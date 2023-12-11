Те объёмы мусорообразования, которые на нас обрушились, это губительно для города... Поэтому для нас этот вопрос — один из самых главных и приоритетных на ближайшие годы.

И добавил, что если не принять срочные меры, то: «Мы в прямом смысле утонем в мусоре».

Пластиковых отходов всё больше и чиновник считает, что одной переработкой и раздельным сбором мусора тут не обойтись. Надо сокращать потребление - полиэтиленовые пакеты можно стирать и использовать снова.