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Столицу Чечни назначили культурной столицей России 2025 года

Столицу Чечни назначили культурной столицей России 2025 года

Автор:
29 сентября 2023 15:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Москва   грозный   конкурс   культурная столица   чечня   
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Грозный получил почётное звание вне конкурса.

Вчера в Москве прошёл конкурс “Культурная столица года-2024”. Делегации претендующих на это звание Новосибирска, Калининграда, Нижнего Новгорода, Самары, Томска, Читы, Чебоксар и Грозного провели презентацию своего города и края. Главным фаворитом стал Нижний Новгород, город получил почётное звание культурной столицы 2024 года.

Однако во время объявления Нижнего Новгорода победителем конкурса председатель жюри Николай Новичков в обход регламента присвоил звание культурной столицы России 2025 года и городу Грозному. Новичков это назвал "мудрым и дальновидным решением".


"Поняли, что выход у нас может быть только один — заглянуть дальше, чем мы предполагали год назад. Поэтому мы сегодня назовем культурную столицу 2024 года и 2025 года. А в следующем году мы будем определять культурную столицу 2026 года и так далее", — объявил Новичков.

После объявления Грозного культурной столицей 2025 года с благодарственной речью на сцене выступил мэр чеченской столицы Хас-Магомед Кадыров. Он процитировал слова первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова о том, что без культуры нет нации, добавив, что для жителей Грозного предыдущие годы тоже были годами культуры.

Добавим, что конкурс "Культурная столица года" стартовал в 2023 году. В рамках конкурса делегации от городов анонсируют культурно-образовательные проекты, которые будут реализованы в случае получения статуса культурной столицы. Принимать участие в конкурсе могут только административные центры субъектов России и городские округа с населением не менее 250 тыс. человек. При этом представители Москвы и Санкт-Петербурга могут выступать на конкурсе только в качестве соорганизаторов и экспертов.

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Метки: Видео   Москва   грозный   конкурс   культурная столица   чечня   
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9  комментариев
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4k
Lexx 41 минуту назад
А чего не сразу Центром Вселенной?
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34k
albedo 6 минут назад
Видели мы эту "культуру".
Когда хероический сынок избивает человека под надзором бугаев из своей охраны.
Потому что это ссыкливое существо без охраны от папочки никто.
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34k
Fat Lynx 7 минут назад
У нас абреками носятся так же, как в европе с пид*р*сами... тренд, однако.
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730
Лёха Лёха 8 минут назад
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60k
pynh 8 минут назад
культульной-мультурной
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4k
Палыч 36 минут назад
лизнули так лизнули
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83
ruslan d 44 минуты назад
Вот это поворот
, я думал у нас одна Культурная столица ...
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