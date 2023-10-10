Мать года: в Новосибирске женщина приехала рожать с бутылкой пива

Женщина так пьяна, что не смогла ответить на вопросы врачей.

- Сначала она говорила, что у нее трое детей, а это будет четвертый. В итоге выяснилось, что у нее один ребенок, а это второй. Пока ее довезли до родовой, женщина уснула, - сообщают в СМИ.

Как прошли роды героини дня, не сообщается. Однако по словам других рожениц, даже после появления на свет младенца, молодая мамаша то и дело бегала курить.

- Еще и возмущалась, мол, она что, умереть тут без сигарет должна. Ну как так? А что у нее дома творится? Как в 40 недель можно было поступить в таком состоянии? - удивлялись соседки по палате.