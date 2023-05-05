В Питере компании молодых выпивох не продали пиво - тогда они украли алкоголь и подрались с продавщицей

После 22:00 покупать алкоголь нельзя. Но если очень хочется, то можно.
Четверо нетрезвых парней заявились в один из питерских «Дикси». Хотели купить пиво, но время перевалило за 22:00 (после десяти вечера нельзя продавать алкоголь), поэтому им справедливо указали на дверь.
Подвыпившей компании это не понравилось. Как сообщают, они закинули себе пиво в рюкзаки и направились к выходу. Тут к ним подбежал персонал и понеслась.
В дело пошли газовый баллончик, мордобой и отборная ругань:
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Хулиганов доставили в полицию. Если окажется, что они и вправду утащили пиво, да ещё и оказались виновниками конфликта - последствия для них будут самыми невесёлыми.
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161 УК РФ однако..
А баба безбашенная, в одиночку толпу повязать хотела. У мужика мозгов побольше - знает что за один удар под камерой можно пару лет поднять. Или очкует.