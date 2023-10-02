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В Екатеринбурге 85-летнего тренера обвинили в педофилии и отправили в колонию

В Екатеринбурге 85-летнего тренера обвинили в педофилии и отправили в колонию

Автор:
02 октября 2023 16:16
Сообщество : Криминал
Метки: екатеринбург   колония строгого режима   педофил   пенсионер   приговор   срок   
2495
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Пенсионер утверждает, что его оговорили.

Николай Ражев - заслуженный тренер СССР по спортивному ориентированию. Его задержали после заявления матери 11-летней девочки. Женщина утверждала, что пенсионер домогался её ребёнка.

В помещении, где проводились занятия с детьми, установлены камеры. Они какого-либо преступления не зафиксировали. А родственники Рыжова утверждают, что его оговорили - якобы он не разрешал девочке заниматься без справки, поэтому её мать написала заявление. По словам коллеги Ражева, следователи обещали пенсионеру домашний арест вместо отсидки в СИЗО, в обмен на признательные показания. А на судебном заседании их якобы сочли бы недействительными. Это его версия, доказательств нет.

А суд встал на сторону обвинения и вынес вердикт - 2 года в колонии строгого режима. Напомним, что мужчине 85 лет.

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Метки: екатеринбург   колония строгого режима   педофил   пенсионер   приговор   срок   
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46  комментариев
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91k
Херанука Паибалу Час назад
Постоянно езжу по трассе Краснодар-Новороссийск
Периодически вижу детей 10-13 лет, бредущих по обочине, или "голосующих" проезжающим авто
И, знаете, НИКТО УЖЕ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ
Ибо нуегонахер
.
МУЖИКИ ЗНАЮТ - ОГОВОРИТЬ МУЖИКА НИЧЕГО НЕ СТОИТ
особенно - ребенку с грамотной мамашей
потом "разденут и разуют догола"
а "флэшка с видеорегистратора салона " может оказаться и "нечитаемой", или "запись сама стёрлась"
.
хитрожопые бабы добились своими усилиями того, что МУЖИК УЖЕ НИЧЕМУ НЕ ВЕРИТ
ни жениться не хочет, ни РСП подбирать, ни даже ребенку помогать, в непонятной ситуации
все отберут, а потом и посадят на десятку
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15
goshik192 7 минут назад
Были ситуации с детьми, не прям такого рода, но тем не менее по сути близки. Сейчас даже в лифт с детьми не захожу! Говорю езжай сам(сама), либо я один поеду!
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56k
dima423 7 минут назад
Во всех таких случаях должна работать презумпция невиновности - то есть если есть доказательства то виноват, а если нету то нет... А не обвиняемый должен доказывать что он не верблюд...
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6k
Андрей Крылов 9 минут назад
Мутная история. Мягко говоря.
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13k
Всё – приехали! 24 минуты назад
В 85 и ...домагался? Вы чё там со своим правосудием совсем КУ-КУ?
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2k
Алексей 36 минут назад
Вот прям без признания или доказательств упекли?
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249
EDRENA ZA NOGU 43 минуты назад
У нас каким-то шлюхам на слово верят. А страдают нормальные люди!
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83
ruslan d 53 минуты назад
Ну прям на ровном месте и посадили ? И он все подписал ?
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83
ruslan d Николай 12 минут назад
Ну так не бывает ...
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15k
GROMOZEKA Час назад
Ну то, что ему 85 лет это не показатель его невиновности.
Что говорят материалы дела?
Доказательная база?
Кроме мамаши, есть ли еще свидетели?
Ну а сильно сочувствующим, хочу напомнить про такого урода, как анатолий сливко.
Кому интересно, поищите, почитаете, какими бывают «заслуженные педагоги»
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249
EDRENA ZA NOGU GROMOZEKA 42 минуты назад
На того были доказательства: видосы и фото. А здесь, кроме пустого блеяния, ничего не нашлось!
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4k
Alex Час назад
Чем он там домогался-то?
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20k
Bill Час назад
Т.е признательные показания он дал, но после суда решил отказаться?
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1k
Илья Час назад
Вот по этому в во всех учебных заведениях и кружках должны работать исключительно женщины .
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83
ruslan d Илья 49 минут назад
Странный вывод , а женщины не могут домогаться ?
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83
ruslan d Илья 48 минут назад
Да там есть другие варианты присесть ...
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August

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