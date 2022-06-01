В России стали меньше пить. Европа в лидерах

В 2012 году появилось ограничение на продажу алкогольных продуктов в период с 23:00 до 8:00. В ряде регионов России алкоголь запрещено продавать с 23:00 до 11:00 (в Адыгее), а других регионах (Чукотский АО) запрещено продавать алкоголь с 20:00 до 12:00.

Были значительно увеличены штрафы для организаций и ИП за продажу алкоголя несовершеннолетним (юридические лица заплатят штраф в размере до 500 000 рублей).

В некоторые дни также запрещено продавать алкоголь (например, 1 июня).

В 2021 году руководитель европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний заявил, что российский комплексный подход к борьбе с потреблением табака и алкоголя может стать примером для подражания для стран Евразийского экономического союза.

Всего за 10 лет в России сократилось потребление алкоголя примерно на треть.