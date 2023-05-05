В Питере компании молодых выпивох не продали пиво - тогда они украли алкоголь и подрались с продавщицей

Четверо нетрезвых парней заявились в один из питерских «Дикси». Хотели купить пиво, но время перевалило за 22:00 (после десяти вечера нельзя продавать алкоголь), поэтому им справедливо указали на дверь.

Подвыпившей компании это не понравилось. Как сообщают, они закинули себе пиво в рюкзаки и направились к выходу. Тут к ним подбежал персонал и понеслась.

В дело пошли газовый баллончик, мордобой и отборная ругань: