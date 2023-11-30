"Я хочу здесь жить!": туристки из Германии и России удивились ценам в Беларуси

Приезжая в другую страну, первым делом туристы обращают внимание на цены. Путешествуя по Беларуси, девушки решили перекусить и оценили стоимость блюд в меню кафе "Василёк". Цены вызвали у присутствующих шок.

Девушки говорят, что даже если бы стоимость супа или второго была указана в евро, это было дёшево. А цена блюда в бизнес-ланч-меню в 3,5 рублей - это просто копейки.