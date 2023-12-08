В Хакасии туристы отправились кататься на снегоходах и попали в страшную метель - среди погибших есть сын экс-министра спорта республики

6 декабря на базе в посёлке Приисковое собрались туристы и решили погонять на снегоходах. Разбились на несколько групп - спутниковый телефон был только у одной из них. Также почему-то внимательно не изучили прогноз погоды - а он предвещал скорую метель. То ли они вообще его не посмотрели, то ли понадеялись что пронесёт.

Не пронесло.

В дороге их настигла пурга и шквалистый ветер. Видимость упала до нуля и люди сбились с пути. Разбрелись по окрестностям, окончательно заблудились и заночевали прямо на месте. Те, у кого был спутниковый телефон, смогли вызвать помощь - хотя спасатели добрались к ним только утром.