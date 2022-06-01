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В России стали меньше пить. Европа в лидерах

В России стали меньше пить. Европа в лидерах

Автор:
01 июня 2022 10:33
Метки: Россия   алкоголизм   алкоголь   борьба с алкоголизмом   вино   водка   пиво   потребление алкоголя   
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Бытует мнение, что Россия является самой пьющей страной в Европе. Но на самом деле это не совсем так. А если разбираться детально, то это совсем не так. Примечательно, что пить жители России стали на порядок меньше в последние годы. Что же стало причиной деалкоголизации?

На самом деле процесс снижения потребления алкоголя проводился поэтапно. Но главными факторами стали административные меры и улучшение экономического положения в России.


В 2010 году при правлении Дмитрия Медведева цена на водку выросла в два раза. Примечательно, что водка составляла более половины в доле спиртных напитков в стране (в Чехии и Бельгии основным алкогольным продуктом является пиво, в Италии – вино).

×

В 2012 году появилось ограничение на продажу алкогольных продуктов в период с 23:00 до 8:00. В ряде регионов России алкоголь запрещено продавать с 23:00 до 11:00 (в Адыгее), а других регионах (Чукотский АО) запрещено продавать алкоголь с 20:00 до 12:00.


Были значительно увеличены штрафы для организаций и ИП за продажу алкоголя несовершеннолетним (юридические лица заплатят штраф в размере до 500 000 рублей).


В некоторые дни также запрещено продавать алкоголь (например, 1 июня).


В 2021 году руководитель европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний заявил, что российский комплексный подход к борьбе с потреблением табака и алкоголя может стать примером для подражания для стран Евразийского экономического союза.


Всего за 10 лет в России сократилось потребление алкоголя примерно на треть.

Здесь указаны лидирующие страны по среднему потреблению алкоголя в год (в литрах чистого этилового спирта) на душу населения (в возрасте 15 лет и старше) за период 2016—2018 года по данным ВОЗ. Россия не попала в топ, оказавшись на 25 месте со значением 11,2. ОЭСР в отчётах за 2019 год указала, что в России потребление алкоголя сократилось до показателя 10,9.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   алкоголизм   алкоголь   борьба с алкоголизмом   вино   водка   пиво   потребление алкоголя   
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38k
jonnyD 14 минут назад
За такое грех не выпить ...
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SerGProS 11 минут назад
Пятница же праздник?Так , а для чего этот опрос?По-любому не меньше раза в неделю уже получается
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7k
Владимир 14 минут назад
Пивка после работы норм, а в сопли [мат].ниватся, не моё. Да и смысла не вижу.
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6k
tamin 17 минут назад
Н1у так себе статья.
1Запреты ничего не решают. Но, лень страшная сила. Скажем разделим людей на пьющих алкоголиков, весёлых пьяниц, молодеж. Алкаши найдут бутылку, если деньги есть. Если нет-продадут что-то и найдут. Весёлые пьяницы по четвергам бухают(образно). А если бар дорого, можно и дома. А вот тут играет роль запретов. Купить не успел, добавки не взял и.т.д.. и вот уже пьют меньше.
Ну а молодеж пьёт только если заниматься нечем.....
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472
HalloFreeSpace Полчаса назад
"Россия является самой пьющей страной в Европе." А мы в уже в Европе ?
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HalloFreeSpace Maximka 4 минуты назад
Ну видимо я в школе что-то не усвоил )
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