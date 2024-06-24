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13 человек, которые не смогли идентифицировать старинные вещи

13 человек, которые не смогли идентифицировать старинные вещи

Автор:
24 июня 2024 22:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Не смогли   идентифицировать   интернет   люди   старинные   
1732
14

Наш мир так быстро меняется, что повседневные вещи, которыми раньше пользовались люди, теперь кажутся нам странными и очень сложно сразу разгадать их функционал. Хорошо, что в интернете есть всезнайки, которые могут подсказать, что это за любопытные предметы.

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Метки: Вещи   Не смогли   идентифицировать   интернет   люди   старинные   
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5  комментариев
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10
Олег 46 минут назад
Если точно, то не клизма, а кружка Эсмарха. Клизма-это процедура.
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1k
Graboid Минуту назад
3. форма для льда, сломанная, рукоятки должны быть и на лотке, и на сепараторе/разделителе
холодильник <зил "москва"> с ним 2 шт таких было, агрегат работал с начала 60х до 90х ..
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473
Абвгд Еёжзиклмн 18 минут назад
У меня в армии были такие набойки на сапогах, мы ещё сверлили дополнительные отверстия и туда вдевали металлические шарики из подшипников для пущего форсу, вот, мол, крутой дед идёт
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538
_Vasiliy_ Полчаса назад
Почти все угадал
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1912 постов (1856 в горячем)

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