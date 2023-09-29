Российским спортсменам разрешили участвовать в Паралимпиаде-2024 в Париже

Также на сегодняшнем заседании IPC отклонил предложение о полном прекращении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.

Добавим, что в мае ПКР через трибунал IPC добился своего восстановления в правах и в августе подал заявку на участие российских параолимпийцев на Играх в Париже в 2024 году. ПКР временно лишили членства в IPC после допингового скандала в августе 2016 года. Из-за чего российские атлеты не смогли поучаствовать в Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. В 2018 году россиян допустили к соревнованиям в Пхенчхане в нейтральном статусе. В 2019-м IPC условно восстановил членство ПКР в организации и российские параолимпийцы смогли выступить на Играх в Токио в 2021 году.