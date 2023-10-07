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Идите в анус! В ТЦ Екатеринбурга установили пятиметровую надувную прямую кишку

Идите в анус! В ТЦ Екатеринбурга установили пятиметровую надувную прямую кишку

Автор:
07 октября 2023 00:57
Сообщество : Жить в России
Метки: анус   вич   екатеринбург   макет   прямая кишка   тц   
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Это не то что вы подумали, а ради благого дела: в торговом центре проходит акция по профилактике колоректального рака. Прямо рядом с инсталляцией можно пройти бесплатную диагностику на онкологию и ВИЧ и другие заболевания. Очевидцы говорят, что даже не смотря на пользу артобъект выглядит весьма устрашающе. Экскурсия в анус, наконец-то!

Очень эффектный яркий и реалистичный макет прямой кишки разместили в екатеринбургском торговом центре VEER Mall в рамках акции по профилактике колоректального рака. Проект представил местный центр Центр общественного здоровья и медицинской профилактики при поддержке регионального Минздрава.

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На площадке посетители смогут пройти онкоскрининг, а также почувствовать себя ... зайти внутрь кишки. И вылезти через задний проход, если захочется. В общем, стопроцентное погружение. Даже геморрой, говорят, есть.

Здесь дети могут почувствовать себя настоящими врачами и на специальном тренажере провести осмотр человеческого организма. Взрослым можно бесплатно провериться на рак. Сдать анонимный ВИЧ-тест

, — сообщают организаторы.

В комментариях мнения об идее разделились — кто-то поддержал креативный подход, кто-то критикует авторов за пугающий объект в ТЦ, который травмирует детей.

В соцсетях макет сравнили с песчаным червем из «Дюны» или монстром из фильма «Дрожь земли», на что в региональном Минздраве всем недовольным заявили, что «у нормальных людей нормальная реакция».

Екатеринбург – город контрастов, - пишет "Абзац". Недавно там появилась скульптура льва с золотыми яйцами. А теперь вот в Торговом Центре поставили надувную прямую кишку.

Видимо, это аура Ельцин-центра так влияет на город:

Елены Малышевой на вас нет!

Источник:

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Метки: анус   вич   екатеринбург   макет   прямая кишка   тц   
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KlyaksaZ
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