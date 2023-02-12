Как выглядели первые женщины-пилоты

Редкие архивные фото, на которых видно, что женщины всегда остаются женщинами.
На первом фото Рут Ло (США). В 1915 году сделала две "петли" подряд над толпой зрителей.
Очаровательная улыбка, не так ли?
Эллен Дютриё (Бельгия). Одна из первых в мире женщин-пилотов. Также увлекалась автомобильными гонками. Принимала участие в Первой Мировой войне, защищая Париж от немецких самолетов.
Даже в лётном костюме подчеркнута талия!
Эмма Лилиан Тодд (США). Изобретатель-самоучка. Считается первой женщиной в мире, которая спроектировала и построила свой собственный самолет. Фото около 1910 г.
Посмотрите, она даже в шляпке, то есть по всем канонам тогдашней моды!
Элси Маккей (Англия). Была актрисой немого кино под псевдонимом Поппи Уиндхэм. Позже увлеклась авиацией. Погибла при попытке перелететь Атлантический океан в 1920 году.
Самые внимательные зрители наверняка обратят внимание, что Элси на каблуках!
Кэтрин Стинсон (США). Продала своё пианино, чтобы оплатить уроки по управлению самолётом. Была четвертой женщиной в мире, получившей сертификат пилота. Также она была первой, кто летал на самолёте ночью.
Открытая и в тоже время скромная улыбка!
Раймонда де Ларош (Франция). Настоящее имя Элиза Леонтина Дерош. Тоже снималась в кино, потом "заболела" небом. В 1919 году установила два женских мировых рекорда — на высоту и на дальность полёта.
Мне кажется, или у Элизы действительно боевой макияж перед полётом?
Амелия Мэри Эрхарт (США). В 1922 году установила свой первый мировой рекорд среди женщин, поднявшись на высоту 14 000 футов (около 4300 м). Кроме того, стала первой женщиной-пилотом, перелетевшей Атлантический океан.
Снова каблуки ☝
Джин Гарднер Баттен (Новая Зеландия). Известна также как "Небесная Грета Гарбо". В 1938 году она стала первой женщиной, награжденной медалью Международной авиационной федерации.
И наконец Лидия Виссарионовна Зверева (Россия). Первая русская дипломированная авиатриса. Диплом №31 получен в 1911 году.
Само очарование!
Она первая из женщин освоила пикирование с выключенным мотором, первая выполнила петлю Нестерова и первая вывела аэроплан из штопора.
Источник:
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