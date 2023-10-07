Идите в анус! В ТЦ Екатеринбурга установили пятиметровую надувную прямую кишку

На площадке посетители смогут пройти онкоскрининг, а также почувствовать себя ... зайти внутрь кишки. И вылезти через задний проход, если захочется. В общем, стопроцентное погружение. Даже геморрой, говорят, есть.

Здесь дети могут почувствовать себя настоящими врачами и на специальном тренажере провести осмотр человеческого организма. Взрослым можно бесплатно провериться на рак. Сдать анонимный ВИЧ-тест

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В комментариях мнения об идее разделились — кто-то поддержал креативный подход, кто-то критикует авторов за пугающий объект в ТЦ, который травмирует детей.