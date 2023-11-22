Мэр Новокузнецка матом отчитал подчинённых

Глава города сорвался на мат из-за нерасторопности чиновников, которые слишком медленно устраняют последствия обрушившегося урагана.
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов во время совещания матом отчитал подчинённых, которые слишком медленно устраняют последствия урагана и оказывают недостаточную помощь людям, находящимся в пунктах временного размещения.
На появившихся в сети роликах градоначальник предупреждает сотрудников различных ведомств, что теперь за их действиями будет следить прокуратура.
"Мы находимся в режиме ЧС. Завтра сюда прилетает заместитель генерального прокурора. Вам чё, непонятно, что ли, бл**ь, или чё?", — обратился к подчинённым мэр Новокузнецка.
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Пресс-секретарь градоначальника Евгения Пятакова заявила, что ролики в сеть выложил местный блогер, который имеет связи с сотрудниками телеканала, которые присутствовали на совещании. Удалять компрометирующие кадры его не просили, потому что местные жители поддержали высказывания мэра.
"Мы это не выкладывали. У нас работало телевидение городское, потому что это было очень важное совещание – у нас тут ЧС. И, соответственно, совещание было на повышенных тонах. Это вырезка одного из лидеров мнений городских. Он разместил в своём Telegram-канале, а оттуда уже делали репосты. Он связан с работой одного из телеканалов, которые были на совещании.
Мы не стали вмешиваться, ничего не просили удалять.
На самом деле отзывы жителей были: «и правильно», «надо было и не так». Ситуация просто такая. Сергей Николаевич не просил это удалять, потому что сейчас это не самые главные наши проблемы, так скажем", — сообщила Пятакова.
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Пресс-секретарь добавила, что жёсткая
уличная риторика мэра сработала. Чиновники забегали — на проблемных объектах подключается свет и ситуация улучшается, город выходит из ЧС.
Напомним, ураган обрушился на Алтайский край, Республику Алтай, Кузбасс, Хакасию, Красноярский край и Омскую область 19 ноября. Шквальный ветер вырывал с корнями деревья и срывал крыши с домов. Больше всех пострадал Новокузнецк. В городе погибли два человека — на их автомобиль упало дерево.
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Завтра сюда прилетает заместитель генерального прокурора (С)
Вот если бы от так их гонял без прокуратуры.
а мэру надо еще и резиновую палку полицейскую дать в руки, чтобы вдалбливал чиновникам прописные истины.
А, если бы не прилетал?
А, если серьезно, то во многих отраслях так.
Пока х@ями не обложишь, никто не пошевелится.
Людей, ориентированных на результат немного
Зато все остальные «большие икзперды» в том как надо «подымать страну»
Как итог имеем кучу ленивых балаболов
Начали с «нае@ывания» с зарплатами, закончили «достойной оплатой»
Ты коммент то свой перечитай.