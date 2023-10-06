17 старинных фотографий, рассказывающих историю мира

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Учёные написали сотни книг, рассказывающих о мировой истории. Но ретро фотографии более наглядно показывают события тех далёких дней. В этом посте вы увидите исторические кадры, на которых запечатлены фантастические и волнующие истории.
1. Мартин Лютер Кинг арестован за то, что подал в суд на обслуживание в ресторане для белых, 1964 год
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2. Мужчине измеряют нос, чтобы определить, был ли он евреем. Гитлер считал, что у евреев нос больше, чем у представителей арийской расы
4. Здание посередине двух Корей, где половина стола была из Северной Кореи, а другая половина - из Южной Кореи. Это здание предназначалось для ведения переговоров
8. Эти механические руки были созданы для работы с радиоактивными материалами. Но этот ученый показывает, что они настолько деликатны, что могут сменить подгузник ребенку
10. На конкурсе красоты таким образом выбирали модель с лучшей фигурой. На их головы надевали мешок, чтобы на результат не влияла красота лица
11. Комендант Освенцима, которого собираются повесить, рядом с крематорием, где были убиты тысячи евреев
13. Алмазодобытчиков каждый день подвергали рентгеновскому облучению, чтобы убедиться, что они ничего не украли, 1954 год
15. Девушки играют для коров, чтобы выяснить влияние музыки на надои молока. США, 1930 год
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