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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1009 постов • 45 подписчиков подписаться
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В Хакасии туристы отправились кататься на снегоходах и попали в страшную метель - среди погибших есть сын экс-министра спорта республики

В Хакасии туристы отправились кататься на снегоходах и попали в страшную метель - среди погибших есть сын экс-министра спорта республики

Автор:
08 декабря 2023 14:07
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Хакасия   метель   пурга   снегоходы   туристы   
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Всего же в группе было 27 человек.

6 декабря на базе в посёлке Приисковое собрались туристы и решили погонять на снегоходах. Разбились на несколько групп - спутниковый телефон был только у одной из них. Также почему-то внимательно не изучили прогноз погоды - а он предвещал скорую метель. То ли они вообще его не посмотрели, то ли понадеялись что пронесёт.

Не пронесло.

В дороге их настигла пурга и шквалистый ветер. Видимость упала до нуля и люди сбились с пути. Разбрелись по окрестностям, окончательно заблудились и заночевали прямо на месте. Те, у кого был спутниковый телефон, смогли вызвать помощь - хотя спасатели добрались к ним только утром.

Всю ночь они провели на ледяном ветру. Пытались жечь костёр - но его тепла было явно мало. Видимо, уровень подготовки этих туристов был только для езды на снегоходах. Позже обнаружили трупы 35-летнего Марата Закеева и 26-летнего сына экс-министра спорта Хакасии Валерия Денщикова. Последний был вёл одну из групп.

Остальных спасли сотрудники МЧС и передали окоченевших людей врачам.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Метки: Видео   Хакасия   метель   пурга   снегоходы   туристы   
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13  комментариев
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Денис Веселов Час назад
Жаль конечно, но когда мелькает какая-то высопоставленная должность, подсознательно всё равно думы, так вам сукам и надо.
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31k
Юрьевич Минуту назад
Судя по второму видео - полные дебилы.
"Мы думали он уснул, а он замёрз". Идиоты что ли? Как можно было дать приятелю заснуть на морозе? И потом ещё хихикать...
Про покатушки накануне пурги и незнание даты я вообще молчу...
Им же не по 15-17 лет, им под 30 и за 30! Казалось бы мозги должны были вырасти...
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23k
sanchesS80 Минуту назад
Блин, тут на пару-тройку километров от дома иду и то пересматриваю прогноз погоды. Вроде не дети уже, должны быть в состоянии оценить возможные риски.
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7k
Николай 2 минуты назад
Холоду срать кто чей сын, а вот вопрос о том что эти опытные полезли в каких то чуть ли не дождевиках хрен знает куда в Хакасии, где и так зимой не тепло... печально но это наказание за разгильдяйство...
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17k
Сергей 6 минут назад
Не стоит судить о всех детях чиновников. Кто-то забавляется на снегоходах, а кто-то как сын министра!
В зоне проведения СВО героически погиб сын министра энергетики и ЖКХ Самарской области Владимира Василенко. Он вместе с братом отправился выполнять воинский долг осенью 2022 года, после объявления частичной мобилизации.
Отмечается, что сын Владимира Василенко много месяцев провел на передовой, успешно решал боевые задачи, проявлял смелость, храбрость и выдержку.
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7k
Бу 11 минут назад
Ну что
[мат]о бо
Соболезнования родным и близким.
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14k
котегRUS Полчаса назад
Природа - она ошибок не прощает.
некоторые говорят что холод пережить легче чем жару..
прожив 50 лет на севере, могу уверенно сказать что это не так, а совсем наоборот..
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
"Таинственная гибель группы туристов!"; "Невидимый убийца в пурге!"; "Кто убил денщиковцев?", "Тайна гибели группы Денщикова раскрыта?"; "Последнее, что я видел, это вспышка жёлтого света невероятной силы - говорит выживший турист из группы Денщикова."; "Чьи следы были обнаружены неподалёку от места гибели группы Денщикова?".....
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169
ruslan d 38 минут назад
Жаль , молодёжь совсем ...
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6k
TirAn 58 минут назад
уснули, замерзли
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16k
GROMOZEKA Час назад
Могу сказать только одно - БЕЗОПАСНОСТИ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
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August

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