"Я хочу здесь жить!": туристки из Германии и России удивились ценам в Беларуси

И даже захотели остаться в Минске на ПМЖ.
Приезжая в другую страну, первым делом туристы обращают внимание на цены. Путешествуя по Беларуси, девушки решили перекусить и оценили стоимость блюд в меню кафе "Василёк". Цены вызвали у присутствующих шок.
Девушки говорят, что даже если бы стоимость супа или второго была указана в евро, это было дёшево. А цена блюда в бизнес-ланч-меню в 3,5 рублей - это просто копейки.
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Возможно, девушки не в курсе, что белорусский рубль слегка отличается от российского рубля, и 3,5 руб. в кафе "Васильки" - это около сотни рублей в РФ. Соответственно, и зарплаты в Беларуси и РФ разные, о чём и сообщили авторам видео в комментариях под роликом.
- «После фразы «Я хочу здесь жить» захотелось предложить ЗП в 1200. И предложить пожить»,
- «У знакомой ЗП 420 руб. На сколько супчиков хватает?»
- «Так переезжайте. Только ваша ЗП будет 250—300€, коммуналка 40€, проезд, обеды. И дай бог, чтобы что-то осталось на жизнь», - пишут пользователи.
А издание "Комсомольская правда Беларусь" по традиции рассчитало индекс борща на конец 2023 года - вышло не сказать чтобы дёшево. По подсчётам газеты, большая кастрюля борща обойдётся белорусам от 31, 46 бел. руб. до 41, 71 бел руб (1190, 35 рос. руб). Самым дорогим ингредиентом, конечно, является мясо - за килограмм лопаточной части просят от 20 бел руб. (570, 78 рос. руб).
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И это они ещё в Лидо не ходили, где имхо вкуснее.