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12 ретро фотографий, которые показывают, как изменился мир

12 ретро фотографий, которые показывают, как изменился мир

Автор:
30 апреля 2023 23:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотографии   изменился   истории   мир   ретро   увлекательные   
1379
13

Фотографии, которые вы увидите в этом посте, перенесут вас в прошлое, словно машина времени. Они расскажут увлекательные и загадочные истории давно минувших дней. Взгляните!

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Метки: Фотографии   изменился   истории   мир   ретро   увлекательные   
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5  комментариев
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2k
Vladislav Grigorenko 45 минут назад
"...которые показывают, как изменился мир" - ничего они не показывают, кроме того, что показывают. Чтобы показать изменения, нужны сравнительные фотографии. Показательный пример поста на "отъ@бись".
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674
Antik-Taktik 23 минуты назад
То есть , бейсболист, справа на этой фото - никого не смущает ?
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953
Arti Полчаса назад

Okaзывается 11-го сентября предсказал
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18k
Александр 54 минуты назад
Ганди получается ходил голый, только в тапках
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