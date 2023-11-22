Мэр Новокузнецка матом отчитал подчинённых

Пресс-секретарь градоначальника Евгения Пятакова заявила, что ролики в сеть выложил местный блогер, который имеет связи с сотрудниками телеканала, которые присутствовали на совещании. Удалять компрометирующие кадры его не просили, потому что местные жители поддержали высказывания мэра.

"Мы это не выкладывали. У нас работало телевидение городское, потому что это было очень важное совещание – у нас тут ЧС. И, соответственно, совещание было на повышенных тонах. Это вырезка одного из лидеров мнений городских. Он разместил в своём Telegram-канале, а оттуда уже делали репосты. Он связан с работой одного из телеканалов, которые были на совещании.

Мы не стали вмешиваться, ничего не просили удалять.

На самом деле отзывы жителей были: «и правильно», «надо было и не так». Ситуация просто такая. Сергей Николаевич не просил это удалять, потому что сейчас это не самые главные наши проблемы, так скажем", — сообщила Пятакова.