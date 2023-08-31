Женщина была вынуждена рожать на парковке роддомаВ пятницу, 19 июня 2020 года, жительница города Маргейт, штат Флорида, США, родила своего второго ребенка, стоя на стоянке роддома. Вместе с мужем она пыталась добраться до медицинского...