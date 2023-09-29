Столицу Чечни назначили культурной столицей России 2025 года

Вчера в Москве прошёл конкурс “Культурная столица года-2024”. Делегации претендующих на это звание Новосибирска, Калининграда, Нижнего Новгорода, Самары, Томска, Читы, Чебоксар и Грозного провели презентацию своего города и края. Главным фаворитом стал Нижний Новгород, город получил почётное звание культурной столицы 2024 года.



Однако во время объявления Нижнего Новгорода победителем конкурса председатель жюри Николай Новичков в обход регламента присвоил звание культурной столицы России 2025 года и городу Грозному. Новичков это назвал "мудрым и дальновидным решением".