В Екатеринбурге 85-летнего тренера обвинили в педофилии и отправили в колонию

В помещении, где проводились занятия с детьми, установлены камеры. Они какого-либо преступления не зафиксировали. А родственники Рыжова утверждают, что его оговорили - якобы он не разрешал девочке заниматься без справки, поэтому её мать написала заявление. По словам коллеги Ражева, следователи обещали пенсионеру домашний арест вместо отсидки в СИЗО, в обмен на признательные показания. А на судебном заседании их якобы сочли бы недействительными. Это его версия, доказательств нет.