Неприятные случаи, которые отбивают всякое желание летать

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Перелёты считаются одними из самых безопасных способов передвижения. Однако во время и после них случаются разные непредвиденные и не самые приятные ситуации. Герои нашего поста поделились случаями из своей жизни, которые не хочется повторять.
1. Двигатель Boeing 777-200 авиакомпании United Airlines загорелся после взлета в международном аэропорту Денвера
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А какие ситуации во время полётов запомнились вам больше всего?
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С такой впечатлительностью, лучше вообще не выходить из дома.