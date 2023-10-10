Мать года: в Новосибирске женщина приехала рожать с бутылкой пива

Врачей роддомов удивить сложно. Роды могут застать женщину врасплох, поэтому в клинику приезжают и в дачной одежде, и с пляжа. Но пьяные роженицы, к счастью, встречаются не так часто. А эту будущую маму в роддом заносили на руках, т.к. идти самостоятельно она была не в состоянии. Выпила лишку. Но это был не последний сюрприз.
Санитарка решила помочь переодеться 27-летней жительнице Новосибирска. Оказалось, что в её сумке, помимо документов, лежала 1,5-литровая бутылка пива и пачка сигарет, но ни халата, ни тапочек, ни вещей для новорождённого будущая мама не взяла. Подготовилась к пребыванию в роддоме на славу!
Женщина так пьяна, что не смогла ответить на вопросы врачей.
- Сначала она говорила, что у нее трое детей, а это будет четвертый. В итоге выяснилось, что у нее один ребенок, а это второй. Пока ее довезли до родовой, женщина уснула, - сообщают в СМИ.
Как прошли роды героини дня, не сообщается. Однако по словам других рожениц, даже после появления на свет младенца, молодая мамаша то и дело бегала курить.
- Еще и возмущалась, мол, она что, умереть тут без сигарет должна. Ну как так? А что у нее дома творится? Как в 40 недель можно было поступить в таком состоянии? - удивлялись соседки по палате.
Источник:
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А случай из моей практики: дежурим, в 3 ночи поступает тяжёлый пациент - пожилой, после перенесённого ранее инсульта не говорит и лежачий, плюс состояние, в котором поступил, требует экстренной операции. Это вступление. Основная часть: провезли больного, переложили на койку, сообщили - иду смотреть. Выхожу в коридор - впереди меня маячит мужская фигура, в каждой руке - по 3 бутылки пива. Больница, 3 часа ночи (тогда после 23.00 ещё продавали). Идёт в палату решительным шагом, несёт пиво. Кричу вслед: куда?!! не переел ли рыбного супа? "Не-не-не, я ничего, это я жене несу! У неё папа только что поступил, так она так переживает, так переживает, надо ж её успокоить!" Дур-дом...
"Когда родилась [имярек], то с ней [ним] ЧТО-ТО было не так. После обследования оказалось, что..."
Может быть, таких по решению врачебной комиссии следует стерилизовать?