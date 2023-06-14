Пост о людях, решивших сделать себе перерыв

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Свадьба, монашество, холод, спортивный матч, неподходящее транспортное средство — это лишь отговорки. Подборка нездоровой мотивации уставших людей.
1. Не бывает невыполнимых задач
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