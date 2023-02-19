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18 ретро фотографий, которые показывают насколько сильно изменился мир

18 ретро фотографий, которые показывают насколько сильно изменился мир

Автор:
19 февраля 2023 20:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотографии   изменился   мир   ретро   сильно   старинные   
2035
18

Старинные снимки, которые вы увидите в этом посте, расскажут вам больше, чем любая книга по истории. Эти кадры хранят увлекательные повести, которые позволят заглянуть в прошлое. Взгляните!

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Метки: Фотографии   изменился   мир   ретро   сильно   старинные   
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1  комментарий
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Шурман 13 минут назад
Ни фига не поменялось , улочка на Монмартр от метро 50 метров прямо .
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