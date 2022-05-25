Почему в СССР провалилась идея делать баночное пиво

Пришлось сделать попытку заняться производством тары под пиво на месте и это оказалось также провальной миссией. Они были излишне толстыми и напоминали консервные банки. Советский металл просто-напросто не подходил для этих целей. Также не удавалось изготовить и крышки для них, для чего снова пришлось обращаться с иностранным поставщикам. И когда с ёмкостью наконец более-менее разобрались, то реальной проблемой стало покрытие внутри банок. Инженерам не удалось сделать нормальный поверхностный слой и пиво выходило с каким-то странноватым привкусом. А по внешнему периметру тары краска быстро стиралась и оставалась на пальцах тех, кто пил из нее пиво.