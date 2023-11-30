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"Я хочу здесь жить!": туристки из Германии и России удивились ценам в Беларуси

"Я хочу здесь жить!": туристки из Германии и России удивились ценам в Беларуси

Автор:
30 ноября 2023 12:48
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: Беларусь   Видео   индекс борща   кафе   туристы   цены на продукты   
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И даже захотели остаться в Минске на ПМЖ.


Приезжая в другую страну, первым делом туристы обращают внимание на цены. Путешествуя по Беларуси, девушки решили перекусить и оценили стоимость блюд в меню кафе "Василёк". Цены вызвали у присутствующих шок.


Девушки говорят, что даже если бы стоимость супа или второго была указана в евро, это было дёшево. А цена блюда в бизнес-ланч-меню в 3,5 рублей - это просто копейки.

Возможно, девушки не в курсе, что белорусский рубль слегка отличается от российского рубля, и 3,5 руб. в кафе "Васильки" - это около сотни рублей в РФ. Соответственно, и зарплаты в Беларуси и РФ разные, о чём и сообщили авторам видео в комментариях под роликом.


  • «После фразы «Я хочу здесь жить» захотелось предложить ЗП в 1200. И предложить пожить»,
  • «У знакомой ЗП 420 руб. На сколько супчиков хватает?»
  • «Так переезжайте. Только ваша ЗП будет 250—300€, коммуналка 40€, проезд, обеды. И дай бог, чтобы что-то осталось на жизнь», - пишут пользователи.

А издание "Комсомольская правда Беларусь" по традиции рассчитало индекс борща на конец 2023 года - вышло не сказать чтобы дёшево. По подсчётам газеты, большая кастрюля борща обойдётся белорусам от 31, 46 бел. руб. до 41, 71 бел руб (1190, 35 рос. руб). Самым дорогим ингредиентом, конечно, является мясо - за килограмм лопаточной части просят от 20 бел руб. (570, 78 рос. руб).


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Метки: Беларусь   Видео   индекс борща   кафе   туристы   цены на продукты   
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3  комментария
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Fiverknot 17 минут назад
Не Василёк, а Васильки.
И это они ещё в Лидо не ходили, где имхо вкуснее.
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samtel 17 секунд назад
С зарплатой из Германии здесь можно неплохо жить. А вот с белорусской - не очень как-то получается...
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Pioner76 3 минуты назад
В Белорусии хорошо. Когда то там автомобили продавал на рынке в Малиновке. Батька не дал страну угробить, как хохлы угробили.
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