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Как выглядели первые женщины-пилоты

Как выглядели первые женщины-пилоты

Автор:
12 февраля 2023 09:42
Сообщество : Исторические факты
Метки: архивное фото   женщины   женщины-пилоты   интересно   красота   пилот   ретро   самолет   фото   
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Редкие архивные фото, на которых видно, что женщины всегда остаются женщинами.

На первом фото Рут Ло (США). В 1915 году сделала две "петли" подряд над толпой зрителей.

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Очаровательная улыбка, не так ли?

Эллен Дютриё (Бельгия). Одна из первых в мире женщин-пилотов. Также увлекалась автомобильными гонками. Принимала участие в Первой Мировой войне, защищая Париж от немецких самолетов.

Даже в лётном костюме подчеркнута талия!

Эмма Лилиан Тодд (США). Изобретатель-самоучка. Считается первой женщиной в мире, которая спроектировала и построила свой собственный самолет. Фото около 1910 г.

Посмотрите, она даже в шляпке, то есть по всем канонам тогдашней моды!

Элси Маккей (Англия). Была актрисой немого кино под псевдонимом Поппи Уиндхэм. Позже увлеклась авиацией. Погибла при попытке перелететь Атлантический океан в 1920 году.

Самые внимательные зрители наверняка обратят внимание, что Элси на каблуках!

Кэтрин Стинсон (США). Продала своё пианино, чтобы оплатить уроки по управлению самолётом. Была четвертой женщиной в мире, получившей сертификат пилота. Также она была первой, кто летал на самолёте ночью.

Открытая и в тоже время скромная улыбка!

Раймонда де Ларош (Франция). Настоящее имя Элиза Леонтина Дерош. Тоже снималась в кино, потом "заболела" небом. В 1919 году установила два женских мировых рекорда — на высоту и на дальность полёта.

Мне кажется, или у Элизы действительно боевой макияж перед полётом?

Амелия Мэри Эрхарт (США). В 1922 году установила свой первый мировой рекорд среди женщин, поднявшись на высоту 14 000 футов (около 4300 м). Кроме того, стала первой женщиной-пилотом, перелетевшей Атлантический океан.

Снова каблуки ☝

Джин Гарднер Баттен (Новая Зеландия). Известна также как "Небесная Грета Гарбо". В 1938 году она стала первой женщиной, награжденной медалью Международной авиационной федерации.

И наконец Лидия Виссарионовна Зверева (Россия). Первая русская дипломированная авиатриса. Диплом №31 получен в 1911 году.

Само очарование!

Она первая из женщин освоила пикирование с выключенным мотором, первая выполнила петлю Нестерова и первая вывела аэроплан из штопора.

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Метки: архивное фото   женщины   женщины-пилоты   интересно   красота   пилот   ретро   самолет   фото   
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Alf 58 минут назад
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