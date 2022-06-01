В России стали меньше пить. Европа в лидерах

Бытует мнение, что Россия является самой пьющей страной в Европе. Но на самом деле это не совсем так. А если разбираться детально, то это совсем не так. Примечательно, что пить жители России стали на порядок меньше в последние годы. Что же стало причиной деалкоголизации?
На самом деле процесс снижения потребления алкоголя проводился поэтапно. Но главными факторами стали административные меры и улучшение экономического положения в России.
В 2010 году при правлении Дмитрия Медведева цена на водку выросла в два раза. Примечательно, что водка составляла более половины в доле спиртных напитков в стране (в Чехии и Бельгии основным алкогольным продуктом является пиво, в Италии – вино).
В 2012 году появилось ограничение на продажу алкогольных продуктов в период с 23:00 до 8:00. В ряде регионов России алкоголь запрещено продавать с 23:00 до 11:00 (в Адыгее), а других регионах (Чукотский АО) запрещено продавать алкоголь с 20:00 до 12:00.
Были значительно увеличены штрафы для организаций и ИП за продажу алкоголя несовершеннолетним (юридические лица заплатят штраф в размере до 500 000 рублей).
В некоторые дни также запрещено продавать алкоголь (например, 1 июня).
В 2021 году руководитель европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний заявил, что российский комплексный подход к борьбе с потреблением табака и алкоголя может стать примером для подражания для стран Евразийского экономического союза.
Всего за 10 лет в России сократилось потребление алкоголя примерно на треть.
Здесь указаны лидирующие страны по среднему потреблению алкоголя в год (в литрах чистого этилового спирта) на душу населения (в возрасте 15 лет и старше) за период 2016—2018 года по данным ВОЗ. Россия не попала в топ, оказавшись на 25 месте со значением 11,2. ОЭСР в отчётах за 2019 год указала, что в России потребление алкоголя сократилось до показателя 10,9.
Источник:
АНТИФИШКИ
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1Запреты ничего не решают. Но, лень страшная сила. Скажем разделим людей на пьющих алкоголиков, весёлых пьяниц, молодеж. Алкаши найдут бутылку, если деньги есть. Если нет-продадут что-то и найдут. Весёлые пьяницы по четвергам бухают(образно). А если бар дорого, можно и дома. А вот тут играет роль запретов. Купить не успел, добавки не взял и.т.д.. и вот уже пьют меньше.
Ну а молодеж пьёт только если заниматься нечем.....