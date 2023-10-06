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Неприятные случаи, которые отбивают всякое желание летать

Неприятные случаи, которые отбивают всякое желание летать

Автор:
06 октября 2023 15:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: во время полета   интересно   отстой   перелет   после полета   самолет   фото   
1145
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Перелёты считаются одними из самых безопасных способов передвижения. Однако во время и после них случаются разные непредвиденные и не самые приятные ситуации. Герои нашего поста поделились случаями из своей жизни, которые не хочется повторять.

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А какие ситуации во время полётов запомнились вам больше всего?

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Метки: во время полета   интересно   отстой   перелет   после полета   самолет   фото   
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4  комментария
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98k
Татьяна Юсова 46 минут назад
Комментарий к фото
Не хочется летать из-за того, что кому-то стало плохо?
С такой впечатлительностью, лучше вообще не выходить из дома.
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3k
Едондер пуп 9 минут назад
Што за штука?
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61k
pynh 42 минуты назад
Комментарий к фото
в бизнесе больше
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96
Zmey8838 42 минуты назад
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