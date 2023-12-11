И призвал жителей города «начать с себя».
Те объёмы мусорообразования, которые на нас обрушились, это губительно для города... Поэтому для нас этот вопрос — один из самых главных и приоритетных на ближайшие годы.
И добавил, что если не принять срочные меры, то: «Мы в прямом смысле утонем в мусоре».
Пластиковых отходов всё больше и чиновник считает, что одной переработкой и раздельным сбором мусора тут не обойтись. Надо сокращать потребление - полиэтиленовые пакеты можно стирать и использовать снова.
А в пример Метшин привёл своего учителя английского языка, который регулярно драит старые пакеты и снова идёт с ними по магазинам:
(Преподаватель) Человек самодостаточный и может себе позволить (купить новый пакет), но это не про деньги, поскольку пакет выдается бесплатно. Это про уважение к природе, экологии и завтрашнему дню Казани.
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Сколько пакетов постирал и вторично использовал мэр - пока неизвестно.
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только вот вопрос, а где деньги с экологического сбора на упаковку, которые должны идти на строительство заводов по переработке или хотя бы по утилизации?!
деньги взяли, а завода нет! так это воровство!
- Я придумал, что если шампунь заморозить или другим способом затвердить, то для него не понадобится бутылочка! Это же какая экономия в целом по стране..!
- Браво! Миллениалы изобрели мыло..!
А мэр Казани изобрел мытьё полиэтиленовых пакетов... то, чем мы в СССР при их дефиците занимались.
Зелёная повестка, она вообще, очень дорогая. Вопрос, что хуже. Неутилизируемые ветряки, токсичные солнечные батареи и разные аккумуляторы или например, атомная станция.
Так то конечно, нет в ней выгоды, пользовал многоразовые собачьи пелёнки (для собаки), после 20-30 стирок, можно выбрасывать, вонь не вымывается и начинает подтекать.
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да он чертов гений!!!
так глядишь скоро еще что-нить стирать и повторно использовать предложит.
так вот от такой политики просто таки за версту разит тухлятиной, лицемерием и двуличием.