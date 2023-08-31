Родить - нельзя погодить. Эта поговорка проверена опытом многих поколений. Во Всеволожске (Ленинградская область) у женщины внезапно начались роды. В это время она вместе с мужем находилась на Октябрьском проспекте. Поняв, что каждый шаг даётся с большим трудом, будущая мама легла на газон, а будущий папа в растерянности наматывал вокруг неё круги.





Патрульная бригада заметила супружескую пару и предложила помощь. Роженицу аккуратно погрузили на заднее сидение служебного авто и с "мигалками" повезли в клинику. Переволновавшийся мужчина, поддерживая живот своей жены, уговаривал её не родить прямо там, в авто, а дотерпеть до больницы.



