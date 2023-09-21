30 фотографий, которые могут изменить ваш взгляд на вещи

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Снимки могут не просто хранить воспоминания, но и находить глубокий отклик в наших сердцах. Они дают возможность взглянуть на взлеты и падения, триумфы и трагедии нашего общего прошлого. Такие фотосвидетельства помогают нам осознать, что в этом мире действительно ценно.
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2. Родители слушают сердце, пересаженное от их 23-летнего сына, умершего от передозировки. 2018
3. Маргарет Гамильтон, ведущий инженер-программист проекта "Аполлон", стоит рядом с кодом, который она написала вручную. 1969
4. После землетрясения брат и сестра провели под завалами 17 часов. К счастью, детей спасли. 2023
5. Старшеклассницы Бруклина протестуют против запрета носить в школу брюки, штат Нью-Йорк. 1942
6. Альберт Эйнштейн читает лекцию в Университете Линкольна, учебном заведении для темнокожих. 1946
10. Ванг Од Оггей - филиппинская художница-татуировщица. В настоящий момент ей 106 лет, и она является старейшим мамбабаток - традиционным татуировщиком Калинги.
15. Невеста покидает свой дом, в который недавно попала бомба, и направляется в церковь. Лондон, 1940
20. Мальчик помогает своему младшему брату, потерявшему ногу во время бомбардировки Неаполя. Италия, 1944
24. Шестилетний ребенок победил в конкурсе по поеданию клюквенного пирога, съев 25-сантиметровый пирог за 15 секунд. 1948
Форму не одобрили.
28. Мужчина пытается набрать в стакан самогона, который выливает полиция в эпоху сухого закона. 1925
Источник: — переведено специально для fishki.net
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