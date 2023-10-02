В Екатеринбурге 85-летнего тренера обвинили в педофилии и отправили в колонию

Пенсионер утверждает, что его оговорили.
Николай Ражев - заслуженный тренер СССР по спортивному ориентированию. Его задержали после заявления матери 11-летней девочки. Женщина утверждала, что пенсионер домогался её ребёнка.
В помещении, где проводились занятия с детьми, установлены камеры. Они какого-либо преступления не зафиксировали. А родственники Рыжова утверждают, что его оговорили - якобы он не разрешал девочке заниматься без справки, поэтому её мать написала заявление. По словам коллеги Ражева, следователи обещали пенсионеру домашний арест вместо отсидки в СИЗО, в обмен на признательные показания. А на судебном заседании их якобы сочли бы недействительными. Это его версия, доказательств нет.
А суд встал на сторону обвинения и вынес вердикт - 2 года в колонии строгого режима. Напомним, что мужчине 85 лет.
Источник:
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Периодически вижу детей 10-13 лет, бредущих по обочине, или "голосующих" проезжающим авто
И, знаете, НИКТО УЖЕ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ
Ибо нуегонахер
.
МУЖИКИ ЗНАЮТ - ОГОВОРИТЬ МУЖИКА НИЧЕГО НЕ СТОИТ
особенно - ребенку с грамотной мамашей
потом "разденут и разуют догола"
а "флэшка с видеорегистратора салона " может оказаться и "нечитаемой", или "запись сама стёрлась"
.
хитрожопые бабы добились своими усилиями того, что МУЖИК УЖЕ НИЧЕМУ НЕ ВЕРИТ
ни жениться не хочет, ни РСП подбирать, ни даже ребенку помогать, в непонятной ситуации
все отберут, а потом и посадят на десятку
Сразу минусят те, кто всего лишь прочитав пост на Фишках, уже знает достоверно абсолютно всё об этом деле.
И имеют четкие доказательства невиновности
Что говорят материалы дела?
Доказательная база?
Кроме мамаши, есть ли еще свидетели?
Ну а сильно сочувствующим, хочу напомнить про такого урода, как анатолий сливко.
Кому интересно, поищите, почитаете, какими бывают «заслуженные педагоги»
Так, что вам по праву достается первое место
Ст. 134 УК РФ