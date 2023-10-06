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17 старинных фотографий, рассказывающих историю мира

17 старинных фотографий, рассказывающих историю мира

Автор:
06 октября 2023 22:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотографии   история   мир   наглядно   ретро   события   старинные   
1664
18

Учёные написали сотни книг, рассказывающих о мировой истории. Но ретро фотографии более наглядно показывают события тех далёких дней. В этом посте вы увидите исторические кадры, на которых запечатлены фантастические и волнующие истории.

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Метки: Фотографии   история   мир   наглядно   ретро   события   старинные   
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1  комментарий
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Кукер 24 минуты назад
"Мартин Лютер Кинг арестован за то, что подал в суд на обслуживание в ресторане для белых, 1964 год'
Какие раньше негры были! Умное лицо, стильная аккуратная одежда!
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