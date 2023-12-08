В Хакасии туристы отправились кататься на снегоходах и попали в страшную метель - среди погибших есть сын экс-министра спорта республики

Всего же в группе было 27 человек.
6 декабря на базе в посёлке Приисковое собрались туристы и решили погонять на снегоходах. Разбились на несколько групп - спутниковый телефон был только у одной из них. Также почему-то внимательно не изучили прогноз погоды - а он предвещал скорую метель. То ли они вообще его не посмотрели, то ли понадеялись что пронесёт.
Не пронесло.
В дороге их настигла пурга и шквалистый ветер. Видимость упала до нуля и люди сбились с пути. Разбрелись по окрестностям, окончательно заблудились и заночевали прямо на месте. Те, у кого был спутниковый телефон, смогли вызвать помощь - хотя спасатели добрались к ним только утром.
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Всю ночь они провели на ледяном ветру. Пытались жечь костёр - но его тепла было явно мало. Видимо, уровень подготовки этих туристов был только для езды на снегоходах. Позже обнаружили трупы 35-летнего Марата Закеева и 26-летнего сына экс-министра спорта Хакасии Валерия Денщикова. Последний был вёл одну из групп.
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Остальных спасли сотрудники МЧС и передали окоченевших людей врачам.
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СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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"Мы думали он уснул, а он замёрз". Идиоты что ли? Как можно было дать приятелю заснуть на морозе? И потом ещё хихикать...
Про покатушки накануне пурги и незнание даты я вообще молчу...
Им же не по 15-17 лет, им под 30 и за 30! Казалось бы мозги должны были вырасти...
В зоне проведения СВО героически погиб сын министра энергетики и ЖКХ Самарской области Владимира Василенко. Он вместе с братом отправился выполнять воинский долг осенью 2022 года, после объявления частичной мобилизации.
Отмечается, что сын Владимира Василенко много месяцев провел на передовой, успешно решал боевые задачи, проявлял смелость, храбрость и выдержку.
[мат]о бо
Соболезнования родным и близким.
некоторые говорят что холод пережить легче чем жару..
прожив 50 лет на севере, могу уверенно сказать что это не так, а совсем наоборот..