30 снимков из прошлого, которые переносят в разные эпохи

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Некоторые фотографии поистине уникальны. На них запечатлены разные события и люди из прошлого, и они буквально переносят в другие эпохи. Взглянем на некоторые ретро-снимки разных лет, на которых запечатлены моменты истории и значимые персоны из прошлого.
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2. Ханна Стилли Горби. Она родилась в 1746 году, а умерла в 1840-м, в котором было сделано это фото. Эта женщина стала самым старым человеком, который был запечатлён на фото
7. Из-за сильного ветра заходящий на посадку самолет врезался в грузовик, стоящий рядом со взлетно-посадочной полосой. 1976 год
13. Летчик–испытатель Джордж Эйрд катапультируется из самолёта English Electric Lightning F1. Хартфордшир, Англия, 13 сентября 1962
14. The Beatles играют для 18 человек в британском клубе, декабрь 1961 года. Через 1,5 года они станут мировыми суперзвёздами
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну фиг его знает, верёвочка из нержавеющего каната или золотая....
Скобы из какого металла, что за 3 тысячи лет не корродировали???