13 человек, которые не смогли идентифицировать старинные вещи

Наш мир так быстро меняется, что повседневные вещи, которыми раньше пользовались люди, теперь кажутся нам странными и очень сложно сразу разгадать их функционал. Хорошо, что в интернете есть всезнайки, которые могут подсказать, что это за любопытные предметы.