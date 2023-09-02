МОК запретил участвовать российским и белорусским атлетам в Азиатских играх

Вчера стало известно, что российские и белорусские спортсмены не поедут на Азиатские игры в Китае. Об этом сообщили в Олимпийском совете Азии (ОСА), добавив, что решение было приято не ими, а Международным олимпийским комитетом (МОК). Причём последний поначалу даже не объяснил причины запрета. Однако сегодня на запрос российских журналистов в МОК ответили, что участие белорусов и россиян в соревнованиях невозможно по техническим причинах.



