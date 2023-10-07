Идите в анус! В ТЦ Екатеринбурга установили пятиметровую надувную прямую кишку

Это не то что вы подумали, а ради благого дела: в торговом центре проходит акция по профилактике колоректального рака. Прямо рядом с инсталляцией можно пройти бесплатную диагностику на онкологию и ВИЧ и другие заболевания. Очевидцы говорят, что даже не смотря на пользу артобъект выглядит весьма устрашающе. Экскурсия в анус, наконец-то!
Очень эффектный яркий и реалистичный макет прямой кишки разместили в екатеринбургском торговом центре VEER Mall в рамках акции по профилактике колоректального рака. Проект представил местный центр Центр общественного здоровья и медицинской профилактики при поддержке регионального Минздрава.
На площадке посетители смогут пройти онкоскрининг, а также
почувствовать себя ... зайти внутрь кишки. И вылезти через задний проход, если захочется. В общем, стопроцентное погружение. Даже геморрой, говорят, есть.
Здесь дети могут почувствовать себя настоящими врачами и на специальном тренажере провести осмотр человеческого организма. Взрослым можно бесплатно провериться на рак. Сдать анонимный ВИЧ-тест
, — сообщают организаторы.
В комментариях мнения об идее разделились — кто-то поддержал креативный подход, кто-то критикует авторов за пугающий объект в ТЦ, который травмирует детей.
В соцсетях макет сравнили с песчаным червем из «Дюны» или монстром из фильма «Дрожь земли», на что в региональном Минздраве всем недовольным заявили, что «у нормальных людей нормальная реакция».
Екатеринбург – город контрастов, - пишет "Абзац". Недавно там появилась скульптура льва с золотыми яйцами. А теперь вот в Торговом Центре поставили надувную прямую кишку.
Видимо, это аура Ельцин-центра так влияет на город:
Елены Малышевой на вас нет!
Источник:
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