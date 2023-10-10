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Мать года: в Новосибирске женщина приехала рожать с бутылкой пива

Мать года: в Новосибирске женщина приехала рожать с бутылкой пива

Автор:
10 октября 2023 10:59
Сообщество : Беременность и роды
Метки: Новосибирск   алкоголь   беременная   пиво   роддом   роженица   
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Врачей роддомов удивить сложно. Роды могут застать женщину врасплох, поэтому в клинику приезжают и в дачной одежде, и с пляжа. Но пьяные роженицы, к счастью, встречаются не так часто. А эту будущую маму в роддом заносили на руках, т.к. идти самостоятельно она была не в состоянии. Выпила лишку. Но это был не последний сюрприз.

Санитарка решила помочь переодеться 27-летней жительнице Новосибирска. Оказалось, что в её сумке, помимо документов, лежала 1,5-литровая бутылка пива и пачка сигарет, но ни халата, ни тапочек, ни вещей для новорождённого будущая мама не взяла. Подготовилась к пребыванию в роддоме на славу!


Женщина так пьяна, что не смогла ответить на вопросы врачей.

- Сначала она говорила, что у нее трое детей, а это будет четвертый. В итоге выяснилось, что у нее один ребенок, а это второй. Пока ее довезли до родовой, женщина уснула, - сообщают в СМИ.


Как прошли роды героини дня, не сообщается. Однако по словам других рожениц, даже после появления на свет младенца, молодая мамаша то и дело бегала курить.

- Еще и возмущалась, мол, она что, умереть тут без сигарет должна. Ну как так? А что у нее дома творится? Как в 40 недель можно было поступить в таком состоянии? - удивлялись соседки по палате.

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Метки: Новосибирск   алкоголь   беременная   пиво   роддом   роженица   
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7  комментариев
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82k
Доктор Джонс 58 минут назад
Пьют, бухают, рожают проблемных детей, а потом - "Помогите на операцию Коленьке"...
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670
Шурман 36 минут назад
Без сигарет прожить можно это не проблема . Просто такая мадам , которая всю беременность это и делала , не удивлюсь если и зачатие было в таком же состоянии . Потом бегают помогите на операцию или у меня ребенок аутист и тд . По себе знаю когда попал в реанимацию и провели срочную операцию я месяц не курил , да хотелось и очень сильно но это первые 5 дней потом отпустило правда к мне 3 раза в день приходила милая девушка психолог и мы с ней болтали просто ни о чем , честно даже не помню о чем я с ней 2 недели болтал и она мне еще потом на телефон названивала пока жена один раз трубку не подняла :)))))))))
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14k
Antique computer Час назад
До чего Майк Новосиб довёл...
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1k
Мария Коненкова Час назад
Курящие по углам беременные - бич любого роддома. Это не секрет.
А случай из моей практики: дежурим, в 3 ночи поступает тяжёлый пациент - пожилой, после перенесённого ранее инсульта не говорит и лежачий, плюс состояние, в котором поступил, требует экстренной операции. Это вступление. Основная часть: провезли больного, переложили на койку, сообщили - иду смотреть. Выхожу в коридор - впереди меня маячит мужская фигура, в каждой руке - по 3 бутылки пива. Больница, 3 часа ночи (тогда после 23.00 ещё продавали). Идёт в палату решительным шагом, несёт пиво. Кричу вслед: куда?!! не переел ли рыбного супа? "Не-не-не, я ничего, это я жене несу! У неё папа только что поступил, так она так переживает, так переживает, надо ж её успокоить!" Дур-дом...
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32k
Teodor Час назад
Вывсёврёти! Сказали 1,5 литра, а на фотке чебурашка, да и вообще разные пузыри в одном коллаже... А когда тебе с самого начала врут, то такому и дальше веры нет. И не курить она бегала, а ноги разминала!
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10k
Борис Карабанов Час назад
Готовимся собирать ей деньги на лечение несчастного ребёнка-инвалида.
"Когда родилась [имярек], то с ней [ним] ЧТО-ТО было не так. После обследования оказалось, что..."
Может быть, таких по решению врачебной комиссии следует стерилизовать?
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