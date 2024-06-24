13 человек, которые не смогли идентифицировать старинные вещи

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Наш мир так быстро меняется, что повседневные вещи, которыми раньше пользовались люди, теперь кажутся нам странными и очень сложно сразу разгадать их функционал. Хорошо, что в интернете есть всезнайки, которые могут подсказать, что это за любопытные предметы.
1. Эти предметы остались в мастерской сапожника
Это набойки для обуви. Их крепили на каблуки, чтобы обувь меньше изнашивалась.
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2. Увидел в старом баре
Это открывалка для бутылок. Её крепили к стене для простоты использования.
6. Пружинка с кольцом, и к ним инструкция
Это головоломка. Кольцо должно быть расположено так, как показано на рисунке.
10. Металлические фигурки
Это украшения для торта. В верхней части есть отверстия для свечей.
11. Это явно использовали при работе с числами
Это старый “Круговой калькулятор”. Он был создан в Германии в начале двадцатого века.
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