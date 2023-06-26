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30 снимков из прошлого, которые переносят в разные эпохи

30 снимков из прошлого, которые переносят в разные эпохи

Автор:
26 июня 2023 15:23
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   Фотографии   винтаж   интересное   исторические фото   история   редкие снимки   события   старые фото   фото   
933
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Некоторые фотографии поистине уникальны. На них запечатлены разные события и люди из прошлого, и они буквально переносят в другие эпохи. Взглянем на некоторые ретро-снимки разных лет, на которых запечатлены моменты истории и значимые персоны из прошлого.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   Фотографии   винтаж   интересное   исторические фото   история   редкие снимки   события   старые фото   фото   
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4  комментария
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3k
Диагноз Полчаса назад
Комментарий к фото
Табор кочует...
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865
ruslan d 22 минуты назад
Других-то совсем нету ... даже порядок не поменялся
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24k
sssss3 22 минуты назад
Я конечно не эксперт, но верёвочка за 3250 не истлела, и печать не рассыпалась????
Ну фиг его знает, верёвочка из нержавеющего каната или золотая....
Скобы из какого металла, что за 3 тысячи лет не корродировали???
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239
Человек Разумный sssss3 12 минут назад
Если нет влаги, не будет и коррозии. Благодаря климату в общем то и сохранилось все в египте так долго.
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