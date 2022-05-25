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Почему в СССР провалилась идея делать баночное пиво

Почему в СССР провалилась идея делать баночное пиво

Автор:
25 мая 2022 16:00
Сообщество : RealFishki
Метки: Производство   СССР   алкоголь   интересное   история   пиво   факты   
1034
4
В советское время производили достаточно много товаров и продукции, но отчего-то не было баночного пива, которое считалось неким атрибутом красивой жизни, потому что его можно было приобрести только за границей.
Министерство торговли СССР в 1975 году приобрело из ФРГ оборудование для разлива пива. Но никто не мог предположить, что его нужно было разливать только в алюминиевые банки. Эта оплошность произошла при заключении контракта на поставку и в СССР привезли не ту линию по производству. Алюминиевые банки в государстве тогда не производились. Поэтому решили закупать их за границей. Обратились почему-то не к немцам, на их снабжение, а к японцам. Результат был грустным - банки не подошли по нужным стандартам.
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Источник:

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Метки: Производство   СССР   алкоголь   интересное   история   пиво   факты   
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19  комментариев
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5k
Ыукп 4 часа назад
А че, нормальные банки были в СССР.)

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38k
Александр Час назад
Наверное потому что не было ни технологий ни ресурсов.? нет?
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19k
Alf 2 часа назад
Вот вам баночное:
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25k
Ваня 3 часа назад
помню как папа ругался матом на это баночное пиво в 80-м году в москве..
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9k
Ivan 3 часа назад
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17k
Corvus Corax 4 часа назад
"Маленькая банка (330 мл) стоила 60 копеек, а поллитра "обычного" в два, а то и в четыре раза дешевле."
Самое дешевое пиво - Жигулевское - стоило 37 коп. Так что ни в два, ни тем более в четыре (!!!) раза не получается.
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5k
Allmaster 4 часа назад
Да уж... освоить тонкостенное производство алюминиевого листа.
Покрытие его полимером...
Это не в космос ракету запустить.
Мне кажется это не инженеры не смогли, а жадность и тугоухость руководства.
Одно только то, что купить купили да не то. Заказали да не у тех...
Если покупают, то целиком скажем завод со всей причитающейся технологией.
У нас помню, на заводе закупили шинные станки Пирелли, в середине 80-х, а узел подачи протектора нет, дорого.
Ну и поставили задачу местному РМЗ.
Ну и там Кулибин изобрел.
Работало как то, но туда ходить шугались, (я в то время наладчиком работал) ибо как оно там работает, знал только изобретатель ))
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27k
Vazari 4 часа назад
Советское баночное вроде не видел никогда. Зато помню импортное, которое, открывалось путем отрывания лепестка, потянув за кольцо.
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6k
pilgrimnl 4 часа назад
вот алюминиевая банка для пива в СССР
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50
eutace 4 часа назад
для людей старались, молодцы.
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15k
куджо 4 часа назад
Вот блть трагедия государственного масштаба
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