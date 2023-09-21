В Московском зоопарке умер медведь Диксон, спасённый в прошлом году с огнестрельными ранениями

В 2022 году на Диксоне нашли белого медведя с огнестрельными ранениями. Парализованное животное лежало в канаве недалеко от посёлка, куда пришло просить людей о помощи.
В сентябре 2022 года в арктическом поселке Диксон (Красноярский край) обнаружили раненого белого медведя. На его теле было более 30 огнестрельных ранений. После осмотра животного стало известно, что его ранили картечью из самодельного оружия. Кто это сделал — неизвестно. Есть две теории: браконьеры и местные.
За несколько часов до обнаружения раненого Диксона в местном чате появилось сообщение, что белый медведь бродит по окраинам населенного пункта.
Еще одна версия — Диксон стал жертвой браконьеров. Ежегодно в Российской Арктике убивают до 200 белых медведей, уточняет РИА Новости.
Местные жители, обнаружившие медведя, тут же вызвали спасателей. Прибывшие на место специалисты приняли решение доставить зверя на лечение в Москву. Ветеринары сообщили, что это самец трёх лет отроду. Вес медведя составляет около 60 килограмм, хотя обычный трехлетний белый медведь должен весить от 200 до 300 кг. Это говорит о том, что зверь голодал и, вероятно, пришел в посёлок в поисках еды.
При обследовании ветеринары обнаружили огнестрельную рану левой лопатки и порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра. У белого медведя был паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. Медведя назвали Диксон и оставили жить в Московском зоопарке, поскольку в дикой природе ему делать нечего.
Специально для Диксона в вольере построили уникальный реабилитационный бассейн, а врачи разработали программу лечения. В своей клетке с ним занимались физиотерапией, он плавал и играл, в его состоянии даже наметился прогресс – мишка стал активнее двигаться и возможно, шел на поправку.
Однако 20 сентября Диксону стало хуже. Специалисты рассказали, что в последнее время у Диксона появилась одышка, он стал мало есть и реже выходить в уличный вольер. В Telegram-канале Московского зоопарка сообщили о смерти медведя.
Диксон умер. Нам трудно принять случившееся и трудно сообщить об этом вам, всем тем, кто на протяжении года следил за жизнью нашего милого медведя, переживал и надеялся на его выздоровление.
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Уход Диксона стал ударом для всей нашей зоопарковской семьи. Но наши души греет осознание того, что мы смогли подарить нашему спасёнышу еще один год жизни. Мы создали ему комфортные условия, ветеринарный уход, окружили заботой, вкусно кормили и дарили подарки. Он не пропал в той угольной куче. Он жил, окруженный нашей любовью.
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