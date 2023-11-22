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Мэр Новокузнецка матом отчитал подчинённых

Мэр Новокузнецка матом отчитал подчинённых

Автор:
22 ноября 2023 12:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Сергей Кузнецов   мэр   нецензурная брань   новокузнецк   совещание   ураган   чиновники   
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Глава города сорвался на мат из-за нерасторопности чиновников, которые слишком медленно устраняют последствия обрушившегося урагана.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов во время совещания матом отчитал подчинённых, которые слишком медленно устраняют последствия урагана и оказывают недостаточную помощь людям, находящимся в пунктах временного размещения.


На появившихся в сети роликах градоначальник предупреждает сотрудников различных ведомств, что теперь за их действиями будет следить прокуратура.


"Мы находимся в режиме ЧС. Завтра сюда прилетает заместитель генерального прокурора. Вам чё, непонятно, что ли, бл**ь, или чё?", — обратился к подчинённым мэр Новокузнецка.

Пресс-секретарь градоначальника Евгения Пятакова заявила, что ролики в сеть выложил местный блогер, который имеет связи с сотрудниками телеканала, которые присутствовали на совещании. Удалять компрометирующие кадры его не просили, потому что местные жители поддержали высказывания мэра.


"Мы это не выкладывали. У нас работало телевидение городское, потому что это было очень важное совещание – у нас тут ЧС. И, соответственно, совещание было на повышенных тонах. Это вырезка одного из лидеров мнений городских. Он разместил в своём Telegram-канале, а оттуда уже делали репосты. Он связан с работой одного из телеканалов, которые были на совещании.

Мы не стали вмешиваться, ничего не просили удалять.


На самом деле отзывы жителей были: «и правильно», «надо было и не так». Ситуация просто такая. Сергей Николаевич не просил это удалять, потому что сейчас это не самые главные наши проблемы, так скажем", — сообщила Пятакова.


Пресс-секретарь добавила, что жёсткая уличная риторика мэра сработала. Чиновники забегали — на проблемных объектах подключается свет и ситуация улучшается, город выходит из ЧС.

Напомним, ураган обрушился на Алтайский край, Республику Алтай, Кузбасс, Хакасию, Красноярский край и Омскую область 19 ноября. Шквальный ветер вырывал с корнями деревья и срывал крыши с домов. Больше всех пострадал Новокузнецк. В городе погибли два человека — на их автомобиль упало дерево.

Источник:

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Метки: Видео   Сергей Кузнецов   мэр   нецензурная брань   новокузнецк   совещание   ураган   чиновники   
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23  комментария
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4k
iovan2011 Час назад
пересадят [мат]... да он вообще - само красноречие
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15k
Kucher Минуту назад
А иногда именно так доходчивее. Кому-то и пинка под зад стоит дать, чтоб бегал быстрее.
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37k
Алексей 24 минуты назад
Если вы видите, что чиновник когото ругает, а может даже и бьет, но никто не сел - это шоу для пиплов, всего лишь...
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5k
Epmak Полчаса назад
порой мат очень доходчиво доходит до подчиненных ибо нормального языка не понимают ,матом прошелся ,сразу за работу
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10k
Борис Карабанов Час назад
Наш человек! Вон, чиновников как гонят! И по матом умет! Наш. За народ.
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6k
alex Час назад
а что здесь такого? мат в рабочем порядке для улучшения производительности
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6k
Старичок Час назад
а выложивший ролики в сеть- свинья в погоне за лайками.
а мэру надо еще и резиновую палку полицейскую дать в руки, чтобы вдалбливал чиновникам прописные истины.
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1k
Илья Час назад
У задницы мера завис огромный , черный страпон вот он и нервничает .
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15k
VedSpec Час назад
Яйца носить каждая курица может, а вот ответственность не каждый)))
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320
zu4ara VedSpec 18 минут назад
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84k
Доктор Джонс Час назад
На местных чиновников не только матом ругаться нужно, их ещё публично нужно пиз.дить...
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36k
Андрей Иванов 2 часа назад
Шеф не ругается матом – он доходчиво изъясняется.
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7k
Echo 2 часа назад
Без волшебного пендаля чиновник не работает
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
“Завтра сюда прилетает заместитель генерального прокурора. Вам чё, непонятно, что ли, бл**ь, или чё?", обратился к подчинённым мэр Новокузнецка.”

А, если бы не прилетал?
А, если серьезно, то во многих отраслях так.
Пока х@ями не обложишь, никто не пошевелится.
Людей, ориентированных на результат немного
Зато все остальные «большие икзперды» в том как надо «подымать страну»
Как итог имеем кучу ленивых балаболов
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