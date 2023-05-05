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В Питере компании молодых выпивох не продали пиво - тогда они украли алкоголь и подрались с продавщицей

В Питере компании молодых выпивох не продали пиво - тогда они украли алкоголь и подрались с продавщицей

Автор:
05 мая 2023 16:02
Сообщество : Криминал
Метки: алкоголь   видео   дикси   драка   запрет   компания   магазин   пиво   питер   хулиганы   
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После 22:00 покупать алкоголь нельзя. Но если очень хочется, то можно.

Четверо нетрезвых парней заявились в один из питерских «Дикси». Хотели купить пиво, но время перевалило за 22:00 (после десяти вечера нельзя продавать алкоголь), поэтому им справедливо указали на дверь.

Подвыпившей компании это не понравилось. Как сообщают, они закинули себе пиво в рюкзаки и направились к выходу. Тут к ним подбежал персонал и понеслась.

В дело пошли газовый баллончик, мордобой и отборная ругань:

Хулиганов доставили в полицию. Если окажется, что они и вправду утащили пиво, да ещё и оказались виновниками конфликта - последствия для них будут самыми невесёлыми.

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Метки: алкоголь   видео   дикси   драка   запрет   компания   магазин   пиво   питер   хулиганы   
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10  комментариев
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8k
Пуриц Жорж 52 минуты назад
Была подобная ситуация.Одноклассник чего то украл в 1987 году , но ему уже было 18 лет , и ему предложили - либо суд , либо военкомат. уехал в армию в тот же день
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61k
Андрей 13 минут назад
УК 161 ч.2 п. "а", "г" - до семи лет.
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253
RDV 24 минуты назад
Папали чувачки))
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1k
naf-naf Полчаса назад
Будь здоров! кто там так смачно чихает
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5k
Кистень Полчаса назад
3,14доры мохнорылые.
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267
устал я от вас 38 минут назад
Сходили за пивком )))
161 УК РФ однако..
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403
Краснодар 49 минут назад
Охренеть. Разбой на ровном месте, с насилием, группой лиц... Там срока наверное лет с 6-8ми начинаются.
А баба безбашенная, в одиночку толпу повязать хотела. У мужика мозгов побольше - знает что за один удар под камерой можно пару лет поднять. Или очкует.
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4k
solovei7 52 минуты назад
А где расчлененка? Не верю что это Питер!))
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13k
Ivan Час назад
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