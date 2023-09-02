МОК запретил участвовать российским и белорусским атлетам в Азиатских играх

В МОК сослались на некие "технические причины".
Вчера стало известно, что российские и белорусские спортсмены не поедут на Азиатские игры в Китае. Об этом сообщили в Олимпийском совете Азии (ОСА), добавив, что решение было приято не ими, а Международным олимпийским комитетом (МОК). Причём последний поначалу даже не объяснил причины запрета. Однако сегодня на запрос российских журналистов в МОК ответили, что участие белорусов и россиян в соревнованиях невозможно по техническим причинах.
"Концепция участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами на Азиатских играх - 2023 прорабатывалась, как обсуждалось на олимпийском саммите в декабре 2022 года, но оказалась неосуществимой по техническим причинам" — ответили в МОК.
Ранее на Азиатские игры, которые пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября, Россию и Белоруссию пригласил ОСА. Там спортсмены могли получить квалификацию для будущей Олимпиады в Париже. Но, похоже, квалификации, как и Летних Олимпийских игр 2024 года, спортсмены не увидят. МОК наверняка снова придумает какую-нибудь причину.
Источник:
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*да.. большая часть россиян даже рада этому..нехрен там делать с белой тряпкой.
**так что МОК..сосни..ты этим бунт в России и РБ не поднимешь..мы же не кастрюлеголовые придурки..за печеньки вестись на такую наивную шнягу)