих часов, чёрная икра и оружие: в Дагестане прошёл обыск в замке экс-министра спорта... Полный процесс производства лапши быстрого приготовления Полный процесс производства лапши быстрого приготовления Элитный ресторан в Нью-Йорке оказался розыгрышем Элитный ресторан в Нью-Йорке оказался розыгрышем Работница суши-бара показала, как готовят васаби и соевый соус Работница суши-бара показала, как готовят васаби и соевый соус Повар показала, чем кормят детей в детском саду в Швеции Повар показала, чем кормят детей в детском саду в Швеции

На что жалуетесь?

Вернуться