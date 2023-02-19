18 ретро фотографий, которые показывают насколько сильно изменился мир

2035
18
Старинные снимки, которые вы увидите в этом посте, расскажут вам больше, чем любая книга по истории. Эти кадры хранят увлекательные повести, которые позволят заглянуть в прошлое. Взгляните!
Пер Бергманн с гордостью представляет свое последнее изобретение, целью которого было облегчить пожилым людям и инвалидам вход в ванну и выход из нее. К сожалению для Пера, наличие двери в ванной приводило к ее протечкам. Швеция, 1953 год
×
×
Закрытая кровать, была традиционным предметом мебели, она хорошо сохраняла тепло зимой. Но высокая стоимость свела эту моду постепенно на нет
Французский изобретатель хочет увеличить скорость своего велосипеда, с помощью пропеллера, Париж, Франция, 1936 год
Русская балерина Елизавета "Лила" Никольская, участница Пражского национального балета, на Акрополе, Афины, ноябрь 1930 года
Индийский студент-брамин (класс священника) Мадрасского университета, его волосы привязаны к гвоздю в стене, чтобы он не заснул, 1948 год
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 старинных снимков, которые показывают, насколько изменился мир
- Ретро-снимки Европы 1980-х годов
- 15 фотографий из прошлого, которые показывают как изменился мир
- 13 старинных фотографий, которые показывают как быстро меняется мир
- 16 увлекательных архивных фотографий со всего мира
Новости партнёров
реклама