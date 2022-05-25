Почему в СССР провалилась идея делать баночное пиво

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В советское время производили достаточно много товаров и продукции, но отчего-то не было баночного пива, которое считалось неким атрибутом красивой жизни, потому что его можно было приобрести только за границей.
Пиво в банках было редкостью, его не выпускали в СССР и его могли подержать в руках только отдельная категория граждан, с возможностью закупаться в валютных магазинах, или же во время путешествия за рубеж.
Но был момент, когда попытались наладить отечественное производство баночного пива, который провалился.
Но был момент, когда попытались наладить отечественное производство баночного пива, который провалился.
Министерство торговли СССР в 1975 году приобрело из ФРГ оборудование для разлива пива. Но никто не мог предположить, что его нужно было разливать только в алюминиевые банки. Эта оплошность произошла при заключении контракта на поставку и в СССР привезли не ту линию по производству. Алюминиевые банки в государстве тогда не производились. Поэтому решили закупать их за границей. Обратились почему-то не к немцам, на их снабжение, а к японцам. Результат был грустным - банки не подошли по нужным стандартам.
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Пришлось сделать попытку заняться производством тары под пиво на месте и это оказалось также провальной миссией. Они были излишне толстыми и напоминали консервные банки. Советский металл просто-напросто не подходил для этих целей. Также не удавалось изготовить и крышки для них, для чего снова пришлось обращаться с иностранным поставщикам. И когда с ёмкостью наконец более-менее разобрались, то реальной проблемой стало покрытие внутри банок. Инженерам не удалось сделать нормальный поверхностный слой и пиво выходило с каким-то странноватым привкусом. А по внешнему периметру тары краска быстро стиралась и оставалась на пальцах тех, кто пил из нее пиво.
А по прошествии ещё небольшого периода времени стало понятно, что сваренный напиток для банок нормам не соответствует. Кому-то пришла в голову светлая мысль организовать варение пива в одном месте, а разлив в другом, поэтому понадобилось ещё и придумывать специальный транспорт для перевозки пива. Все эти производства находились в Москве.
Зачем вообще нужны были все эти сложности? Можно же было просто-напросто наладить хорошую линию разливного и бутылочного пива. Но в стране скоро должны были стартовать олимпийские игры, надо же было не ударить в грязь лицом перед иностранцами.
Зачем вообще нужны были все эти сложности? Можно же было просто-напросто наладить хорошую линию разливного и бутылочного пива. Но в стране скоро должны были стартовать олимпийские игры, надо же было не ударить в грязь лицом перед иностранцами.
Баночное пиво "Золотое кольцо" таки выпустили на прилавки, но оно было слишком дорогим в сравнении с бутылочным или разливным. Маленькая банка (330 мл) стоила 60 копеек, а поллитра "обычного" в два, а то и в четыре раза дешевле.
Выпускали пиво всего два года и граждане говорили, что вкус у него спорный. Всего в это производство было вложено миллион долларов, но люди его не особо оценили и бизнес пришлось сворачивать.
Выпускали пиво всего два года и граждане говорили, что вкус у него спорный. Всего в это производство было вложено миллион долларов, но люди его не особо оценили и бизнес пришлось сворачивать.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Производство СССР алкоголь интересное история пиво факты
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Самое дешевое пиво - Жигулевское - стоило 37 коп. Так что ни в два, ни тем более в четыре (!!!) раза не получается.
Покрытие его полимером...
Это не в космос ракету запустить.
Мне кажется это не инженеры не смогли, а жадность и тугоухость руководства.
Одно только то, что купить купили да не то. Заказали да не у тех...
Если покупают, то целиком скажем завод со всей причитающейся технологией.
У нас помню, на заводе закупили шинные станки Пирелли, в середине 80-х, а узел подачи протектора нет, дорого.
Ну и поставили задачу местному РМЗ.
Ну и там Кулибин изобрел.
Работало как то, но туда ходить шугались, (я в то время наладчиком работал) ибо как оно там работает, знал только изобретатель ))
Та же самая беда была с госпланом.