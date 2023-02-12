Как выглядели первые женщины-пилоты

Посмотрите, она даже в шляпке, то есть по всем канонам тогдашней моды!

Элси Маккей (Англия). Была актрисой немого кино под псевдонимом Поппи Уиндхэм. Позже увлеклась авиацией. Погибла при попытке перелететь Атлантический океан в 1920 году.