В Московском зоопарке умер медведь Диксон, спасённый в прошлом году с огнестрельными ранениями

В сентябре 2022 года в арктическом поселке Диксон (Красноярский край) обнаружили раненого белого медведя. На его теле было более 30 огнестрельных ранений. После осмотра животного стало известно, что его ранили картечью из самодельного оружия. Кто это сделал — неизвестно. Есть две теории: браконьеры и местные.

За несколько часов до обнаружения раненого Диксона в местном чате появилось сообщение, что белый медведь бродит по окраинам населенного пункта.

Еще одна версия — Диксон стал жертвой браконьеров. Ежегодно в Российской Арктике убивают до 200 белых медведей, уточняет РИА Новости.