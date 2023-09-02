FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3322 поста • 442 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Спорт
МОК запретил участвовать российским и белорусским атлетам в Азиатских играх

МОК запретил участвовать российским и белорусским атлетам в Азиатских играх

Автор:
02 сентября 2023 16:48
Сообщество : Спорт
Метки: Белоруссия   Россия   азиатские игры   запрет   мок   оса   спортсмены   
1698
3

В МОК сослались на некие "технические причины".

Вчера стало известно, что российские и белорусские спортсмены не поедут на Азиатские игры в Китае. Об этом сообщили в Олимпийском совете Азии (ОСА), добавив, что решение было приято не ими, а Международным олимпийским комитетом (МОК). Причём последний поначалу даже не объяснил причины запрета. Однако сегодня на запрос российских журналистов в МОК ответили, что участие белорусов и россиян в соревнованиях невозможно по техническим причинах.


"Концепция участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами на Азиатских играх - 2023 прорабатывалась, как обсуждалось на олимпийском саммите в декабре 2022 года, но оказалась неосуществимой по техническим причинам" — ответили в МОК.

Ранее на Азиатские игры, которые пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября, Россию и Белоруссию пригласил ОСА. Там спортсмены могли получить квалификацию для будущей Олимпиады в Париже. Но, похоже, квалификации, как и Летних Олимпийских игр 2024 года, спортсмены не увидят. МОК наверняка снова придумает какую-нибудь причину.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Белоруссия   Россия   азиатские игры   запрет   мок   оса   спортсмены   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Китай попал в неудобное положение)
*да.. большая часть россиян даже рада этому..нехрен там делать с белой тряпкой.
**так что МОК..сосни..ты этим бунт в России и РБ не поднимешь..мы же не кастрюлеголовые придурки..за печеньки вестись на такую наивную шнягу)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
588
Jlav 2 минуты назад
Так уже в БРИКС 11 стран и около 43% населения земли. Принять желающих и делать олимпийские игры БРИКС без пид%расов и дЭбилов :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
653
Борис Колесниченко 4 минуты назад
да кто такой этот мок?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Фрол 6 минут назад
Нда.Обломилось чинушам от спорта бобла из бюджета оторвать на этих китайских играх,да и на шару своих родственников туда свозить,как Мудко когда то вытворял.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Роберт Шекли 14 минут назад
Не МОК, а детский сад какой-то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
alex9845 Полчаса назад
Просто надо создать свои олимпийские игры,делов то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 42 минуты назад
Как там в МОКе Исинбаева? Друг спрашивает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Трям 49 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Кот Бегемот 53 минуты назад
...И что? До каких пор надо тыкаться в этот продажный МОК. Там уже давно нет спорта. Не хотят, ...и не надо. Пошли бы все эти типа "спортивные" игры нахрен. Чем меньше эти "состязания" будут иметь участников, тем быстрее станут по значимости импотентами. Да и "большой спорт" вопреки здоровья (это не физКУЛЬТУРА) давно уже превратился в "бизнес". Так, что и жалеть невостребованность спортсменов лично я бы шибко не стал. Мировые рекорды можно ставить и внутри своей страны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр Час назад
А, какие "технические причины" могут быть? В случае победы нет флагов? Размагнитились плёнки с записью гимнов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

172512



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Из болота в Ленобласти подняли истребитель времен Великой Отечественной войны
Из болота в Ленобласти подняли истребитель времен Великой Отечественной войны
30 трогательных фото животных, которым подарили новую жизнь
30 трогательных фото животных, которым подарили новую жизнь
Набирающие популярность в сообществах
Советское образование времён Сталина лучшее в мире
Советское образование времён Сталина лучшее в мире
Фестиваль «Цветочный джем» в Москве⁠⁠
Фестиваль «Цветочный джем» в Москве⁠⁠
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#интересное#девушки#факты#шоу бизнес#знаменитости#СССР#Россия#мигранты
#животные#люди#история#интересно#школа#фильм#позитив#подборка#1 сентября#новости
#Юмор#Прикол#полиция#США#кино#дети#сарказм#собака#линейка#Разное
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Олимпийский совет Азии пригласил Россию и Беларусь поучаствовать в Азиатских играх Олимпийский совет Азии пригласил Россию и Беларусь поучаствовать в Азиатских играх Трансгендерам запретили участвовать в женских соревнованиях и «атлеты с сюрпризом» загрустили Трансгендерам запретили участвовать в женских соревнованиях и «атлеты с сюрпризом» загрустили Российских теннисистов допустят к соревнованиям только при одном условии: они не должны говорить ни слова в поддержку России Российских теннисистов допустят к соревнованиям только при одном условии: они не должны говорить... В России запретят вылов китообразных для морских цирков и дельфинариев В России запретят вылов китообразных для морских цирков и дельфинариев Британию лишили отбора на Игры-2024 из-за позиции по российским спортсменам Британию лишили отбора на Игры-2024 из-за позиции по российским спортсменам

На что жалуетесь?

Вернуться