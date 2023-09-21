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30 фотографий, которые могут изменить ваш взгляд на вещи

30 фотографий, которые могут изменить ваш взгляд на вещи

Автор:
21 сентября 2023 11:54
Сообщество : Картинка дня
Метки: Прошлое   история   люди   мир   события   фотография   
2657
31

Снимки могут не просто хранить воспоминания, но и находить глубокий отклик в наших сердцах. Они дают возможность взглянуть на взлеты и падения, триумфы и трагедии нашего общего прошлого. Такие фотосвидетельства помогают нам осознать, что в этом мире действительно ценно.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   история   люди   мир   события   фотография   
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1  комментарий
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Типа граф 51 минуту назад
С некоторых даже поржал )
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Fuchsia

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