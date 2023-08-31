Рождение ребёнка - стресс не только для матери, но и для будущего отца. Хорошо, если рядом окажутся те, кто не потеряет голову даже в самых сложных ситуациях.
Родить - нельзя погодить. Эта поговорка проверена опытом многих поколений. Во Всеволожске (Ленинградская область) у женщины внезапно начались роды. В это время она вместе с мужем находилась на Октябрьском проспекте. Поняв, что каждый шаг даётся с большим трудом, будущая мама легла на газон, а будущий папа в растерянности наматывал вокруг неё круги.
Патрульная бригада заметила супружескую пару и предложила помощь. Роженицу аккуратно погрузили на заднее сидение служебного авто и с "мигалками" повезли в клинику. Переволновавшийся мужчина, поддерживая живот своей жены, уговаривал её не родить прямо там, в авто, а дотерпеть до больницы.
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Бывалые росгвардейцы успокаивают будущих родителей: роды - процесс не такой быстрый, как хотелось бы. Как сообщили в пресс-службе ведомства по западному округу, женщину оперативно доставили в медучреждение и сдали на руки врачам.
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Пока раздуплился, смотрю, родители мои на машине подъехали, забрали жену и укатили в больницу....
Короче она обзвонила, своих, моих и в конце, перед отъездом только меня разбудила....
А после обеда стал крутить живот. Подумала, что, наверное, съела что-то. Когда случилась первая схватка, подумала, что она тренировочная - об этом тоже гинеколог предупредила. Дескать, не вздумай вызывать скорую сразу - бывает, что поболит и отпустит. Нечего врачей туда-сюда гонять.
Не отпустило. В общем, собираю я сумку в роддом ближе к ночи. Муж телек смотрит. Говорю: я скорую собираюсь вызывать. Он такой удивленный: что, не тренировочные схватки? Родила через 1,5 часа в роддоме.
Так что порой женщины, особенно если рожают в первый раз, могут вообще не понимать, какие это схватки, а если находишься в этот момент не дома, можно запросто растеряться.